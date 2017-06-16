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بيان حول وفاة ألماني بعد ارتطامه بسيارة تابعة لسفارة المملكة في برلين

بيان حول وفاة ألماني بعد ارتطامه بسيارة تابعة لسفارة المملكة في برلين
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المرصد 17 2٬427 3 ساعات

صحيفة المرصد : أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانياً بياناً تُعرب فيه عن أسفها وإنزعاجها الشديد لوفاة ألماني كان يقود دراجته الهوائية في مدينة برلين يوم الثلاثاء الماضي بعد ارتطامه بسيارة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في ألمانيا .

وجاء في البيان أنه وبعد فتح باب السيارة المخصص للسائق من عضو البعثة ارتطم سائق الدراجة بالباب وسقط على الأرض مما تتسبب بإصابته بجروح نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، لكن ابن الواحد والخمسين عاماً فارق الحياة يوم أمس الخميس ١٥ يونيو ٢٠١٧ ، ولذا أعربت سفارة المملكة عن أسفها لهذا الحادث الأليم وقدمت تعازيها لعائلة الفقيد .

وأشار البيان إلى أن السفارة على تواصل مباشر مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة بهذا الشأن ، وسيقوم القائم بالأعمال السعودي ، عدنان بوسطجي يرافقه وفد دبلوماسي من السفارة بزيارة العائلة وتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد اليوم الجمعة .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 -
2017-06-16 22:02:30
١١ هل صحيح مايقال في مصر ان المنوفي لا يوفي و مكروهين في مصر معظم جرام مصر في المنوفيه
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16 -
2017-06-16 21:58:09
١١ ابن المنوفيه تصدق اكملت دراستي الجامعيه لم يدرسني معلم مصري اذاانت تتفاخر بانه علمونا القرأة و الكتابه فمعظم الشعب المصري جاهل لا يقراء و لا يكتب وانت منهم لماذا استأذنك لم يعلمو شعب مصر بسبب المال
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15 -
2017-06-16 21:50:25
يا ٥ يرجاء عدم فرض العضلات شايلين عنا ايش بعيد جميع العرب اخوة مسلمين يجب ان لاننظر الى روساء الدول يجب النظر الى اعمالنا اهي صالحة ام لا حتى لو شلتوا موظفين براتب ابعد عن العنصريه الضارة
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14 -
2017-06-16 21:41:58
السالفه ان الرجال وقف بمواقف الدراجات وفتح الباب وضرب راعي السيكل بالباب ع سرعة السيكل
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13 - محرومه من بيت الله
2017-06-16 21:41:47
انزين و كم دفعتوا له؟؟؟؟
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12 - حماده
2017-06-16 21:36:49
فيك الخير ي بوسطجي وسلامات
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11 - ابن المنوفية
2017-06-16 21:26:53
ت 7 يا حبيبي ..مصر الي علمتكم ..وهي الي لها فضل عليكم ..انكم تتكلموا وتكتبوا ..وتدرسوا ..احنا الي اختراعات ملي الدنيا . وانت بفلوسكم ازعجتم الدنيا
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10 - مواطن كادح
2017-06-16 20:44:49
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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9 - شايب مودرن
2017-06-16 20:35:47
يا اخوان عندي ملاحظه .قناة الجعيره الفلسطينية الفطريه تقول حينما يموت احد الفلسطسنيين الفينيفيين بأنه استشهد بينما حين يكون المقتول سعودي يدافع عن المملكه ومقدساتها من المارقين الحوثيين يكتبون قُتِل
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8 - شايب مودرن
2017-06-16 20:31:21
ولكن ابن الواحد والخمسين فارق الحياة.....يا هوه ارحمونا .....هذا بيان والا خطبة الحجاج ؟؟؟؟!!!!
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7 - ..((سعودي))..
2017-06-16 20:21:36
5 شيل نفسك وحل مشاكلك وشوف بلاويك انت يابتاع سيسي يابوثلاجهـ فاضيه وحاسب على فلاترك لاتتعطل يابوفلاتر😂
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6 -
2017-06-16 20:02:53
تجد هنا كل ما هو غريب وعجيب من عجائب الدنيا ومظاهر خارقة واشياء غريبة وصور وفيديوهات من جميع انحاء العالم.
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5 - السيسي وبس
2017-06-16 20:00:22
سفارات السعودية في أروبا كلها مننا مصريين جدعان - يعني احنا الي شايلين عنكم كل حاجة
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4 - تاج الوقار
2017-06-16 19:59:49
شٓكوتُ إلى وكيع سوء حفظي ~ فأرشدني إلى ترك المعاصي ~ واخبرني بأن العلم نور~ ونور الله لا يهدى لعاصي
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3 - شبيك لبيك
2017-06-16 19:46:28
ما نقدر نترحم عليه إلا بعد ما نعرف ديانته
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2 - اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
2017-06-16 19:45:47
اكثروا من هذا الدعاء في العشر الاواخر : اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
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1 - العنزي
2017-06-16 19:41:13
بوسطجي
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آخر تعليق
بواسطة : برق _ الحرم

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