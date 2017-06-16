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شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!
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المرصد 19 4٬829 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشفت الحلقة الـ20، التي جاءت بعنوان “غيبوبة” من مسلسل “سيلفي 3“، الخلاف الذي بين الفنان ناصر القصبي وصديقه عبدالله السدحان، من خلال لقطة إسقاطية تحدثت عن ذلك خلال مجريات الحلقة.

وسلطت الحلقة الضوء على التغييرات التي طالت المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية في مدة لا تقل عن 15 عامًا، وهي المدة الزمنية التي ظهر بها الفنان ناصر القصبي في الحلقة مغيبًا عن الوعي.

وفي المشهد يظهر “عمر”، وهي الشخصية التي لعبها القصبي، في الحلقة من غيبوبة 15 عامًا، ليفاجأ بالتغييرات الكثيرة وبالبلد الذي لم يعد يعرفه، وبالعالم الذي تحوّل بفضل الإنترنت إلى واقع افتراضي.

وبينما يجلس “عمر” مع شقيقه في المشهد التمثيلي ظهر على التلفاز مطلع مسلسل “سيلفي”، ليسأل “عمر” عما حلّ بمسلسل “طاش ما طاش” وما حلّ بالثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ليجيبه شقيقه أن الثنائي انفصلا، فما كان من “عمر” إلا أن فوجئ بانفصال الثنائي، متحسرًا على هذا الخلاف الذي طالهما أيضًا، وسط التغيرات التي صادفها بعد استيقاظه من غيبوبته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

19 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 17:32:26
وأيضا الحلقة اللي عن جنودنا حلوه فقط اما اللي عن السكن ماشفتها
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18 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-16 17:29:42
والله الحلقة عن الغيبوبة روعة وأيضا الحلقة عن الشغالة وأيضا الحلقة اللي كلما يروحون لمكان زملاء أو اصدقاء ناصر بمكان يلحقهم وهم مايبونه واللي عن العلمنه هههه📺
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17 - وطني حبيبي
2017-06-16 17:17:14
طيب عادي روح لعبدالله واعتذر منه وهو يعتذر منك ويادار ما دخلك شر واترك الشللك ياناصر الي تبي تفرق بيننا كمواطنين في كل شي تدخلو حتى في بيوتنا وهم الاجانب الذين ينتجون ويخرجون لك اعمالك
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16 - معلم
2017-06-16 17:17:14
هذا تمهيد واضح لرجوعهم لان ناصر فشل بسيلفي 3 وحلقاته كلها محروقة وباهته
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15 - hima
2017-06-16 16:55:43
بارك الله في الانسان الرائع ناصر القصبي.
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14 - درب
2017-06-16 16:47:44
انواع التكرار والسماجه
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13 - مقاطع قطر
2017-06-16 16:28:21
هههههههههه، طلع واحد اسمه حبيب الحبيب كذا 👍😂😂 أنشهد أنك كذا 👍 غصبن عن اللي مايرضى
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12 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-16 16:28:12
اعجبني دور الخادمة والخيانة اللي قبل يومين هههههههه افا على بعض الرجولة وين الغيرة ونظرة أهله بعدين حتى لو هو تمثيل
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11 - عازف الكمان
2017-06-16 16:05:46
ذكرنوي بأيام الستينات وبداية السبعينيات يوم تفارقوا الشاعر الشعبي محمد بن سعد الجنوبي رحمة الله والفنان الراحل بشير حمد شنان
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10 - المملوح
2017-06-16 15:55:12
ماتوقعت القصبي والسدحان يفترقون بس بعد ماتفرقوا دريت ان الدنيا مافيها خير يصاحبي مفادنا كثر الاحلام واللي بخاطرنا عجزنا نطوله نمشي ورا والوقت يمشي لقدام ضعنا وضيعنا كلام نقوله
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9 - راحت البال
2017-06-16 15:46:02
حبيب الحبيب لو اعطي الفرصة الكاملة لاطلع لنا كوميدان منوع اخرعندة حس الكوميديا لاكن تعرفون عندنا يحبون يحتكرون التمثيل او المعلقين باشخاص وتتدخل واسة الممثل بمنع صعود احد غيرة ويهدد بالانسحاب لانةق
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
8 -
2017-06-16 15:36:06
هذا الممثل الحربي يلي لابس شماغ فيه برود غير طبيعي من اشوفه اكره سلفي
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 1,845 )
7 - نبرااس
2017-06-16 15:23:21
سيلفي اجمل مسلسل عربي بلا منازع مواضيع وافكار جديده،،الصراحه ان مكان عبدالله السدحان شاغر في سيلفي لو تم الاستعانه به سيصبح المسلسل اجمل،،الى الامام يا ناصر الله يوفقك.
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6 - ناقد
2017-06-16 15:04:26
المشكله في حبيب الحبيب اللي يمدح نفسه وهو عبارة عن *** قاتل الله الواسطة
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5 - راحت البال
2017-06-16 15:03:55
الحمدلله ناصر حن وشتاق لطاش مطاش لية لانة كان يتجنب الحديث لمحصل للمسلسل المشهور والمثل يقول لاكثر طاري الانسان عن شي مضالة فعرف انة حن وشتاق...
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4 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-16 15:02:56
إي والله حتى هم طالهم التقسيم ◽ليتنفس الغرب الصعداء 🤣😁😂
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3 - فرجاني
2017-06-16 15:00:46
لا يا فتحي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - بصيص نور في نفق مظلم 🎆
2017-06-16 14:53:36
ياصبر الارض بس
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
1 -
2017-06-16 14:50:44
ما من لسان بات يستغفر إلا فتحت له الدنيا بما فيها،استغفرالله العظيم وأتوب اليه🌱
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