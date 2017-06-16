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الرئيسية / فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة
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الديلي ميل 12 3٬205 2 ساعتين

ترجمة المرصد:نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحاول أن يضع رأسه في فم تمساح ضخم في أحد الحدائق.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه في تايلاند أن الرجل قام بوضع رأسه داخل فم التمساح ، وانتظر التمساح لثواني قليلة قبل أن ينقض على رأسه ويحاول التهامها ، وتعالت صيحات الرجل.

وترك التمساح الرجل يصرخ على الأرض من شدة الألم ، وعاد إلى المياه مرة أخرى في لحظات مرعبه شاهدها الجمهور الذي حضر الواقعة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 24,946 )
12 - قلم الحقيقه
2017-06-16 17:01:10
تعليق مخالف
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11 - عبدالله
2017-06-16 17:00:52
اخوي
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10 - بدوي كويتي بالنظيم
2017-06-16 16:56:55
تعليق 7 و 8 وصلت المعلومة وصفك قريب وواضح وجزاك الله خير بطلع اشيك الان شكرا
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9 - hima
2017-06-16 16:51:07
ملقوف نكدي بيستهتر بلكائنات واخذ عقابه والتمساح كان عندو رحمه ماقتلو,عقبال الملاقيف النكديين اللي عندنا اللي يبلعوا اي كائن.
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8 - عابرسبيل
2017-06-16 16:46:47
وفيه محل خلف اسواق المجد محل تمور القصيم عندفوال الطائف بالربوه خلف الاسواق يبعون حليب خلفات مغاتير
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7 - عابرسبيل
2017-06-16 16:44:34
شف حليب المغاتير بالربوه في سوق الخضار بالربوه سوق الخضاروالحووم مقابل العثيم مول بالشارع الثاني
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6 -
2017-06-16 16:44:19
يستهل على درب الحنش يهب ايده
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5 - بدوي كويتي بالنظيم
2017-06-16 16:35:05
تعليق 3 وصلت المعلومة جزاك الله خير
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4 - عبدالله
2017-06-16 16:16:38
قريب لي اشتراه منهم قبل كم سنه واصيب بسببه بالحمى المالطيه شفي بعدها الله يرحمه فلم يقم ببسترة الحليب
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3 - عبدالله
2017-06-16 16:15:25
تعليق 1 حسب علمي بس قديم يباع حليب النوق بالقرب من سوق الاغنام غرب الدخل المحدود بالرياض ع الطريق المتجه للقديه
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2 - سعودي
2017-06-16 16:14:57
( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
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1 - بدوي كويتي بالنظيم
2017-06-16 16:03:29
اخوان جزاكم الله خير اسأل عن حليب المغاتير الي كانو يبيعوه في السوبرماركات هل مازال هذا المنتج يباع الي الان!!لقد بحثت عنه في حي النظيم ولم اجده الرجا من يملك معلومات لايبخل علينا جزاكم الله خير
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