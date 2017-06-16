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الداعية عائض القرني يخرج عن صمته ويحدد موقفه من الأزمة القطرية
صحيفة المرصد : عبر الداعية الدكتور عائض القرني عن رأيه للمرة الأولى في القرارات التي اتخذتها قيادة المملكة فيما يتصل بقطع العلاقات مع دولة قطر، بتأييده لها داعياَ بالنصر لخادم الحرمين الشريفين .
وغرد القرني على حسابه بـ “تويتر” بأن ديننا ووطننا وقيادتنا وشعبنا خط أحمر لا يجوز المساومة عليه ولا التهاون فيه، داعياً المولى عز وجل أن يحقق النصر لخادم الحرمين الشريفين قائد مسيرة المملكة، ووليي عهده، وأن يكفي البلاد الشرور.
التعليقات
78 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 20:08:59
ياناس أفهمو الاخونج لهم كتاب يقولون لو نتعاون مع الشيطان أهم شيء نسقط الحكام واذا سقطو الحكام ينتشر الخوف والقتل وتقسيم بلداننا وحصار وجوع فكرو وابحثو واعرفو الاخونج على حقيقتهم "خروج
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( عدد التعليقات 24,951 )77 - قلم الحقيقه
لماذا خرجت تغريدات هؤلاء الدعاة متأخرة وانتظرت كل هذا الوقت بعد أن لزمو الصمت المطبق تجاه الأحداث والتطورات الساخنة التي تسبب بها النظام القطري العميل.مؤكد أنهم وصل الى أسماعهم أخبار لاتسرهم فبادرو.
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76 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 20:06:58
حلوووة قصيدته ياليان بن فطيس قصيدة : ياربعنا ❤️♥️
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75 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 20:05:04
أيه حاولنا لكي نمنع الانقسام لكن حماس الاخونجية لها علاقات مع إيران وحزب الآت وافتحي اليوتيوب وأيضا حماس استولت على غزة وسببت بحصارها مع الصهاينه وخالد مشعل لو مقاوم وليه إسرائيل ماتعتقله كثر سفره
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74 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 20:02:36
هلا لياااااان مافيه خلط الموضوع واحد كله سياسي
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73 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 20:01:37
حكومة قطر تعمل نفسها تدافع عن المسلمين وهي ضد بلاد الحرمين وتسعى لتفكيكها وقبل أشهر هنا حمد جاي لكي ينشر العصبية القبلية لكن مافيه أحد سمع له هههه أبو الفتن
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72 - الحازم العازم2017-06-16 19:59:59
***الله يحفظه
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( عدد التعليقات 24,951 )71 - قلم الحقيقه
تغريداتك ادانة لك لاتقدم ولا تؤخرحالها حال من سبقك وغرد بمثل ماغردت.تجاهلتهم ساس المشكلة وأساسها وهو النظام القطري وعدوانه عل بلادنا وقيادتنا الرشيدة فلم تتطرقون اليه ولو بحرف واحد انتقاد أو استنكارله
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70 - الحازم العازم2017-06-16 19:56:44
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69 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:56:29
تمدح لحكام قطر اللي يدعمون الإرهاب وكل واحد انقلب على الآخر والحوثي يدعمونه اللي الآن يقصفنا الأولى جيبي طاري حكومتك وادعميها وانصريها على الاعداء تسمعين هذه وهي إشاعة صدقتيهاالشركه وقلتي كلام ضدنا
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68 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:56:25
ياهل قطر عندكم مزيون 😂 صراحة ماحب أي قطري بعينه ولاأعرف أي أحد منهم بس أنا أحب الشعب القطري ككل كلهم في قلبي وروحي ❤️
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67 - ابوشيخه2017-06-16 19:51:09
وابشركم يـ سـادهـ يـ كرام راح ترجع العلاقات السعودية القطرية والايام بيننا - رغم انف من يطبل على تفكك دول الخليج - الله يزينها من عندهـ ان شاء الله
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66 - ليآآآآآن ❤2017-06-16 19:49:12
ماأحب من أهل قطر الا محمد بن فطيس ي ليته كاان سعووودي. 😞😞
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65 - ابوشيخه2017-06-16 19:48:17
ترى كل ما في الموضوع الاخوان وقناة الجزيرة فقط وربعنا شمروا عن سواعدهم عشان مصالحهم ومصر تشتكي من الاخوان وقناة الجزيرة والسعودية واقفة مع مصرعشان الجزر والان الجزر في احضان السعودية يـ سادهـ يـ كرام
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64 - ليآآآآآن ❤2017-06-16 19:47:33
ماشااء الله ع عهود وريما خبيرات فالسياسه هههههههههههههههههههه اما انتي ي ريما مع احترامي لك تخلطين الحابل بالنابل موبس في هذا الموضوع في اغلب المواضيع. تقبلي مروري
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( عدد التعليقات 2 )63 - العنيد
اللهم من اراد بيمشايخنا سوء فاشغله في نفسه وراحته وصحته وعافيته ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يارب وارزقه اضعاف مايتمناه لهم اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك وحسبنا الله ونعم الوكيل !!
