بيان حول وفاة ألماني بعد ارتطامه بسيارة تابعة لسفارة المملكة في برلين

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صحيفة المرصد : أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانياً بياناً تُعرب فيه عن أسفها وإنزعاجها الشديد لوفاة ألماني كان يقود دراجته الهوائية في مدينة برلين يوم الثلاثاء الماضي بعد ارتطامه بسيارة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في ألمانيا .

وجاء في البيان أنه وبعد فتح باب السيارة المخصص للسائق من عضو البعثة ارتطم سائق الدراجة بالباب وسقط على الأرض مما تتسبب بإصابته بجروح نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، لكن ابن الواحد والخمسين عاماً فارق الحياة يوم أمس الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ ، ولذا أعربت سفارة المملكة عن أسفها لهذا الحادث الأليم وقدمت تعازيها لعائلة الفقيد .

وأشار البيان إلى أن السفارة على تواصل مباشر مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة بهذا الشأن ، وسيقوم القائم بالأعمال السعودي ، عدنان بوسطجي يرافقه وفد دبلوماسي من السفارة بزيارة العائلة وتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد اليوم الجمعة .