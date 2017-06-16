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الجبير : هذا ما نريده من قطر .. وهناك قائمة شكاوى ستعلن قريبا

الجبير : هذا ما نريده من قطر .. وهناك قائمة شكاوى ستعلن قريبا
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المرصد 43 4٬203 4 ساعات

صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن الهدف من هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطر هو إرسال رسالة قوية لها بعد تهربها من تنفيذ بنود اتفاق تم التوصل إليه عام 2014 في الرياض.

وقال الجبير في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” في لندن إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت إجراءات المقاطعة لأنها “تصب في مصلحة قطر لأن الكل متضررون من الإرهاب وإذا انتشر الإرهاب سيؤثر علينا كلنا سلبيا بما في ذلك قطر.”

وأضاف “لذا فإن الهدف ليس الإساءة لقطر أو للشعب الشقيق، وإنما هو تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج بما يخدم مصالح جميع الدول بما فيها قطر.”

وكان الجبير قال إنه يجري العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا. وإنه يتعين على القطريين علاجها.

وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.

وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

43 - متأمل
2017-06-17 00:08:53
مثل : من بغى الحب تدنى ومن بغى الكره تجنى .. لو قطر تريد التقارب والصلح لأسكتت قناة الفتنة الجزيرة ، ولكنها الآن تثير الشكوك والفتنة بين السعودية ومصر حول ملكية الجزيرتين .. من سيثق فيك يا حكومة قطر ؟
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42 - شايفك
2017-06-16 23:54:19
تميم ووالده رهنوا بلادهم للمعممين واصحاب الطرابيش والزلمات . هذا يثبت انهم ليسوا راشدين . كلما حلت العمايم ببلد دمرته . وكلما اجتمع الزلمات في بلد تامروا عليه تذكروا احداث الاردن عام ٧٠ ولبنان عام ٧٥
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41 - هذه الحقيقة
2017-06-16 23:49:11
28 - من منعك عن الجنسية القطريه ، من بكره سافر عندهم واطلب الجنسيه ، لكن هل تعتقد قطر تمنحك الجنسيه ابداً فهي تعلم ان من لم يكن له وفاء لوطنه لن يكون له وفاء لها ، ولن تستفيد منك غير رقم بتعداد السكان
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40 - من اقوال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه
2017-06-16 23:44:24
"الناس معنا ثلاثة: إما محب ومساعد وإما لامحب ولامساعد وإما معاند فقط أما الأول:فله مالنا وعليه ماعلينا وأما الثاني:فنسعى جهدنا في إفهامه وأما الثالث: فهذا ليس له قصد إلا الإفساد في الأرض
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39 - شايفك
2017-06-16 23:38:04
الشعب القطري . طيب . مسالم . اشفق عليه ممن تولوا مقدراته . المواطن القطري يشعر بالغربة داخل بلاده . قيادته ليست امينة عليه ولا على مقدراته . بين كل ١٠٠ اجنبي تجد مواطنا واحدا . يعيش في بلاد ليست بلاده
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38 - إلى تعليق (٢٩)
2017-06-16 23:36:31
لا اتشرف بها نعم سرقات بالتلريونات وعدم الوظايف إلى بالواسطه واعتقالات قلي وشفي شي حلو عشان اتشرف
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37 - أبو سحاااب
2017-06-16 23:33:03
ترى قطر مشيخة وأهل قطر كلهم مشايخ بدل الشيخ شيخ .
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36 - أبو سحاااب
2017-06-16 23:29:37
قطر قربت نهايتها ونهايتها ممن هي تستعين بهم . نحن لسنا دعاة خلافات وجيرة سيئة ولكن قطر تنحو هذا النحو فأعوذ بالله من جار السوء ولكن من الله جار السوء دائما سوءه يعود عليه اعقلوا يا حكام قطر بلا عنترة
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35 - شايفك
2017-06-16 23:29:32
