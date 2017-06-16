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هنا.. حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي في قطر

هنا.. حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي في قطر
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المرصد 38 4٬472 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم قيام بلدية الدوحة بهدم النصب التذكارية لمجلس التعاون الخليجي، عقب قطع عدد من الدول العربية للعلاقات معها. ويُظهر الفيديو المتداول قيام السلطات القطرية، بهدم نصب تذكاري باستخدام جرافة. ويرجع تاريخ نشر الفيديو المتداول إلى العاشر من ديسمبر عام 2016، حيث قامت شرطة بلدية الدوحة بتنفيذ هدم للنصب التذكاري لما يسمى بـ “دوار الرياضة القطري” الكائن بشارع الريان، تمهيدًا لتنفيذ مشروع توسعة للطريق وإقامة كوبري للمشاة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - بصيص نور في نفق مظلم
2017-06-16 15:09:31
*** يستخدم التقيه
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37 - خنبوقه الخبله
2017-06-16 15:06:20
***حطب النار يستغلون الخلاف لبث الفتنه والله المفروض الدوله تراجع حساباتهم خاصه اللي بتويتر ومعروفين
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36 - محمد
2017-06-16 15:04:24
الله يخلص شعب قطر من هذي الحكومه ؟؟
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( عدد التعليقات 24,930 )
35 - قلم الحقيقه
2017-06-16 15:03:34
من سرت دماء الغدر في والده وجده وعائلته قبله ليس غريبآ أن أن يشمل غدره في أشقائه وربعه.يريد أن يستقوي بالأغراب الأعداء الأجناب فجلبهم لبلده ودوحته وماعلم أنه وحكمه ووطنه وشعبه أول ضحاياهم .
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34 - راحت البال
2017-06-16 14:59:40
اجل النية مبيتة من زمان وليس وليدة اليوم
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33 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:59:04
معاول الارهاب تهدم الدين العقدية
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32 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:57:40
دنيا دواره !
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31 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:56:01
الجار قبل الدار
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30 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:51:17
لا نتذكر الآن !! الا ما في قطر من الارهابين الاخوان
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29 - ګروِوِزِّ قِحٌطّأّأّنِ
2017-06-16 14:49:51
يِّأّ لَهِوِيِّ
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28 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:48:31
لا تقم تذكاراً ولا تغدر بجاراً
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27 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 14:47:46
لا يعنينا هدم تذكار !! ما يعنينا الانصاب والأزلام الجاثمة في قطر وعلى قلوب أهل قطر
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( عدد التعليقات 24,930 )
26 - قلم الحقيقه
2017-06-16 14:46:38
سيستبدلونه بنصب لكل من الرئيس التركي والايراني والأمير القطري والقرضاوي جميعهم بجانب بعض في قلب الدوحة.
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25 - لا يعنينا نصب تذكاري!! ***
2017-06-16 14:45:13
تبني النهج الارهابي !! هدم النصب التذكاري !!
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24 - loving liberal
2017-06-16 14:44:54
بمناسبة التمثال يجب ان تكون التماثيل في دول الخليج عن رجال بارزين في العلم اوقياد
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23 - فتى الشميسي وإمبراطور الجرادية سابقا
2017-06-16 14:42:39
صاحب التعليق الرابع لعله ****
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22 - فتى الشميسي وإمبراطور الجرادية سابقا
2017-06-16 14:40:28
تعليق مخالف
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21 - مخالف النشر٢
2017-06-16 14:39:15
دوله تأسست على العقوق الوالدين وش ترجى من وراها خير سلامات اغسلوا ايديكم من قطر قطر صارت دوله اسرئليه ودوله تتبع ايران على بالهم يكسرون السعوديه السعوديه يوجد فيها قبلة المسلمين ومسجد النبوي
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20 - فيصل ......
2017-06-16 14:36:12
تعليق مخالف
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19 - فتى الشميسي
2017-06-16 14:35:25
تعليق مخالف
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18 - لا يعنينا نصب تذكاري!! م***
2017-06-16 14:34:02
ما انهدم بيننا اعظم من نصب تذكار !!
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17 - عبيد ولد الشيخ علي
2017-06-16 14:32:41
يافرحة ايران
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16 - سالم العوده
2017-06-16 14:30:43
ت4 اتحدى اذا هو عربي
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15 - عروق الكوس
2017-06-16 14:30:23
تعليق مخالف
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14 -
2017-06-16 14:30:01
خليجنا واحد وبترجع قطر كما كانت لمجلس التعاون بعد تنفيذ الطلبات الخليجية وليخسىء الفرس وعرب الشمال ومهما حاولوا من شق اللحمة وزرع الفتن***
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13 - ابو اسد
2017-06-16 14:28:25
طلعت الفضايح طيب ليش الدول العربيه متستره على اعمال قطر الدنيئه طول ها السنين ليه ؟ دمروا العالم وتوكم تتكلموا بعد خراب مالطه اين تذهبوا من غضب الله استعدوا له
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12 - ت 4 الله يشفيك***
2017-06-16 14:13:07
متى سلمت قطر سوريا لإيران)سوريا بلد عربي وموجود فيها تحالف دولي .***
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( عدد التعليقات 1 )
11 - ابويوسف
2017-06-16 14:11:52
تعليق مخالف
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10 - فرجاني
2017-06-16 13:51:22
تعليق 4 مواطنين ما قدرت أفهم من الي كتبته شي سبحان الله غلط املائي مضحك عدم تركيب الكلام صحيح الله يستر عليك
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9 - زاير جديد2
2017-06-16 13:51:10
*** هو توه صغير يدار من حرمه وش ترجون منه وكل مستشاريينه بالجنسيه عزم بشاره وطقته الله يخلف بس
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8 - سالم العوده
2017-06-16 13:50:40
هي جت على دوار البلد كله انشال
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7 - فهد12
2017-06-16 13:48:43
لعلها ان شاءالله بشارة خير اول شي ينهد في حكومة تميم
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6 - ت.م.
2017-06-16 13:46:09
تعليق مخالف
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5 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-06-16 13:43:36
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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4 - مواطنين
2017-06-16 13:42:53
خلو تميم ***يستل فشار النعجخ كيف سوريا بعد ماسلمهت لا إيران هو مايعرف انهم يريدون ثروات قطر ي تميم **
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3 - فرجاني
2017-06-16 13:42:32
تعليق مخالف
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2 - فهد12
2017-06-16 13:36:36
ان شاءالله بشارة خير او شي ينهد في حكومة تميم
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1 - مواطن كادح
2017-06-16 13:34:48
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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