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62 - الخطاب2017-06-16 19:45:34
من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبّه الله تحت الأرض ..
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61 - ررر2017-06-16 19:43:39
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( عدد التعليقات 24,951 )60 - قلم الحقيقه
لو مانطقت ولاغردت كان أفضل لك. أين ادانتك وشجبك واستنكارك من خلال تغريداتك للحكومة القطرية ونظامها في الدوحة ومابدر منها تجاه بلادنا من تآمر عليها وعلى قيادتنا الرشيدة رعاها الله.
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59 - الرأي العام2017-06-16 19:41:43
الله يرحمك يالعز بن عبدالسلام
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58 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:40:23
صريح للعدو واتقاءًا لشره .. لكن ياريما هل حماس منظمة إرهابية ؟ أول مرة أعلم ذلك ؟؟ اللي أعرفه أن أبو متعب حبيب الشعب حاول يقرّب بين فتح وحماس لمصلحة فلسطين يريد أن يكونوا يدًا واحدة لمقاومة العدو .
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57 - ابو راكاننن2017-06-16 19:40:12
لماذا الخروج عن الصمت اليوم فقط . قطع العلاقات مع الخونة له اسبوع
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56 - معلم متقاعد2017-06-16 19:40:05
هههههههههههههههههههه بدري
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( عدد التعليقات 2 )55 - العنيد
هكذا كلام العقلاء بحكمه وبأدب ليس كمثل بعض الإعلاميين سب وشتيمه وإستهزاء وسخريه بالشعب القطري الحين بنو ليبرال مو عاجبهم هذا الكلام ولا كان ودهم أن تكلموا أصلا عشان يشتغلون في الانتقام ضدهم للدعاه !!
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54 - # لبيك سلمان2017-06-16 19:39:54
شكرا عائض // فقد قلت ::: ((ديننا ووطننا وقيادتنا وشعبنا خط أحمر ))
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53 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:38:29
التطبيع يسري في جميع الدول ياريما خاصة في مصر والأردن وفي فلسطين أيضاً وماحضور محمود عباس وبكاؤه وشهيقه على موت شمعون بيريز إلا تطبيع فظيع شنيع يستنكره كل عاقل ولكن هناك تطبيع خفيف يكون خوفاً من عداء
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52 - محمد2017-06-16 19:38:16
اللهم من اراد بالسعوديه كيدا او سوء اللهم شل اطرافه واقصم ظهره
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51 - # لبيك سلمان2017-06-16 19:37:30
شكرا عائض// فمن تبرأ من الأخوان ومنهجهم حري به أن يقف في خندق وطنه
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50 - علي العمري2017-06-16 19:37:25
ًوربي ما عرفنا دينكم هذا كل واحد يكفر الثاني. اتقوالله. في الناس والعباد
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49 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:35:57
نوح عليه السلام كان ابنه عملٌ غير صالح هل يعني ذلك أن نوح ليس رجل صالح ؟ والعياذ بالله من قول ذلك .. امرأت فرعون كان أطغى الطغاة والله سبحانه بنى لها بيت في الجنة .
