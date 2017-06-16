في حادث غريب..دبلوماسي سعودي في برلين يتسبب في مصرع سائق دراجة ألماني
ترجمة المرصد:لقي شخص ألماني مصرعه بعد اصطدامه بباب سيارة أحد الدبلوماسيين السعوديين في برلين ، وذلك بعد توقف سيارة المسئول السعودي في موقف للدراجات.
وحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإنه عند فتح المسئول السعودي لباب سيارته اصطدم به الرجل الألماني-55 عاما ويدعى مايكل- الذي كان يقود دراجته وسقط على رأسه وتوفي في الحال.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه تم ارسال مذكرة إلى السفارة السعودية تطلب توضيحا عن هذا المسئول ووظيفته في السفارة.
وقالت السفارة السعودية في بيان لها : لقد أصبنا ببالغ الأسى والحزن بسبب هذا الحادث..وباسم جميع العاملين في السفارة نقدم التعازي لأهل المتوفي وأكدت السفارة في بيانها أنها على اتصال دائم بالخارجية الألمانية لكشف ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المسئول.
وقالت زوجة المتوفي مارينا، 53 عاما: “لا يمكن أن ينجو أحد من العقاب بسبب وظيفته الدبلوماسية ..لابد وأن تتحقق العدالة على أي شخص”.
التعليقات
يستاهل الالماني اجل شيبه عمره 55 سنه وراكب دراجه زي البزران
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موقف سيارته في مواقف الدراجات !! استهتار بالانظمه
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القانون قانون لابد ان يطبق لو عندنا قالولك قضاء وقدر (****)
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دبلوماسي و واقف غلط عند موقف الدرجات و تسبب في وفاة شخص. الغلط راكبه من راسه الى رجوله.
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كثير من موظفي السفارات في الخارج درباوية وحصلوا على الوظيفة الدبلوماسية بالواسطة، لكن نلتمس له العذر، ربما اللوحات الإرشادية هناك باللغة الألمانية وهو موظف جديد ، ولم يتمكن من قراءة لوحة الموقف.
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يحسبنه في شوارع الخفجي المبزره تسوق في الشوارع وتعكس الشوارع وتفحط والمرور مدري ليه مايسوي تفتيش في الخفجي ويمسكهم المرور عندنا يبيله مرور
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حادث يمكن يحصل ﻻي شخص
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يا ريت نكون نصف رحمتهم وامانتهم واخلاقهم ونظافتهم.
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اي بعثات واي تأهيل لمنسوبي البعثات !
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الاخو مستعجل يبئي يلحق جرة الفول حقة العباسي في شارع التلفزيون والاسربيا الخضري بدهك ابو يمن وبصلة والايبئي سنبوسة ماما نوال وقطايف جدة عزة ههههههههه انت في الغرب ولابد ان تكون نظامي ياياما غيرك رجع
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دبلوماسي وموقف غلط وبمكان خطاء وش نقول ***اذا خالفوا
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تعليق مخالف
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الي يسمعكم يقول كلكم نظاميين ولاما تغلطون ابد ز وانا متأكد ان تعسين بالمئه منكم مديون لساهر بعشرات الآف بس لمخالفة السرعه ولو بدأو يحاسبون على المواقف مثل مواقف مخصصه للمعاقين ومسارات الدراجات بنشوف
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الشخص اللي مغرور بالغرب يروح ويعيش كم شهرهناك وشوف كيف العالم هناك والله يقول ابي الرجعه ماابي نظامهم
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احنا عندنا التسامح افضل من الغرب مافي قلوبهم رحمة
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ايش الغباء هذا توقف في موقف للدرجات الدبلوماسي شكلة باقي على الاستهتار اللي موجود عندنا بالأنظمة المرورية لازم يدخل مدرسة تعليم أنظمة المرور في المانيا
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يقف مكان وقوف الدراجات ويفك الباب بدون النظر للشارع حتى في الخارج يرتكبون الحوادث وفاضحينا الداخل نص الشعب بالقبور بسبب الحوادث اليس من المفروض الغاء مدارس القياده واستبدالها بمدارس امريكيه
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امتداد لحوادثهم في الوطن الى خارجه واستهتار بألانظمه,رحم الله المتوفي,واتمنى من الحكومه الالمانية تغليظ العقوبه.
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وقالت زوجة المتوفي مارينا 53 عاما لا يمكن ان ينجو احد من العقاب بسبب وظيفته الدبلوماسية لا بد وأن تتحقق العدالة ~ جالس افكر لو هذا المسؤول صدمني هل هناك تحقيق ؟ لا اعتقد هناك تحقيق في دولة بوليسية
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زوجة المتوفي تبغى تحاسب دبلوماسي علما ان زوجها هو من اصطدم بسيارة الرجال و مات الله لا يرحمه. هزلت والله
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جايز السعودي وقف وهو ***دايم السعوديين مشاكلهم كثيره
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في الماني محاكمة سريعه , مو مثل سعودية قضية تاخذ 3 او 4 سنوات
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وقف مكان مسار الدراج خطأ مروري فادح
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هذولا هم اللي يقطعون الاشارات ويدقون بواري وسط الاحياء بمنتصف الليل ويناقزون من فوق الارصفه ويوقف غلط ولا يتقيد بالخطوط بين المواقف ويرسل واتس وهو يسوق هذا غير الأصبع اللي تدخل خشم ما عند اشارة ما
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ماهو بغريب الحادث اشوف حالات كثيره بسبب غباء السائق يوقف ويفتح الباب سواء الراكب او السايق ولا يطالع عشان كده حتى النحس لاحقنا للخارج
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هذول يا حبيبي لا يؤمنون بالقضاء والقدر طريقتهم في الحياة إنك نحاسبك على خطئك بغض النظر عن دبلوماسيتك
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هذا مهمل وغير منضبط ولا يراعي الانظمة في بلد يعيش فيها يجب معاقبته
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هذا يحسب نفسه هنا موقف خاص بالدراجات وش موقفك فيه !!!
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يحسب نفسه عندنا يقفون للفول والمحلات في وسط طريق عام ..هنا قتل عمد
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دبلموسي تعني دبلموسي
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موقف مخصص للدرجات والأخ واقف فيه لا ودبلوماسي بعد .
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