ما حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي في الرقة؟

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صحيفة المرصد: أشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن طائرات من طراز سوخوي 35 نفذت يوم 28 أيار الماضي ضربات استهدفت تجمعا لتنظيم الدولة جنوبي الرقة، أسفرت عن مصرع قياديين من التنظيم قد يكون من بينهم البغدادي.

وأضاف البيان أن القصف استهدف اجتماعا لقادة في التنظيم، وأن التحقيقات الروسية جارية لتأكيد مصرع البغدادي. وتابع أن الغارات الروسية أسفرت عن مصرع ثلاثين قياديا، وأكثر من 300 عنصر من تنظيم الدولة.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، فإن من بين القتلى أمير الرقة أبو الحجي المصري، وأمير المنطقة الممتدة من الرقة إلى السخنة إبراهيم النايف الحاج، ورئيس الجهاز الأمني في التنظيم سليمان الشواح.

في المقابل، شكك التحالف الدولي بالأمر، وقال إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الروسية التي أفادت بمقتل البغدادي.

ولم ترد أي تقارير في 28 الشهر الماضي عن تنفيذ الطائرات الروسية أي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في مدينة الرقة، في حين ارتكبت طائرات التحالف في التاريخ ذاته مجزرة بعد قصفها حافلات عامة تقل مدنيين في قريتي “رطلة” و”الكسرات” بريف الرقة الجنوبي، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح.

وسبق أن كشف مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع، أن زعيم تنظيم الدولة “أبوبكر البغدادي” قد فر من مدينة الموصل العراقية، وذلك قبيل فترة وجيزة من تمكن قوات حكومة بغداد وميليشيات الحشد من محاصرة المدينة.

ورجح المسؤول بأن يكون البغدادي أعطى توجيهات استراتيجية عامة وترك الأمر لقادة ميدانيين، مشيراً إلى أن التنظيم يدرس مرحلة ما بعد خسارته التي تبدو محققة لمعاقله في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية.