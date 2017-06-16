شاهد ردة فعل شباب كويتي بعدما أعلن أحد مشاهير السوشيال ميديا دفن فلوس في الصحراء على حسابه!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام عدد كبير من الشباب الكويتي بالبحث في الصحراء عن شيء مفقود في الصحراء بعدما أعلن أحد مشاهير السوشيال ميديا بالكويت يدعى “عبود” عبر حسابه دفنه أموالًا في الصحراء، وعلى من يجدها تكن له هديه.

ويظهر المقطع لحظة قيام العشرات من الشباب بالبحث عن هذه الأموال، بطريقة غريبة كُل حسب قدرته إما بشكل منفرد سيرًا على الأقدام أو بالسيارة الشخصية التابعة له، فيما لا أحد يعلم إجمالي هذا المبلغ الذي وضعه عبود في الصحراء.