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48 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:35:40
كل شيء فعلوه الاعداء ضد حكومتنا ووطنا وضد أهل السلف ولا كأنها تسمع شي إذن من طين وأذن من عجين أما أي شيء حلو لبلادنا ما يعجبها وأما الاشاعة يمكن إشاعة تركض وراءها وتصدقها لو هي ع قطر كان ماصدقتي🌙
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47 - علي العمري2017-06-16 19:35:35
ملوان يا قرني كل يوم لك لون
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46 - # لبيك سلمان2017-06-16 19:35:13
شكرا عائض // فوطنيتك ليست مستغربة لبيك سلمان قلتها قوية مجلجلة
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45 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:33:41
26-الله أعلم لاأظن الكلام حقيقة وربمااقتص من كلامه أو مفبرك التسجيل لغرض فرقة الدول العربية وحتى لو صحيح اللي راح راح والصلح خير والرجل مات وكذلك رئيس قطر الوالد ترك الحكم ولا نأخذ الابن بجريرة الوالد
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44 - فيمون2017-06-16 19:33:37
اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
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43 - شكرا كتابنا وشكرا لمن انظم لهم من دعاتنا2017-06-16 19:33:34
الان ليس لأحد حجة في أن لا يقول (( جماعة الاخوان ارهابية ممولة من قطر ))
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42 - محمد الشعيفاني2017-06-16 19:32:21
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41 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:31:54
جالسة تاكل من خير بلادنا وافطرت وجالسه تتكلم وتقول أوبئة وبذور طيب ليه ما امرضتي من الأكل هههه استغفرالله لو مثلا موجود اللي تقولين لو نابت أو مستورد!
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40 - شكرا كتابنا وشكرا لمن انظم لهم من دعاتنا2017-06-16 19:31:30
(( الكتاب والدعاة )) أصواتهم تصل لعموم الشعب وتضع النقاط على الحروف
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39 - البتار2017-06-16 19:31:01
الله يحفظك شيخنا عائض القرني والله اني احبك في الله
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38 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:29:43
ردي وين هربتي ياعهود وإلا خايفة تستاهلين مايجيك
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37 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:28:37
اللهم أهلك من يريد الفتنه ببلادنا ويموت إذا شاف إشاعة يحب ينشرها حتى وهو لم يتأكد من صحتها ويقعد يلمح بأننا متعمدين !
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36 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:26:54
هذه تركيا وقطر منفتحين ونساء بالأماكن العامه تشيش اختلاط وأردوغان حط بما يسمى حقوق المثليين اللي عن التشييش شفتها بقناة قطر ولا عندهم هيئة وتمدحينهم والسفر ومدري ايش😠وبقنواتهم عاريات
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35 - فهد العرماني2017-06-16 19:26:43
تعليق مخالف
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34 - ابو حسام2017-06-16 19:23:28
يالله واحد ورى الثاني شكل الرجال اعترف
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33 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:21:53
هذه قطر وتركيا لهم علاقات مع إسرائيل قبل كم يوم إسرائيل بقطر وحماس أيضا هههه وأيضا انتي من تلمحين له ياعهود نقول الشركة للآن ماندري صدق أو كذب مو حكامنا اللي يبون بنا الضرر بل هم يعملون الخير لوطننا
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32 - سمر الاحمري2017-06-16 19:18:50
الله يحفظك ياشيخ
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31 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:18:31
أفديه بقطرات دمي لايهم لن يتلوث بقطرات دمي الطاهر البريء المهم ألا يدنسه شيء نجس ، بذور موبوءة أو حتى أقدام الجنود الأمريكان الذين ربما يغزونا من يدري إنهم قوم لاأمان لهم .
