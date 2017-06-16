شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!
صحيفة المرصد: كشفت الحلقة الـ20، التي جاءت بعنوان “غيبوبة” من مسلسل “سيلفي 3“، الخلاف الذي بين الفنان ناصر القصبي وصديقه عبدالله السدحان، من خلال لقطة إسقاطية تحدثت عن ذلك خلال مجريات الحلقة.
وسلطت الحلقة الضوء على التغييرات التي طالت المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية في مدة لا تقل عن 15 عامًا، وهي المدة الزمنية التي ظهر بها الفنان ناصر القصبي في الحلقة مغيبًا عن الوعي.
وفي المشهد يظهر “عمر”، وهي الشخصية التي لعبها القصبي، في الحلقة من غيبوبة 15 عامًا، ليفاجأ بالتغييرات الكثيرة وبالبلد الذي لم يعد يعرفه، وبالعالم الذي تحوّل بفضل الإنترنت إلى واقع افتراضي.
وبينما يجلس “عمر” مع شقيقه في المشهد التمثيلي ظهر على التلفاز مطلع مسلسل “سيلفي”، ليسأل “عمر” عما حلّ بمسلسل “طاش ما طاش” وما حلّ بالثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ليجيبه شقيقه أن الثنائي انفصلا، فما كان من “عمر” إلا أن فوجئ بانفصال الثنائي، متحسرًا على هذا الخلاف الذي طالهما أيضًا، وسط التغيرات التي صادفها بعد استيقاظه من غيبوبته.
#سيلفي
أصعب شي لما تكلم ناصر القصبي عن عبدالله السدحان ثم قال : حتى هم جاهم التقسيم ..
"حتى صديقي غيرته يزمن " pic.twitter.com/lK5906NLxV
— ٰحسين (@H18s__) ١٦ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
وأيضا الحلقة اللي عن جنودنا حلوه فقط اما اللي عن السكن ماشفتها
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والله الحلقة عن الغيبوبة روعة وأيضا الحلقة عن الشغالة وأيضا الحلقة اللي كلما يروحون لمكان زملاء أو اصدقاء ناصر بمكان يلحقهم وهم مايبونه واللي عن العلمنه هههه📺
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طيب عادي روح لعبدالله واعتذر منه وهو يعتذر منك ويادار ما دخلك شر واترك الشللك ياناصر الي تبي تفرق بيننا كمواطنين في كل شي تدخلو حتى في بيوتنا وهم الاجانب الذين ينتجون ويخرجون لك اعمالك
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هذا تمهيد واضح لرجوعهم لان ناصر فشل بسيلفي 3 وحلقاته كلها محروقة وباهته
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بارك الله في الانسان الرائع ناصر القصبي.
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انواع التكرار والسماجه
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هههههههههه، طلع واحد اسمه حبيب الحبيب كذا 👍😂😂 أنشهد أنك كذا 👍 غصبن عن اللي مايرضى
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اعجبني دور الخادمة والخيانة اللي قبل يومين هههههههه افا على بعض الرجولة وين الغيرة ونظرة أهله بعدين حتى لو هو تمثيل
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ذكرنوي بأيام الستينات وبداية السبعينيات يوم تفارقوا الشاعر الشعبي محمد بن سعد الجنوبي رحمة الله والفنان الراحل بشير حمد شنان
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ماتوقعت القصبي والسدحان يفترقون بس بعد ماتفرقوا دريت ان الدنيا مافيها خير يصاحبي مفادنا كثر الاحلام واللي بخاطرنا عجزنا نطوله نمشي ورا والوقت يمشي لقدام ضعنا وضيعنا كلام نقوله
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حبيب الحبيب لو اعطي الفرصة الكاملة لاطلع لنا كوميدان منوع اخرعندة حس الكوميديا لاكن تعرفون عندنا يحبون يحتكرون التمثيل او المعلقين باشخاص وتتدخل واسة الممثل بمنع صعود احد غيرة ويهدد بالانسحاب لانةق
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هذا الممثل الحربي يلي لابس شماغ فيه برود غير طبيعي من اشوفه اكره سلفي
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سيلفي اجمل مسلسل عربي بلا منازع مواضيع وافكار جديده،،الصراحه ان مكان عبدالله السدحان شاغر في سيلفي لو تم الاستعانه به سيصبح المسلسل اجمل،،الى الامام يا ناصر الله يوفقك.
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المشكله في حبيب الحبيب اللي يمدح نفسه وهو عبارة عن *** قاتل الله الواسطة
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الحمدلله ناصر حن وشتاق لطاش مطاش لية لانة كان يتجنب الحديث لمحصل للمسلسل المشهور والمثل يقول لاكثر طاري الانسان عن شي مضالة فعرف انة حن وشتاق...
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إي والله حتى هم طالهم التقسيم ◽ليتنفس الغرب الصعداء 🤣😁😂
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لا يا فتحي
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ياصبر الارض بس
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ما من لسان بات يستغفر إلا فتحت له الدنيا بما فيها،استغفرالله العظيم وأتوب اليه🌱
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