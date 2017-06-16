هنا.. حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي في قطر

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صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم قيام بلدية الدوحة بهدم النصب التذكارية لمجلس التعاون الخليجي، عقب قطع عدد من الدول العربية للعلاقات معها. ويُظهر الفيديو المتداول قيام السلطات القطرية، بهدم نصب تذكاري باستخدام جرافة. ويرجع تاريخ نشر الفيديو المتداول إلى العاشر من ديسمبر عام 2016، حيث قامت شرطة بلدية الدوحة بتنفيذ هدم للنصب التذكاري لما يسمى بـ “دوار الرياضة القطري” الكائن بشارع الريان، تمهيدًا لتنفيذ مشروع توسعة للطريق وإقامة كوبري للمشاة.