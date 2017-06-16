الداعية عائض القرني يخرج عن صمته ويحدد موقفه من الأزمة القطرية

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صحيفة المرصد : عبر الداعية الدكتور عائض القرني عن رأيه للمرة الأولى في القرارات التي اتخذتها قيادة المملكة فيما يتصل بقطع العلاقات مع دولة قطر، بتأييده لها داعياَ بالنصر لخادم الحرمين الشريفين .

وغرد القرني على حسابه بـ “تويتر” بأن ‏ديننا ووطننا وقيادتنا وشعبنا خط أحمر لا يجوز المساومة عليه ولا التهاون فيه، داعياً المولى عز وجل أن يحقق النصر لخادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة المملكة، ووليي عهده، وأن يكفي البلاد الشرور.