مؤسف ان تتحول الدوحة الى ثكنات ومعسكرات لاصحاب العمايم والطرابيش . ومؤسف ان تتحول الدوحة الى وكر يجتمع فيه الفاشلون ممن يتسربلون بثياب الدين ليحيكوا الخطط والمؤامرات ونفث السموم والفتن ضد الاشقاء .
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34 - المرصد
2017-06-16 23:29:07
لا تقبلوا النقد ههههههههههههههههه
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33 - المرصد
2017-06-16 23:25:59
تعليق مخالف
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32 -
2017-06-16 23:21:57
23 - قطري 2017-06-16 22:28:23 لابد من فك الحصار عن قطر من ثم نتحاور>>>> نتحاور على ماذا ياما وعدت حكومتك وعاهدة ونقظت كل شيئ الامتى .. بعدين هذه سياسات حكومات ولكن الشعب القطري يظل شقيق وعزيز وغالي
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31 - شايفك
2017-06-16 23:20:18
لم اكن اتصور في يوم من الايام حجم الضغينة والحقد من حكام قطر على اخونهم في الخليج . حقد اعمى ودفين اضاع عقولهم وبصيرتهم . ثروات ضخمة انسابت بين ايدي سفهاء فسلموا مقدرات بلادهم لمرتزقة وطرابيش وعمايم !
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30 - من اقوال الملك عبد العزيز طيب الله ثراه
2017-06-16 23:18:07
"إني والله أُحب السلم وأسعى إليه؛ فإذا مابليت صبرت؛ حتى إذا لم يبق في القوس منزع، وحان وقت الدفاع عن الدين والوطن، فعلت". _
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29 -
2017-06-16 23:15:18
٢٨ المشكلة اذا انت معك البطاقه السعوديه فأنت و امثالك عار على السعوديه و لا تتشرف السعوديه بك لأنك في الاخير سوف تخونها في قطر سوف تكون عبد خاضع لااوامر اسيادك فك الله السعوديه منك و من هو مثلك
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28 -
2017-06-16 23:05:58
والله العظيم إني ابغى الجنسيه القطريه ابغاه ليش تمنعونا نحن احق من غيرنا دائماً احلم إني اخذ الجنسيه القطريه
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27 - لست على الوهابيه
2017-06-16 23:04:50
بدأ التراجع شيئا فشيئا
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26 -
2017-06-16 22:46:25
٢٣ بحول الله سوف يستمر الحصار الى قيام الساعة بسب إعلام قطر المأجورين من اعداء السعوديه ايران لم نتوقع بهذا الكرة والبغض من دوله جار لنا و لأكن الغل و الحسد يعمي البصيره تميم يفكر غزو السعوديه بايران
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25 -
2017-06-16 22:41:31
ياقطرنكن لاخوانن القطرين كل حب و تقدير سؤالي لك هل شاهدة رسومات صحفكم في خادم الحرمين هل قراءة ماوصفت صحفكم هيئه كبار العلماء في السعوديه حكامكم بدل من تطفئ النار لا يشعلونها بأعلام فاشل و منحط وحقير
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24 -
2017-06-16 22:34:58
اقسم بالله الاعلام في قطر منحط الى درجة لا تصدق بتهجمه برسومات حقيرة لخادم الحرمين الشريفين و هجومه على هيئة كبار العلماءالناتج عن حقد دفين في قلوب حكام قطرعلى السعوديه فقط النذل يفكر تفكير صدام غزو
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23 - قطري
2017-06-16 22:28:23
لابد من فك الحصار عن قطر من ثم نتحاور
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22 - مخالف النشر٢
2017-06-16 22:19:23
الحكومه السعوديه والشعب السعودي مسالمين لا نحب نظر احد ولا نحب احد يتجراء ويضرنا واذا فكر يضرنا نعطيه على راسه ضربه مايصحى منها الا وهو في قبره المثل يقول خاف من الحليم اذا غضب
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21 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-06-16 22:18:36
ادار ظهره للعروبه وللسعوديه ومصر والخليج وتوجهه لايران وتركيا الاثنين عندهم مشروع خبيث ضد السعوديه لابارك الله في الخونه
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20 - محمد
2017-06-16 22:15:01
