“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر مزحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمخرج الأمريكي أليفر ستون أثناء تصوير فيلم “المقابلات مع بوتين”.

وحينما شرع “ستون” في تصوير “أول لقاء” بينه وبين الرئيس الروسي في الكرملين، وأوضح لبوتين دوره في هذه التمثيلية، وأرسله إلى غرفة بعيدة، لكي يخرج منها بهيبة في الوقت المحدد ويلتقي مع المخرج في وسط غرفة كبيرة أخرى.

وبعد انتهاء التجهيزات السابقة بدأ المخرج يصرخ “Action”، لكن اختبأ بوتين،وظهر وهو يغمز أمام الكاميرا. وفي نهاية المطاف، اضطر ستون ليطلب من المترجم ترجمة كلمة “Action” إلى اللغة الروسية. وفي هذه اللحظة ظهر بوتين وهو يحمل فنجاني قهوة ويعرض أحدهما على المخرج قائلا: “القهوة يا سيدي؟”.