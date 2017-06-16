فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

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ترجمة المرصد:نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحاول أن يضع رأسه في فم تمساح ضخم في أحد الحدائق.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه في تايلاند أن الرجل قام بوضع رأسه داخل فم التمساح ، وانتظر التمساح لثواني قليلة قبل أن ينقض على رأسه ويحاول التهامها ، وتعالت صيحات الرجل.

وترك التمساح الرجل يصرخ على الأرض من شدة الألم ، وعاد إلى المياه مرة أخرى في لحظات مرعبه شاهدها الجمهور الذي حضر الواقعة.