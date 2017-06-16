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هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تكشف عقوبة تصوير الحياة الخاصة بكاميرا الجوال
صحيفة المرصد: أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وذكرت الهيئة إن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية يعرض مرتكبها للسجن والغرامة.
وأوضحت أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عبر مراكز الشرطة، أو الاتصال بالرقم (989)، أو تطبيق “كلنا أمن”، إضافةً لموقع “أبشر”، أو عبر البريد الإلكتروني.
التعليقات
32 - سوق جدة الدولي ...2017-06-17 00:11:22
اول شي حلو مشاكل الشرايح الي تطلع بدون علم راعيها !!! واغلاق محلات الاتصالات والجملة الي يوجد بها غير سعوديين...
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31 - نعم2017-06-16 23:29:16
الله أمر بالستر لكن للاسف فيه ناس تصور وتنشر أشياء خاصه تمس سمعة الشخص وتسبب له مشاكل آسريه ، وللاسف فيه ناس يسافرون ويخنبقون ويصورون خنبقتهم وينشرونها ، وناس لسانها بذيء ماغير طايحين سب فـ الاخرين
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30 - نعم2017-06-16 23:17:04
وسائل التواصل بشكل عام يبغى لها متابعه ومراقبه ، فيها للاسف ناس اساءو استخدامها ، ناس تصور خلق الله خلّسه ، وناس تصور محارم الناس ، وناس تصور حياتها الخاصه ، وناس تسب وتخوض فـ أعراض الناس >>
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29 - عبد الحميد كشك2017-06-16 23:01:24
الذي يبغى يوثق شيء يخالف النظام يصوره ويوثقه في جواله الخاص ويذهب به إلى الجهة المعنية واذا لم تتجاوب معه أو لم تهتم ببلاغه يذهب كي يقدم شكوى للإمارة ويعرض عليهم المقطع ولا ينشر لأن العقوبةعلى النشر
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28 - عبد الحميد كشك2017-06-16 23:01:19
الذي يبغى يوثق شيء يخالف النظام يصوره ويوثقه في جواله الخاص ويذهب به إلى الجهة المعنية واذا لم تتجاوب معه أو لم تهتم ببلاغه يذهب كي يقدم شكوى للإمارة ويعرض عليهم المقطع ولا ينشر لأن العقوبةعلى النشر
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27 -2017-06-16 22:56:48
الوفد القطري يضرب الوفد السعودي في الكويت بالعقل لأن واحد منهم قال لوفد قطر يا عيال موزه
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26 - الاسلام عزتي2017-06-16 22:53:23
المشكلة اكثرهم يعانون من الحسد والعين وهم اللي جايبينه لنفوسهم من تصويرهم عشان التباهي والتفاخر صونوا نعم الله عليكم غيركم كم من مبتلى ومحروم .كل إبن آدم عيان إلامن قال ماشاء الله.
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25 - كايد الكايد2017-06-16 22:51:50
وهناك من يصور المصابين والمتوفين في الحوادث دون رادع من ضمير .
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24 - مدرب تنمية بشرية2017-06-16 22:47:30
شكرا يا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على هذا القرار هم قصدهم الي في سناب شات والاستقرام في غيره تصور حياتك الشخصية من يوم جت والدعوة خربانه وناس كتير انحرفت وخاصة النساء الحمدلله اني لم انزلها يوما
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23 - محمد الشعيفاني2017-06-16 22:32:52
شفت اليوم واحد مناهض للصحوه النفسيه نايم مشقلب على كرسي في النهضه على شان الدم يصل الى اعلى جسمه لكي يتم توزيع الدوره الدمويه.
