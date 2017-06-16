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بالصور : وزير الخارجية التركي يصل جدة
صحيفة المرصد : وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، إلى جدة اليوم .
وكان في استقبال معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني , ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.
التعليقات
59 - صريح2017-06-16 22:19:02
النقيب رحمه عقبال التاج بس لاتكثرين من تركيا تهيج القيلون
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58 - هنطش2017-06-16 22:16:05
ماتبي تحليلات من شكل الاستقبال له تعرف الرد مسبقا
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57 -2017-06-16 22:15:04
رحمه تقول تركيا دوله متخلفه ههههههه هع هع هع
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56 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-16 22:03:32
ياتون للسعوديه ليتعلموا كيف تغضب دروس تقدمها السعوديه للدول المتخلفه ليستفيدوا كيف يغضبون قدام اوروبا ههههههههه
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55 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-16 22:01:16
درس سعودي في الحزم والغضب و التركي *** جاي يتعلم صار كذا
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54 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-16 22:00:22
الغضب التركي صار ن*** بوتين حتى يسامحه ...... واما الغضب السعودي سيندم من يقف امامه
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53 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-16 21:59:03
فرق كبير بين الغضب التركي والغضب السعودي .... الغضب التركي يقول وربي ستندم ي يشار وبعد 6 طبع معه ويصير خروف العالم .اما الغضب السعودي يتنفذ في الحال
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52 - رحمه2017-06-16 21:57:31
التركي جايينا *** حتى نسامح الدوحاني ما درى ان الغضب السعودي ما يقوى عليه ابو حريم السلطان
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51 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-16 21:55:52
الاول بعض الحمقى يصايحون ان جاء التركي كانه فاتح والان جايننا ***
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50 - الثقفي2017-06-16 21:26:02
اللهم احفظ الخليج وشعبه وحكامه من الخونه واهل الفتن 🙏🏼🙏🏼
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49 - هل تفهم2017-06-16 21:24:50
ضيف وجا للسعوديه نقول له مرحبا وهذا واجب الضيافه ، والحكومة راح تسمع منه وتعطيه الجواب ، والجواب ما تريد السعوديه وليس ما يريده هو ، انت امام سلمان الحزم الله يطول بعمره على طاعة الله .
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48 - الثقفي2017-06-16 21:24:43
تعليق مخالف
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47 - الثقفي2017-06-16 21:23:13
سلمان ملك العرب والمسلمين اللي يرضى يرضى والا مايرضى يشرب من البحر وتحت القدم يالدوله الفارسيه والسعوديه عظمى حره ابيه رغم انف الخونه والعملاء وشذاذ الافاق الخوان
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46 - الثقفي2017-06-16 21:21:29
اللهم احفظ سلمان الحزم قاهر الارهابيين والمجوس وفاضح الخونه 🙏🏼🇸🇦🙏🏼
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45 - الثقفي2017-06-16 21:20:42
نطلب من اشقاءنا في قطر ان يفتحوا مخهم وبلا غباء ويتحدوا مع اخوانهم بالسعوديه والخليج قبل ان تتبلعكم فيران والعمائم السوداء واهل الطرابيش ويدمرونكم ويستولون على ثروات بلدكم
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44 - الثقفي2017-06-16 21:19:18
تركيا دوله كلها متناقضات ومشاكل
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43 - الثقفي2017-06-16 21:17:43
نطلب من اشقاءنا في قطر ان يفتحوا مخهم وبلا غباء ويتحدوا مع اخوانهم بالسعوديه والخليج قبل ان تتبلعكم فيران والعمائم السوداء واهل الطرابيش ويدمرونكم ويستولون على ثروات بلدكم
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42 - الثقفي2017-06-16 21:14:07
تركيا دوله لها اطماع بالخليج والدول العربيه باعت المعارضه السوريه لايران وروسيا
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41 - الثقفي2017-06-16 21:13:04
تركيا خانت العرب والمسلمين وخانت المعارضه السوريه مع ايران وروسيا طببعي تتحالف مع قطر وايران تحالف الخوان 🤣🤣🤣🤣
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40 - الثقفي2017-06-16 21:11:04
يمني عاشق الذل والمجوس احمد ربك ان جارتكم السعوديه وادع للجيش السعودي والا زمانك تمسح جزم الايرانيين وتنظف مراحيضهم بصعده وصنعا والعلم الايراني يرفرف على القصر الجمهوري في صنعا
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39 - الثقفي2017-06-16 21:08:12
ابو فهد ملك الحزم بيقول لابو طربوش ضفوا عفشكم واطلعوا من الخليج ماحليتوا مشاكلكم الداخليه يالاتراك والاكراد مطلعين عينكم بيستقلون عنكم وماقدرتواعليهم والارهابيين *** 😄
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38 - الثقفي2017-06-16 21:05:50
الجبير في لندن عشان كذا ما استقبله 🙂
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( عدد التعليقات 24,232 )37 - برق _ الحرم
((((((31 - يمني عاشق الدمام ....برق الحرم بنشوف الأيام الجاية *** 😁😁😁😁......كيف الفطورعلى صعدة والمخا باقي العشاء..... لاتستطيع ان تنكر ان سيدك الولي السفيه او تمسه بشيءهههههه)))))
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36 - شايفك2017-06-16 20:54:39
لو كانت حدود دويلة خطر مع دولة الطرابيش او العمايم لابتلعوها بين يوم وليلة . استغرب هذا الغباء السياسي ممن يقودون هذه الامارة . احمدوا الله انكم محاطين باهلكم وعشيرتكم . استنجدتم بالروم والفرس .. غباء
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35 - مواطن كادح2017-06-16 20:51:20
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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34 - شايفك2017-06-16 20:50:49
دولة خطر يجب ان تحمد الله انها بجوار دول لايمكن المساومة على اخوتها واحترامها لكل المشتركات . ماذا لو كانت دولة خطر بحدود مشتركة مع دول اخرى لكانت ابتلعتها بين عشية وضحاها . افلا يعقل المتامرون ...
