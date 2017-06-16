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في حادث غريب..دبلوماسي سعودي في برلين يتسبب في مصرع سائق دراجة ألماني

في حادث غريب..دبلوماسي سعودي في برلين يتسبب في مصرع سائق دراجة ألماني
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الديلي ميل 31 3٬397 2 ساعتين

ترجمة المرصد:لقي شخص ألماني مصرعه بعد اصطدامه بباب سيارة أحد الدبلوماسيين السعوديين في برلين ، وذلك بعد توقف سيارة المسئول السعودي في موقف للدراجات.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإنه عند فتح المسئول السعودي لباب سيارته اصطدم به الرجل الألماني-55 عاما ويدعى مايكل- الذي كان يقود دراجته وسقط على رأسه وتوفي في الحال.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أنه تم ارسال مذكرة إلى السفارة السعودية تطلب توضيحا عن هذا المسئول ووظيفته في السفارة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها : لقد أصبنا ببالغ الأسى والحزن بسبب هذا الحادث..وباسم جميع العاملين في السفارة نقدم التعازي لأهل المتوفي وأكدت السفارة في بيانها أنها على اتصال دائم بالخارجية الألمانية لكشف ملابسات هذا الحادث ومحاسبة المسئول.

وقالت زوجة المتوفي مارينا، 53 عاما: “لا يمكن أن ينجو أحد من العقاب بسبب وظيفته الدبلوماسية ..لابد وأن تتحقق العدالة على أي شخص”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

