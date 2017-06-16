الجبير : هذا ما نريده من قطر .. وهناك قائمة شكاوى ستعلن قريبا

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صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن الهدف من هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بحق قطر هو إرسال رسالة قوية لها بعد تهربها من تنفيذ بنود اتفاق تم التوصل إليه عام 2014 في الرياض.

وقال الجبير في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية” في لندن إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت إجراءات المقاطعة لأنها “تصب في مصلحة قطر لأن الكل متضررون من الإرهاب وإذا انتشر الإرهاب سيؤثر علينا كلنا سلبيا بما في ذلك قطر.”

وأضاف “لذا فإن الهدف ليس الإساءة لقطر أو للشعب الشقيق، وإنما هو تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج بما يخدم مصالح جميع الدول بما فيها قطر.”

وكان الجبير قال إنه يجري العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا. وإنه يتعين على القطريين علاجها.

وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في البحرين والإمارات ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر مشيرا إلى أن ذلك سيتم قريبا.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.

وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.