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22 - المُزن2017-06-16 22:28:11
🍃🍁عساه ينفذ القرار اندبلت كبودنا من عالم غثيثة كل شي تصوره وتنشر !!!!🍁🍃
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21 - المُزن2017-06-16 22:25:27
🍃🍁 اللي يصورون حياتهم وهاذي نامت وهاذي جت وهاذي تشم جزمتها زي كذا يعني؟ 🍁🍃
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20 - مدرب تنمية بشرية2017-06-16 22:24:31
شكرا يا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على هذا القرار هم قصدهم الي في سناب شات والاستقرام في غيره تصور حياتك الشخصية من يوم جت والدعوة خربانه وناس كتير انحرفت وخاصة النساء الحمدلله اني لم انزلها يوما
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19 -2017-06-16 22:20:07
الي عندده ابووه ضااابط او اخوووه ضااابط ما راااح يطبق عليه النظااااام والي ما عنده ياااكل *** وينطبقق عليييه النظاااام
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18 -2017-06-16 22:18:54
ياخوفي لا يقطعون النت ويسحبون الجولات من الشعب ونرجع لقناة غصب 1 وغصب 2
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17 -2017-06-16 22:15:57
ياويل من يصور نياقي والمعزا حق أبو سن وأبو جركل وأبو ضبان وأبو خشم وأبو صنيفر ههههههههه كوريا الشماليه تسلم علاكم خخخخخ
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16 - هنطش2017-06-16 22:08:17
يازمان الباندا سلمني على زمان الرهيب قله اشتقنا لي زمان العجيب ايه وانا جدتكم زمان البعارين راح
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15 - راحت البال2017-06-16 22:03:07
شوف ريحو انفسكم وصدرو قرار نافذ هو كتالي يمنع منع استيراد الجوال ابو كميرا وتناول وبيعة ومن يجدمعة يطبق علية احكام الاتصالات كذا تريحون بالكم خلاص ونصير على جوال ابو كشاف المنقذ ويرجع زمن قرانديزر
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14 - زائر2017-06-16 22:03:00
الحياه الخاصه مافهمت يوضحون اكثر
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( عدد التعليقات 6,001 )13 - العنيد
شئ جميل ! هيئة الإتصالات أصبحت تصدر أحكام قضائية بالسجن والغرامة ولم يتبقى لها إلا أحكام الجلد والتعزير أو عقود الطلاق والنكاح وأحكام المواريث.
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12 - ....2017-06-16 21:55:10
احسن وياليت يمسكون أشباه الرجال اللي يسافرون يعربدون ويصورون أنفسهم مع الحثالة وينشرونها ،، الله لايوفقهم عساهم المرض نشروا الفساد في كل مكان
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11 - الخطاب2017-06-16 21:55:01
لا يُزاحم الإخلاص اليوم شيء مثل (التصوير) يتكلّف الإنسان إظهار عمله الصالح للعالمين، وقد كان الواحد من السلف يتكلف إخفاءه عن أهل بيته .
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10 - احبك يا وطني2017-06-16 21:51:34
بارك الله فيكم وان شاء الله حتى الشخص اللي يصور نفسه وحياته الخاصة تشملة هذي العقوبة لانه بصراحة صارت مصخره تصوير الحياة الخاصة سواء لك او لغيرك
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9 - الخطاب2017-06-16 21:42:16
😳
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8 -2017-06-16 21:42:03
*** و مالها غير هالطريقه ههههه
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7 - مواطن غيور2017-06-16 21:23:38
معناه احد يصور شي في مساس بخصوصيه اواخطاء مؤسسات حكوميه اومصالح خاصه مثل المطاعم وغيرها والبديل الابلاغ عن طريق الأرقام المذكوره أعلاه اوتطبيق أبشررررر
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6 - عمر2017-06-16 21:21:15
لـيش
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5 - 🌹عبير🌺الورد🌹2017-06-16 21:19:44
بإختصار يبغي لكم زيادة عدد السجون😂
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4 - ابو تركي2017-06-16 21:19:33
والله أحسن كذا
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3 - راحت البال2017-06-16 21:19:31
اعطوني مثال فأن التصوير متشابة لدينا يعني تصوير البنتلي الي احترق هل يدخل من ضمن العقوبات يعني ههل لصورت سارق اومختلص اواو اجل كيف سنساعد الامن بشكف الجرائم واثباتها لانريد كلمة مطاطةتطبق على ناس دون
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2 - محمد الشيخ2017-06-16 21:17:20
راحوا فيها المشاهيير 😅🤣🤣🤣🤣
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1 - مواطن كادح2017-06-16 21:12:18
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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بواسطة : مواطن كادح
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