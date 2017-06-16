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هنا.. حقيقة الفيديو المتداول لهدم النصب التذكاري لمجلس التعاون الخليجي في قطر
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم قيام بلدية الدوحة بهدم النصب التذكارية لمجلس التعاون الخليجي، عقب قطع عدد من الدول العربية للعلاقات معها. ويُظهر الفيديو المتداول قيام السلطات القطرية، بهدم نصب تذكاري باستخدام جرافة. ويرجع تاريخ نشر الفيديو المتداول إلى العاشر من ديسمبر عام 2016، حيث قامت شرطة بلدية الدوحة بتنفيذ هدم للنصب التذكاري لما يسمى بـ “دوار الرياضة القطري” الكائن بشارع الريان، تمهيدًا لتنفيذ مشروع توسعة للطريق وإقامة كوبري للمشاة.
التعليقات
38 - بصيص نور في نفق مظلم2017-06-16 15:09:31
*** يستخدم التقيه
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37 - خنبوقه الخبله2017-06-16 15:06:20
***حطب النار يستغلون الخلاف لبث الفتنه والله المفروض الدوله تراجع حساباتهم خاصه اللي بتويتر ومعروفين
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36 - محمد2017-06-16 15:04:24
الله يخلص شعب قطر من هذي الحكومه ؟؟
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( عدد التعليقات 24,930 )35 - قلم الحقيقه
من سرت دماء الغدر في والده وجده وعائلته قبله ليس غريبآ أن أن يشمل غدره في أشقائه وربعه.يريد أن يستقوي بالأغراب الأعداء الأجناب فجلبهم لبلده ودوحته وماعلم أنه وحكمه ووطنه وشعبه أول ضحاياهم .
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34 - راحت البال2017-06-16 14:59:40
اجل النية مبيتة من زمان وليس وليدة اليوم
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33 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:59:04
معاول الارهاب تهدم الدين العقدية
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32 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:57:40
دنيا دواره !
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31 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:56:01
الجار قبل الدار
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30 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:51:17
لا نتذكر الآن !! الا ما في قطر من الارهابين الاخوان
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29 - ګروِوِزِّ قِحٌطّأّأّنِ2017-06-16 14:49:51
يِّأّ لَهِوِيِّ
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28 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:48:31
لا تقم تذكاراً ولا تغدر بجاراً
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27 - غدر الجار !! هدم كل تذكار !2017-06-16 14:47:46
لا يعنينا هدم تذكار !! ما يعنينا الانصاب والأزلام الجاثمة في قطر وعلى قلوب أهل قطر
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( عدد التعليقات 24,930 )26 - قلم الحقيقه
سيستبدلونه بنصب لكل من الرئيس التركي والايراني والأمير القطري والقرضاوي جميعهم بجانب بعض في قلب الدوحة.
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25 - لا يعنينا نصب تذكاري!! ***2017-06-16 14:45:13
تبني النهج الارهابي !! هدم النصب التذكاري !!
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24 - loving liberal2017-06-16 14:44:54
بمناسبة التمثال يجب ان تكون التماثيل في دول الخليج عن رجال بارزين في العلم اوقياد
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23 - فتى الشميسي وإمبراطور الجرادية سابقا2017-06-16 14:42:39
صاحب التعليق الرابع لعله ****
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22 - فتى الشميسي وإمبراطور الجرادية سابقا2017-06-16 14:40:28
تعليق مخالف
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21 - مخالف النشر٢2017-06-16 14:39:15
دوله تأسست على العقوق الوالدين وش ترجى من وراها خير سلامات اغسلوا ايديكم من قطر قطر صارت دوله اسرئليه ودوله تتبع ايران على بالهم يكسرون السعوديه السعوديه يوجد فيها قبلة المسلمين ومسجد النبوي
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20 - فيصل ......2017-06-16 14:36:12
تعليق مخالف
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19 - فتى الشميسي2017-06-16 14:35:25
تعليق مخالف
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18 - لا يعنينا نصب تذكاري!! م***2017-06-16 14:34:02
ما انهدم بيننا اعظم من نصب تذكار !!
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17 - عبيد ولد الشيخ علي2017-06-16 14:32:41
يافرحة ايران
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16 - سالم العوده2017-06-16 14:30:43
ت4 اتحدى اذا هو عربي
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15 - عروق الكوس2017-06-16 14:30:23
تعليق مخالف
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14 -2017-06-16 14:30:01
خليجنا واحد وبترجع قطر كما كانت لمجلس التعاون بعد تنفيذ الطلبات الخليجية وليخسىء الفرس وعرب الشمال ومهما حاولوا من شق اللحمة وزرع الفتن***
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13 - ابو اسد2017-06-16 14:28:25
طلعت الفضايح طيب ليش الدول العربيه متستره على اعمال قطر الدنيئه طول ها السنين ليه ؟ دمروا العالم وتوكم تتكلموا بعد خراب مالطه اين تذهبوا من غضب الله استعدوا له
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12 - ت 4 الله يشفيك***2017-06-16 14:13:07
متى سلمت قطر سوريا لإيران)سوريا بلد عربي وموجود فيها تحالف دولي .***
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( عدد التعليقات 1 )11 - ابويوسف
تعليق مخالف
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10 - فرجاني2017-06-16 13:51:22
تعليق 4 مواطنين ما قدرت أفهم من الي كتبته شي سبحان الله غلط املائي مضحك عدم تركيب الكلام صحيح الله يستر عليك
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9 - زاير جديد22017-06-16 13:51:10
*** هو توه صغير يدار من حرمه وش ترجون منه وكل مستشاريينه بالجنسيه عزم بشاره وطقته الله يخلف بس
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8 - سالم العوده2017-06-16 13:50:40
هي جت على دوار البلد كله انشال
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7 - فهد122017-06-16 13:48:43
لعلها ان شاءالله بشارة خير اول شي ينهد في حكومة تميم
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6 - ت.م.2017-06-16 13:46:09
تعليق مخالف
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5 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-06-16 13:43:36
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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4 - مواطنين2017-06-16 13:42:53
خلو تميم ***يستل فشار النعجخ كيف سوريا بعد ماسلمهت لا إيران هو مايعرف انهم يريدون ثروات قطر ي تميم **
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3 - فرجاني2017-06-16 13:42:32
تعليق مخالف
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2 - فهد122017-06-16 13:36:36
ان شاءالله بشارة خير او شي ينهد في حكومة تميم
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1 - مواطن كادح2017-06-16 13:34:48
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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بواسطة : بصيص نور في نفق مظلم
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