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30 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:18:27
الاخونجيه مثل الاخونجي ولائها للخارج لتميم واردوغان
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29 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:17:36
وحكام قطر بالجزيرة اساءو للملك سلمان بكاريكاتير ويدعمون الاخونج الارهابيين هم يبون الحكم هم ضد حكوماتهم يظهرون عكس مايبطنون كنهم مع الحكام وهم ضدهم ويدعمون كل ارهابي من أي دين لأطول الحرب والفتنه
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28 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:15:35
وهل أنت سعودية ياريما ؟؟ لاأعتقد ! أنا أكثر واحدة تحب وطنها نشأت وخرجت من صحاري نجد وتربتها الطاهرة هذه التربة التي تريد مونستانتو تدنيسها ببذورها الموبوءة أفلا أخشى على تربة نشأت منها ؟ تراب بلادي
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27 - سعودي مخلص 12017-06-16 19:15:14
شكرا عايض القرني انت ومحمد العريفي اديتو الي عليكم وجزاكم الله خير حب الوطن ليس فيه نفاق وحياديه
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26 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:14:42
قالها معمر معمر ياعهود هذا يبي يغتال الملك عبدالله رحمه الله ويقول عن فلسطين اسراطين يعني اسراءيل هي فلسطين العميل وحكام قطر ماشفتي لهم الفيديو المسرب ويقولون بالجزيرة عنا إرهابيين ويدعمون حوثي حشد ش
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25 - ريما🔳🌹Rima2017-06-16 19:11:38
لو بك خير🌙دافعي عن وطنك هذا إذا كنتي سعودية مو من بداية الأزمة وانتي؟؟؟
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24 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:10:05
صديقة لها وما العراق ببعيدة عن كلامي .. العراق أصبحت محافظة إيرانية ، معقول ؟ أحد يصدق أن أمريكا معنا ضد إيران وهي اللي سلمت الحكم للمالكي ومقتدى الصدر !!
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23 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 19:05:23
قالها معمر سكتتوا عن ذبح صدام كالخروف الدور الجاي على مين ؟ أمريكا تريد ذبح قوة كل بلد عربي حتى تتفتت الدول العربية وتتهاوى ثم تلتهمها مناصفة مع إسرائيل وروسيا وإيران التي تدعي أنها تعاديها وهي أكبر ص
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22 - سعدون2017-06-16 19:03:44
كفووو ياشيخ
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21 - سلفر2017-06-16 19:02:09
لماذا لماذا لاتلبس عقال ياشيخ ولماذا ولماذا لاتهاجم الاخونج ولماذا لاتكفرهم ولماذا.. ولماذا...كل هذه الاسئله سيطرحها المنافقين اللهم احفظ وطننا ومشائخنا ودعاتنا من كيد المجوس والاخوان واليبراليين
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20 - قلم الحقيقة مُبدع2017-06-16 19:01:41
سبحان الله ،،، مايقدرون لأنهم مربوطين
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19 - شمس2017-06-16 19:00:55
دعاء عام وهروب عن بيت القضيد
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18 - ابو شدا2017-06-16 19:00:39
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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17 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 18:59:27
ماعلق الحقيقة ولا قال شيء مفصل كلامه مبهم عام عادي
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16 - سعد التميمي2017-06-16 18:58:55
اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه.
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15 - مواطن كادح2017-06-16 18:55:30
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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14 - عبيد2017-06-16 18:53:16
الله اكبر على العازة ابن عثيمين ولا الشعراوي
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13 - مواطن2017-06-16 18:51:40
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12 - أحمدالغامدي2017-06-16 18:50:52
اللهم وفق قادتنا لماتحبه وترضاه وأجمع شملهم وأنزع مابينهم من شقاق وأجعلهم على قلب رجل واحد اللهم لاتخذلنا بخذلانهم ولاتشمت بناعدوالدين والمله سبحانك لاقوة إلابك ، ، ، ليتك دعوت بهذه الدعوات **
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11 -2017-06-16 18:45:11
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10 - اسم2017-06-16 18:44:51
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9 - اسم2017-06-16 18:44:23
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8 -2017-06-16 18:44:07
الظاهر اليوم زيارة وزير خارجية الخليفة اﻹخونجي بردوقان للسعودية
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7 - الطائر الازرق dz2017-06-16 18:44:05
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6 - زائر من الكواكب2017-06-16 18:44:01
الفلبين بحاجة للنصح **
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5 - ابووسميه2017-06-16 18:43:36
دعاء عائم لايختص باالازمه السعوديه القطريه
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4 - يمني عاشق الدمام2017-06-16 18:43:35
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3 - فاهم صح2017-06-16 18:40:26
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2 - اسم2017-06-16 18:40:05
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1 - السعدي2017-06-16 18:38:35
صدقتك
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