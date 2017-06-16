السعودية والإمارات والبحرين تعلق على المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأزمة القطرية
صحيفة المرصد : أصدرت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر .
وقال البيان المشترك لهذه الدول الثلاث :” على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان ، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي :
1-إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية .. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.
2-عطفا على هذه القرارات وحرصا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول ، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
3-تؤكد البعثات الدائمة للدول الثلاث حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
التعليقات
بالمختصر جمعية حقوق الانسان مجرد جمعية إبتزاز لمرتزقة و بوق إعلامي لحماية أعداء المسلمين.
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أين المعنيين من حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين طوال تلك السنين و مايحدث الآن من قتل وتهجير و دمار للسنة في العراق و سوريا و أينهم من القصف الأمريكي و الروسي والقتل دون تثبت! يبيدون قرية كاملة لشخص 1
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حق سيادي لاي دوله قطع العلاقات وخلي *** ولبن العيران التركي ينفعهم ترى حتى احنا عندنا لبن عيران المراعي 🤥
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(((((11 -ت10برق الحزم وفين راحت الانسانيه والإغاثة و و و و....... اكيد تقصد القطريين العالقين في ابو سمرة )))))
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17 - برماوي وافتخر // ما دمت تفتخر بالجنسية البرماوية لماذا تطالب بغيرها ..؟ // والسعودية اعزها الله ما تعمله هو الحفاظ على الهوية البرماويه من الضياع ولازال لديها الامل برجوع هذا الشعب الطيب الى بلده
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4 - 2017-06-16 19:22:40 حق سيادي .. كلام جميل ... // الحق السيادي ياراعي السيادي محد يعترض عليه ،ولكن سيادتها لا تعطيها الحق بدعم المنظمات الارهابيه ولا التخطيط لزععة الامن داخل الدول الاخرى
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هل من ولد في مكه وخدم الحجاج ولا يعرف غير مكه اليس له حق التجنيس
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يا تعليق 12 العالم إللي تتكلم عنه هم الغرب اﻹستعماري وتركيا وإيران وهم أسياد اﻹخونج وخايفين إذا طاح ولدهم قطر يطيحون معاه. وما قلت هذا الكﻻم عندما قاطعت معظم العرب وأفريقيا مع قطراﻹخونج. طابور خامس ؟
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وين حقوق الانسان عن اطفال المسلمين اللي يقتلون بكل مكان سوريا العراق البوسنه ووووو ف اخر من يتكلم هولاء المجرمين فلا نقبل توجيهات منهم هم لايقبلون احد يتدخل في شوونهم فنحن كذالك
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ت10برق الحزم وفين راحت الانسانيه والإغاثة و و و و
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حقوق الانسان تكيل بمكيالين فمكيال الحوثي ومايقوم به من انتهاك صارخ لحقوق الانسان اليمني في الغذاء والدواء يختلف عن مكيال ازمة قطر !!ماهي الحسابات المخفيه للتعامل هنا!!!
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(((((( سيادتنا اولا ...... اعتادت حقوق الانسان..... حماية _الارهاب ))))))
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بالعكس الطيبة لا مجال لها في ذلك العصر،القوة اظهرت لنا اعداء في الخفاء، وهذا هو الواقع.
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السيادة حق شرعى لكل دولة الحق في التعامل مع من تشاء كل دولة تحمي نفسها بالطريقة التي تضمن الامن لشعوبها
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لاتعليق
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علم(المإذ الإمارات اااتقطع العلاقة مع إيران محتل جزار أو هذا الكلام في الاعلام وكذلك هي مو القاعدة الإرهابي علم إمارات علم
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حق سيادي .. كلام جميل ... على كذا لاتشرعون على أي دوله تتصرف على أرضها فهذا من حقها السيادي .. تجلب قوات تعمل علاقات تقطع علاقات
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انا استغرب صمت العالم بما فيها حقوق الانسان عن مجازر السفاح بشار النعجه والحين اصبحت المملكة هي التي تنتهك حقوق الانسان وهي اكثر بلد يحافظ على حقوق الانسان في العالم هذي سياسة ظالمة وغير منصفه
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نعم قطع العلاقات حق سيادي والي مهب عاجبه يشرب حليب ***قصدي حليب التركي
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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