شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

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صحيفة المرصد: كشفت الحلقة الـ20، التي جاءت بعنوان “غيبوبة” من مسلسل “سيلفي 3“، الخلاف الذي بين الفنان ناصر القصبي وصديقه عبدالله السدحان، من خلال لقطة إسقاطية تحدثت عن ذلك خلال مجريات الحلقة.

وسلطت الحلقة الضوء على التغييرات التي طالت المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية في مدة لا تقل عن 15 عامًا، وهي المدة الزمنية التي ظهر بها الفنان ناصر القصبي في الحلقة مغيبًا عن الوعي.

وفي المشهد يظهر “عمر”، وهي الشخصية التي لعبها القصبي، في الحلقة من غيبوبة 15 عامًا، ليفاجأ بالتغييرات الكثيرة وبالبلد الذي لم يعد يعرفه، وبالعالم الذي تحوّل بفضل الإنترنت إلى واقع افتراضي.

وبينما يجلس “عمر” مع شقيقه في المشهد التمثيلي ظهر على التلفاز مطلع مسلسل “سيلفي”، ليسأل “عمر” عما حلّ بمسلسل “طاش ما طاش” وما حلّ بالثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ليجيبه شقيقه أن الثنائي انفصلا، فما كان من “عمر” إلا أن فوجئ بانفصال الثنائي، متحسرًا على هذا الخلاف الذي طالهما أيضًا، وسط التغيرات التي صادفها بعد استيقاظه من غيبوبته.