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( عدد التعليقات 24,232 )33 - برق _ الحرم
((((((( واشنطن سجلت جميع حراسات اردوغان كمطلوبين عبر الانتربول... مادري اذا جاؤا الي قطر يصيدونهم الامريكيين من قريب والا ؟؟؟ ))))))
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( عدد التعليقات 24,232 )32 - برق _ الحرم
(((((( لو كانت لغة القوة تجدي لاستمروا .... في فرضها ....ولم يعودوا الي الدوبلوماسية ..... والمظاهرات في تركيا تشتعل بعد سجن ((زعيم المعارضة التركية))... والانقلاب الثاني في الطريق)))))
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31 - يمني عاشق الدمام2017-06-16 20:46:08
برق الحرم بنشوف الأيام الجاية *** 😁😁😁😁😁
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30 - شايفك2017-06-16 20:44:39
٧٢ طائرة حربية نفاثة اشترتها دولة خطر بخلاف الزوارق الحربية وو الى اخره من العتاد . كل هذا من اجل ماذا ؟! . هل اعتدى احد عليكم في يوم من الايام. الا تحمدون الله انكم بجوار دول تجمعها بكم اواصر اخوة
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29 - شايفك2017-06-16 20:39:57
المضحك المبكي ان دولة خطر تريد اللعب مع الكبار بندية وطبعا هذا يخالف قوانين الطبيعة . دويلة او امارة بحجم عقلة الاصبع مغروسة في خاصرة دولة بحجم قارة وتريد ان تكون ندا لها طبعا هذا لايعقل ابدا ...
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( عدد التعليقات 24,232 )28 - برق _ الحرم
(((((26 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠.....برق الحرم إيش من شرط هؤلاء ..... خليك في سيدك الولي السفيه )))))
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27 -2017-06-16 20:36:52
تركيا دوله قويه وقرارها مؤثره مو زي قطر مترين
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26 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-16 20:36:31
برق الحرم إيش من شرط هؤلاء ترك بالقوة فقط يعاملوكم 😁😁😁😁
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25 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-16 20:35:28
قلم الحقيقة هذا تركي مش يمني شبع زلط منكم الآن يشتي قاعدة عسكرية لو بالقوة😁😁😁😁
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24 - سوط الحق2017-06-16 20:35:22
الإخوان ( الأعدقاء ) ومؤيديهم ..عرفون تماما علاقة تركيا ممثلة بحزب الحرية والعداله يعرفون علاقة الزواج العرفي بين ( تركيا وإسرائيل وإيران ) . ومع ذلك يطنشوون ولا كأن فيه شيء ... صراحة تناقض مرييييض
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23 - شايفك2017-06-16 20:34:16
لبن العيران لايناسب المعدة القطرية يااوغلو ... الظاهرة الصوتية متوقف عن خطاباته العنترية لانه تسبب بانفعالاته في كشف الوجه القبيح له ... ولا ينفع الترميم الان بعد انكشاف عوراتكم امام العالم ...
