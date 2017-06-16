في حادث غريب..دبلوماسي سعودي في برلين يتسبب في مصرع سائق دراجة ألماني

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ترجمة المرصد:لقي شخص ألماني مصرعه بعد اصطدامه بباب سيارة أحد الدبلوماسيين السعوديين في برلين ، وذلك بعد توقف سيارة المسئول السعودي في موقف للدراجات.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإنه عند فتح المسئول السعودي لباب سيارته اصطدم به الرجل الألماني-55 عاما ويدعى مايكل- الذي كان يقود دراجته وسقط على رأسه وتوفي في الحال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه تم ارسال مذكرة إلى السفارة السعودية تطلب توضيحا عن هذا المسئول ووظيفته في السفارة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها : لقد أصبنا ببالغ الأسى والحزن بسبب هذا الحادث..وباسم جميع العاملين في السفارة نقدم التعازي لأهل المتوفي وأكدت السفارة في بيانها أنها على اتصال دائم بالخارجية الألمانية لكشف ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المسئول.

وقالت زوجة المتوفي مارينا، 53 عاما: “لا يمكن أن ينجو أحد من العقاب بسبب وظيفته الدبلوماسية ..لابد وأن تتحقق العدالة على أي شخص”.