31 -
2017-06-16 17:46:00
يستاهل الالماني اجل شيبه عمره 55 سنه وراكب دراجه زي البزران
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30 - ابو احمد السبيعي
2017-06-16 17:42:51
موقف سيارته في مواقف الدراجات !! استهتار بالانظمه
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29 - العتيبي
2017-06-16 17:41:35
القانون قانون لابد ان يطبق لو عندنا قالولك قضاء وقدر (****)
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28 - كلمة حق
2017-06-16 17:39:54
دبلوماسي و واقف غلط عند موقف الدرجات و تسبب في وفاة شخص. الغلط راكبه من راسه الى رجوله.
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27 - ساهر
2017-06-16 17:38:54
كثير من موظفي السفارات في الخارج درباوية وحصلوا على الوظيفة الدبلوماسية بالواسطة، لكن نلتمس له العذر، ربما اللوحات الإرشادية هناك باللغة الألمانية وهو موظف جديد ، ولم يتمكن من قراءة لوحة الموقف.
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26 - الخفجي
2017-06-16 17:37:26
يحسبنه في شوارع الخفجي المبزره تسوق في الشوارع وتعكس الشوارع وتفحط والمرور مدري ليه مايسوي تفتيش في الخفجي ويمسكهم المرور عندنا يبيله مرور
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25 - عدي 88
2017-06-16 17:35:44
حادث يمكن يحصل ﻻي شخص
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24 - تعليق 17
2017-06-16 17:33:52
يا ريت نكون نصف رحمتهم وامانتهم واخلاقهم ونظافتهم.
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23 - الأخ يعتقد انه في الهنداويه
2017-06-16 17:32:23
اي بعثات واي تأهيل لمنسوبي البعثات !
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22 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي
2017-06-16 17:24:45
الاخو مستعجل يبئي يلحق جرة الفول حقة العباسي في شارع التلفزيون والاسربيا الخضري بدهك ابو يمن وبصلة والايبئي سنبوسة ماما نوال وقطايف جدة عزة ههههههههه انت في الغرب ولابد ان تكون نظامي ياياما غيرك رجع
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21 - ؟؟؟
2017-06-16 17:23:50
دبلوماسي وموقف غلط وبمكان خطاء وش نقول ***اذا خالفوا
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20 - .لن.
2017-06-16 17:19:43
تعليق مخالف
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19 - عبدالسلام احمد
2017-06-16 17:06:13
الي يسمعكم يقول كلكم نظاميين ولاما تغلطون ابد ز وانا متأكد ان تعسين بالمئه منكم مديون لساهر بعشرات الآف بس لمخالفة السرعه ولو بدأو يحاسبون على المواقف مثل مواقف مخصصه للمعاقين ومسارات الدراجات بنشوف
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18 - عابرسبيل
2017-06-16 17:01:53
الشخص اللي مغرور بالغرب يروح ويعيش كم شهرهناك وشوف كيف العالم هناك والله يقول ابي الرجعه ماابي نظامهم
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17 - عابرسبيل
2017-06-16 16:59:59
احنا عندنا التسامح افضل من الغرب مافي قلوبهم رحمة
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16 - عبد الله الغامدي
2017-06-16 16:59:52
ايش الغباء هذا توقف في موقف للدرجات الدبلوماسي شكلة باقي على الاستهتار اللي موجود عندنا بالأنظمة المرورية لازم يدخل مدرسة تعليم أنظمة المرور في المانيا
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15 - محمد الحربي
2017-06-16 16:59:28
يقف مكان وقوف الدراجات ويفك الباب بدون النظر للشارع حتى في الخارج يرتكبون الحوادث وفاضحينا الداخل نص الشعب بالقبور بسبب الحوادث اليس من المفروض الغاء مدارس القياده واستبدالها بمدارس امريكيه
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14 - hima
2017-06-16 16:53:57
امتداد لحوادثهم في الوطن الى خارجه واستهتار بألانظمه,رحم الله المتوفي,واتمنى من الحكومه الالمانية تغليظ العقوبه.
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13 - ابوشيخه
2017-06-16 16:38:00
وقالت زوجة المتوفي مارينا 53 عاما لا يمكن ان ينجو احد من العقاب بسبب وظيفته الدبلوماسية لا بد وأن تتحقق العدالة ~ جالس افكر لو هذا المسؤول صدمني هل هناك تحقيق ؟ لا اعتقد هناك تحقيق في دولة بوليسية
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12 - فلمنكووووووو
2017-06-16 16:35:35
زوجة المتوفي تبغى تحاسب دبلوماسي علما ان زوجها هو من اصطدم بسيارة الرجال و مات الله لا يرحمه. هزلت والله
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11 - القلم الحر
2017-06-16 16:35:17
جايز السعودي وقف وهو ***دايم السعوديين مشاكلهم كثيره
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10 - عمر
2017-06-16 16:34:31
في الماني محاكمة سريعه , مو مثل سعودية قضية تاخذ 3 او 4 سنوات
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9 - مع احترامي
2017-06-16 16:32:14
وقف مكان مسار الدراج خطأ مروري فادح
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8 - شايب مودرن
2017-06-16 16:19:31
هذولا هم اللي يقطعون الاشارات ويدقون بواري وسط الاحياء بمنتصف الليل ويناقزون من فوق الارصفه ويوقف غلط ولا يتقيد بالخطوط بين المواقف ويرسل واتس وهو يسوق هذا غير الأصبع اللي تدخل خشم ما عند اشارة ما
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7 -
2017-06-16 16:01:20
ماهو بغريب الحادث اشوف حالات كثيره بسبب غباء السائق يوقف ويفتح الباب سواء الراكب او السايق ولا يطالع عشان كده حتى النحس لاحقنا للخارج
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6 - توضيح
2017-06-16 15:55:35
هذول يا حبيبي لا يؤمنون بالقضاء والقدر طريقتهم في الحياة إنك نحاسبك على خطئك بغض النظر عن دبلوماسيتك
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5 - ابو محمد
2017-06-16 15:53:28
هذا مهمل وغير منضبط ولا يراعي الانظمة في بلد يعيش فيها يجب معاقبته
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4 - ابو محمد
2017-06-16 15:49:49
هذا يحسب نفسه هنا موقف خاص بالدراجات وش موقفك فيه !!!
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3 - 770
2017-06-16 15:45:36
يحسب نفسه عندنا يقفون للفول والمحلات في وسط طريق عام ..هنا قتل عمد
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2 - حسن الدبا
2017-06-16 15:42:06
دبلموسي تعني دبلموسي
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1 - ماركتو
2017-06-16 15:38:46
موقف مخصص للدرجات والأخ واقف فيه لا ودبلوماسي بعد .
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