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( عدد التعليقات 24,232 )22 - برق _ الحرم
(((((((سحب الجنود والاسلحة ......الشرط الذي ينتظرهم )))))))
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21 - نور ع نور2017-06-16 20:33:07
هل تعلمون بأن قطر واستقطابها بعض اهل العلم واصحاب النفوذ وتجنيسهم ورواتب عاليه ..؟؟؟،لحل محل السعوديه وعلمائها بئيعاز غربي من عام 1993
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20 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠2017-06-16 20:32:25
برق الحرم حنين عندكم😁😁😁 مساكين ماتعرفوا القادم ماشي زلط😁😁😁😁
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( عدد التعليقات 24,232 )19 - برق _ الحرم
(((((((سيد الارهابيين الاخوانجية ....سوف يعود بخفي _حنين )))))))
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18 - شايفك2017-06-16 20:29:03
وزير خارجية الطرابيش جاء بعدما اصدر سيده تصريحاته العنترية . يريدون ايهامنا انهم على الحياد وهم في الحقيقة مرتعبون من وصول الدور اليهم بعد دولة خطر . لامجال للخداع ... الجبير يقوم بعمل رائع...
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17 - برماوي وافتخر2017-06-16 20:24:07
صدق والله هذا الي مفروض يستقبل بالورود لاكن ويش نسوي
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16 - عزالله2017-06-16 20:20:08
*** الله لايوفق من **تسبب في الشقاق بين المسلمين وعزز الفتنه وكل لصالح اليهود وهو عارف انه جالس يخدمهم لا وفقه الله
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15 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 20:17:19
🇹🇷تركيا ❤️🇹🇷تركيا ياهلااا وياااامسهلا وهاكم سلة حلا 😉 تفضلوا صينية حلا الشاموا من صنع يديني والله ودلة قهوة مبهرة وهاكم عقب القهوة والحلا المبخرة ♥️ يابعدي ❤️
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14 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋2017-06-16 20:12:12
هذا اللي يفترض يفرش له ورود ويستقبل بالجياد والسيوف ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌷
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13 - الحازم العازم2017-06-16 20:10:54
مرحباً تلريون
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12 - سوط الحق2017-06-16 20:06:45
لم يستقبله وزير الخارجية ( الجبير ) وهذا بالأعراف الدبلوماسية تعني الشيء الكثير ... مبعوث حزب الحرية والعدالة وليس مبعوث تركيا ... لأن الأخوان يعملون لصالح الحزب فقط وليس للدولة ...!!!
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11 - د ماجد2017-06-16 20:06:29
علينا الان ان نعامل اي دوله من مصالحنا الخاصة فقط خصوصا بين العربمن عرب الشمال والعهراقيين اولا وثانيا العالم كله فقط الايام تعلم وتعلم الكثير
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10 - سوط الحق2017-06-16 20:01:08
**** من لم يقف معنا فهو ضدنا .. تبا
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9 - محمد الشعيفاني2017-06-16 19:58:54
الرحله كانت متوجه الى الرياض اصلا ضنناً منهم ان عدوه مستشفيات الصحوه النفسيه قد هلك لاكن تبين لهم غير هذا فغيروا مسار الرحله بالمجمل انا عدوا الصحوات النفسيه والسم ومع ضرب اهداف شيعيه في قطر والبحرين.
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8 - وين وزير الخارجية2017-06-16 19:57:59
لم يستقبله . يا ناس يا عالم البرتوكولات الدولية لها دور . مهما كان هذي دولة مسلمة ودولة صديقة . يجب ان لا نعادي الناس ويجب ان يكون للصلح موضع .
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7 - اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا2017-06-16 19:46:59
اكثروا من هذا الدعاء في العشر الاواخر كما قال الرسول : اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
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6 - علي العمري2017-06-16 19:45:22
مرحبا الف.
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5 - برماوي وافتخر2017-06-16 19:45:06
يمرحبا تراحيب المطر على مقولت السعودين
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4 -2017-06-16 19:41:42
وأنا أقول مشايخ ودعاة اﻹخونج ظهروا وكلمة هنا وكلمة وﻻ نحن دارين ﻻ هم إلي هؤﻻء وﻻ إلي هؤﻻء.
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( عدد التعليقات 24,232 )3 - برق _ الحرم
(((((((( لامرحبا ولا مسهلا في مبعوث عدو السلام ......بعدما استيقنوا ان لغة القوة عواقبها وخيمة ....تقلبوا كالافاعي ))))))
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( عدد التعليقات 24,963 )2 - قلم الحقيقه
استقبال يليق به هههه
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1 -2017-06-16 19:32:04
يالله نشوف ... ياتفرج !! يا تتفاقم ها الازمه
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بواسطة : برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=vgxBvupodO4...
بواسطة : العنيد
اللهم احفظ حكامنا والشعب السعودي من كل مكروه...
بواسطة : مخالف النشر٢
الحكومه السعوديه والشعب السعودي مسالمين لا نحب نظر احد ولا نحب احد يتجراء ويضرنا...
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