ان شاالله تتغير حكومة قطر ونظام حكومة ايران *** لابارك الله فيهم جمعيآ الى سببو القتل وتهجير في بعض الدول
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19 - محمد
2017-06-16 22:12:10
الله يحفظ ولاة امرنا ويحفظك يالجبير ويديم علينا نعمة الامن ولامان
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18 - عبدالله
2017-06-16 22:11:15
تعليق مخالف
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17 - زاير جديد2
2017-06-16 22:08:10
يجب على قطر إعادة حسباتها حيث انها متورطه في محاولة اغتيال الملك عبدالله الله يرحمه ودعم الارهاب تبي تصير امبراطوره في الخليج ماشافو عدد سكانها ومساحتها ماتجي عدد سكان والا 300 الف
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16 - محمد
2017-06-16 22:04:05
تعليق مخالف
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15 - هنطش
2017-06-16 22:03:57
مادام ذا كلامك ياسعاده السفير السعودي《 قايمه شكاوي》● ضد ● قطر ● ماقول غير طيب ننتظر الشكاوي ونشوف ماعلى قطر من بلاوي
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14 - محمد
2017-06-16 21:58:21
تعليق مخالف
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13 - ت1
2017-06-16 21:57:00
يعني العالم كله ماقدر علي قطر ؟ هات كلام معقول .
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( عدد التعليقات 24,973 )
12 - قلم الحقيقه
2017-06-16 21:49:40
تضامنت مع قطر مالك ألا وهي معك تراب يملأ فمك.والحكومة الرشيدة بحول الله خلفك تقطع راسك مثل راس الخروف لأن بلادنا لاتحتاج خرفان بداخلها تدربي رؤوسها.
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11 -
2017-06-16 21:48:03
صدقت شوفوا لكم ياقطر جزيرة بالمحيط وفكونا من اذاكم
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10 - راسم غلاك
2017-06-16 21:46:08
ياجبير والله ماحد حولك بس اللي ماتطوله بيدك طوله برجل واعلن الحرب عليهم من واشنطن زي ما اعلنتها ع اليمن
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9 -
2017-06-16 21:36:00
كفوا اذاكم والا شفوا لكم جزيرة في المحيط الهادي وريحوا العالم من اذيتكم
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8 - سوط الحق
2017-06-16 21:35:08
اعلنوا كل شيء .. افضحوهم ... داعموا الإرهاب وممولوه .. هناك ملاحظة مهمة وهي : كل الجماعات الإرهابية من القاعدة والإخوان وداعش دعمت قطر ببيانات وتسجيلات ...!!! وكذلك حزب اللات جميعها وقفت مع خطر
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7 - خالدين بريدة
2017-06-16 21:24:50
ليس نحنُ من نريد هذا من قطر يا معالي الوزير ، بل أن من يريد هذا من قطر هو الدين و الدم و الأخوة و الجيرة و العقل و المنطق .
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6 - 1
2017-06-16 21:19:08
انا متضامن مع قطر حر يا اخي رايي الشخصي
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5 - احمد
2017-06-16 21:06:05
تعليق مخالف
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4 - النمس
2017-06-16 20:58:07
تطلب المستحيل يالجبير هؤلاء أهل فتنه وسفك الدماء بمعنى الغدريمشي في عروقهم ومتوارث والعياذ بالله ( سبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ،،، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
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3 - مواطن كادح
2017-06-16 20:54:37
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 -
2017-06-16 20:51:25
الحين مطالب ولا شكاوي
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( عدد التعليقات 24,239 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-16 20:51:16
(((((على قطر الاستجابة للمطالب بنود (((وثيقة _الرياض))) على رأسها ...ووقف دعم التطرف والإرهاب والتي يريدها العالم كله وليس الخليج فحسب))))))
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