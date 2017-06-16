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وسم “كشف الحساب1″القطري يتصدر تويتر

وسم “كشف الحساب1″القطري يتصدر تويتر
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المرصد 13 2٬532 1 ساعة

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:ما إن نشر المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على الوسم “كشف الحساب1” خيوط مؤامرة بين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، حتى حقق ذلك الوسم مركزا متصدرا على تويتر.

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا بسبب كشفه مخططا كان يخفى على كثير من المتابعين العرب، وحقق “كشف الحساب1” المركزا الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ساعات فقط على إطلاقه.

ووعد القحطاني بنشر مزيد من التغريدات على حسابه بتويتر قريبا لكشف تفاصيل إضافية عن المؤامرة التي باءت بالفشل، مؤكدا أن “كل ما قلته موثق بالدليل..”.

وحسب تغريدات القحطاني، فإن العقيد الليبي محمد إسماعيل كان من يقود المؤامرة عن الجانب الليبي بالتنسيق مع منشقي لندن، في إشارة لمجموعة من السعوديين الذين يقيمون في لندن ونجحت الدوحة في استمالتهم لضرب استقرار السعودية.

ومن أبرز هؤلاء، حسب تغريدات القحطاني التي نشرها تحت وسم “كشف الحساب 1″، سعد الفقيه الذي قال لمبعوث أمير قطر السابق إن “الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يد من يسميهم بالجهاديين..”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - منتظر السكن والايجار الان ب20الف ريال اي ب1666ريلا سعودي عربي
2017-06-16 17:40:20
تعليق مخالف
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12 - ابو محمد
2017-06-16 17:37:54
اللهم من اراد بلاد الحرمين بسوء فأجعل كيده في نحره وافضحه امام الخلائق بقدرتك ياقوي ياعزيز
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11 - فهد العتيبي
2017-06-16 17:31:12
تعليق مخالف
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10 -
2017-06-16 17:19:42
سبحان الله كادو وخانو والله خيب مسعاهم واحد مات موتة كلاب في المجاري والثاني **** انفصح وانكشف أمام العالم وأصبح ****من السابق بسبب أعماله السوداء
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9 -
2017-06-16 17:06:17
اللهم في هذا الشهر الفضيل من اراد بلاد الحرمين وحدودها بشر فأنزل عليه عذابك الذي لا يرد وشتت شمله وفرق جمعه واضعف كيانه ودمر دياره امين
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8 - خلوفه
2017-06-16 16:52:30
تعليق مخالف
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7 -
2017-06-16 16:50:37
اللهم بارك كل من فضح رؤوس الخوارج اﻹخوان المفلسين ومشتقاتهم وأعوانهم وأتباعهم .اللهم أنصر قيادتنا وقيادات الدول الشريفه التي هي معنا. انصرهم علي خوارج اﻹخونج وروافض إيران واليهود
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6 - ألحقباني
2017-06-16 16:49:30
علم دعمها للحوثيين واحتوائهم للقادة والطابور الخامس من جماعة عفاش في الدوحة أكبر خيانة علم
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5 -
2017-06-16 16:46:53
جزاك الله خيرا يا سعود إفضح خوارج العصر التنظيم اﻹخواني اﻹرهابي وطوابيرهم الخامسة المندسة بين صفوف الشعب إفضحهم وكل كاتب ومواطن غيور علي دينه ووطنه وإسم الله يرعاكم. والله يحفظ وﻻة أمرنا ووطننا وشعبنا
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4 - ألحقباني
2017-06-16 16:46:03
علم دعمها للحوثيين أكبر خيانة علم
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3 -
2017-06-16 16:42:17
العقيد الليبي قائد المؤامرة محمد اسماعيل موجود الآن في ابو ظبي معزز مكرم على حسب كلام الساعدي القذافي يمكن سامحوه جزاهم الله خير
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2 - غدر الجار القطري !! هدم كل تذكار !
2017-06-16 16:36:15
غدر وخيانة واخونجية !!
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1 - مزون
2017-06-16 16:30:43
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