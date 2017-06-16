وسم “كشف الحساب1″القطري يتصدر تويتر

حجم الخط A A A المرصد 13 2٬532 1 ساعة

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:ما إن نشر المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على الوسم “كشف الحساب1” خيوط مؤامرة بين الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، حتى حقق ذلك الوسم مركزا متصدرا على تويتر.

ولاقى الوسم تفاعلا كبيرا بسبب كشفه مخططا كان يخفى على كثير من المتابعين العرب، وحقق “كشف الحساب1” المركزا الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال ساعات فقط على إطلاقه.

ووعد القحطاني بنشر مزيد من التغريدات على حسابه بتويتر قريبا لكشف تفاصيل إضافية عن المؤامرة التي باءت بالفشل، مؤكدا أن “كل ما قلته موثق بالدليل..”.

وحسب تغريدات القحطاني، فإن العقيد الليبي محمد إسماعيل كان من يقود المؤامرة عن الجانب الليبي بالتنسيق مع منشقي لندن، في إشارة لمجموعة من السعوديين الذين يقيمون في لندن ونجحت الدوحة في استمالتهم لضرب استقرار السعودية.

ومن أبرز هؤلاء، حسب تغريدات القحطاني التي نشرها تحت وسم “كشف الحساب 1″، سعد الفقيه الذي قال لمبعوث أمير قطر السابق إن “الاغتيال قابل للتنفيذ وأنه بمجرد حدوثه سينهار النظام على يد من يسميهم بالجهاديين..”.