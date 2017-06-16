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الرئيسية / “بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!
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المرصد 14 2٬392 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر مزحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمخرج الأمريكي أليفر ستون أثناء تصوير فيلم “المقابلات مع بوتين”.

وحينما شرع “ستون” في تصوير “أول لقاء” بينه وبين الرئيس الروسي في الكرملين، وأوضح لبوتين دوره في هذه التمثيلية، وأرسله إلى غرفة بعيدة، لكي يخرج منها بهيبة في الوقت المحدد ويلتقي مع المخرج في وسط غرفة كبيرة أخرى.

وبعد انتهاء التجهيزات السابقة بدأ المخرج يصرخ “Action”، لكن اختبأ بوتين،وظهر وهو يغمز أمام الكاميرا. وفي نهاية المطاف، اضطر ستون ليطلب من المترجم ترجمة كلمة “Action” إلى اللغة الروسية. وفي هذه اللحظة ظهر بوتين وهو يحمل فنجاني قهوة ويعرض أحدهما على المخرج قائلا: “القهوة يا سيدي؟”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - وادي الجن
2017-06-16 21:53:29
رد12 اب اب / الله يحشرك مع من احببت .. فيا أيها المهملون الغافلون تيقظوا فإليكم يوجه الخطاب ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ للرحيل الركاب قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومذل الرقاب،
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13 - مــن اخــر السطــر
2017-06-16 21:49:34
الروس بلطجيه حتى مع بعضهم البعض شاهد جوادث السيارات في روسيا عن طريق اليوتيوب وشاهد المساطيل الأغبياء كيف يتقاتلون فيما بينهم قمة في الحماقة والبلطجه تلقى كل واحد نازل على الاخر بعجرا
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12 - اب اب
2017-06-16 21:34:48
ياخي هذا كل شي يسويه حلو في عيونا خصوصا هاليومين
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11 - مواطن غيور
2017-06-16 21:18:20
هذاصايع !!!
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10 - متابع1
2017-06-16 21:00:06
ماهولاء المعفنين مساطيل *** على ها الزبايل
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9 - كميل
2017-06-16 20:36:49
ارهابي قذر اجتمع الروس مع الفرس متخلفين لايعرفوا الى الدمار والقتل والارهاب ابادهم الله
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8 - شايب مودرن
2017-06-16 20:24:47
ت 6 شمس ورمل .. لا فض فوك أخي فقد أصبت الحقيقة في كبدها
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7 - بدون قناع
2017-06-16 20:12:05
بوتين قتل من الاطفال والشيوخ والنساء في سوريا ما الله به عليم - ... عليه من الله مايستحق
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6 - شمس ورمل
2017-06-16 20:05:08
الزلزال يهز الأرض دقائق ويقتل عدداً من البشر ويهدم بعض المباني ويقف..أما انت فليس لشرورك حدود تقف عندها..أنت تحب الشر وتكره الخير،الروس يحملون الحقد ويمتلؤون بالقيح والاجرام، ويتصفون بالسفاهة والحماقة
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5 - بصيص نور في نفق مظلم 🎆
2017-06-16 19:55:59
قذر
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4 -
2017-06-16 19:30:50
⏎ اللهم اغفرلنا الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفرلنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفرلنا الذنوب التي تُنزل البلاء🙏🏼
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3 - مواطن كادح
2017-06-16 19:23:19
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - شايب مودرن
2017-06-16 19:21:53
ههههههههه فعلا العالم كله تمثيل في تمثيل اللي بسوريا تمثيل والعراق تمثيل و ليبيا تمثيل .السياسي يمثل والصحفي يمثل وتلفزيون الجزيره يمثل والجيش والدوبلماسيين كومبا س وحنا ندفع التذاكر لمسرحيات هزليه
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1 - لبنانيه
2017-06-16 19:20:17
ههههه مهضوم كتير حبيت كتير 👍
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