هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تكشف عقوبة تصوير الحياة الخاصة بكاميرا الجوال

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صحيفة المرصد: أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت الهيئة إن المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا يعد جريمة معلوماتية يعرض مرتكبها للسجن والغرامة.

وأوضحت أن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية يتم عبر مراكز الشرطة، أو الاتصال بالرقم (989)، أو تطبيق “كلنا أمن”، إضافةً لموقع “أبشر”، أو عبر البريد الإلكتروني.