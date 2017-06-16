بالصور : وزير الخارجية التركي يصل جدة

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صحيفة المرصد : وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، إلى جدة اليوم .

وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني , ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.