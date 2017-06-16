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شاهد ردة فعل شباب كويتي بعدما أعلن أحد مشاهير السوشيال ميديا دفن فلوس في الصحراء على حسابه!
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام عدد كبير من الشباب الكويتي بالبحث في الصحراء عن شيء مفقود في الصحراء بعدما أعلن أحد مشاهير السوشيال ميديا بالكويت يدعى “عبود” عبر حسابه دفنه أموالًا في الصحراء، وعلى من يجدها تكن له هديه.
ويظهر المقطع لحظة قيام العشرات من الشباب بالبحث عن هذه الأموال، بطريقة غريبة كُل حسب قدرته إما بشكل منفرد سيرًا على الأقدام أو بالسيارة الشخصية التابعة له، فيما لا أحد يعلم إجمالي هذا المبلغ الذي وضعه عبود في الصحراء.
التعليقات
26 - راعي الأوله2017-06-17 00:14:09
لا حول ولا قوة الا بالله
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25 - شجاع2017-06-17 00:08:27
لاحول ولاقوة الابالله **
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24 - محد قال لي2017-06-17 00:01:18
هههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههه مخفات صدق ..
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23 -2017-06-17 00:00:26
لازم يسجن برمضان شفتو آخر مقطع شاب يشرب ماء أفسد عليهم صيامهم أطالب أهل الخير بأنه يسجن سنه كامله علشان يعرف منهو فعل حقاره لو قال من حفظ القرآن الكريم له مبلغ قيم الله لايحلله
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22 - بسام2017-06-17 00:00:13
تـحصل تروووك يدور معهم
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21 - عمر2017-06-16 23:57:53
من قـالك انه فيه احد صايم
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20 -2017-06-16 23:56:46
اخااف ينفجرر فيههم لغممم من عهدد صداام رحمك الله ابا عدي
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19 -2017-06-16 23:51:01
يضحك عليكم المهبول
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18 -2017-06-16 23:38:14
لو كان الفقر رجلا لقتلته
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17 - الشاعر2017-06-16 23:37:25
ويقولون عن المال *** دنيا وكل هذا النفير من أجله ؟! ماذا تبقى للإنسان من كرامة عندما يصغر نفسه ويذلها ويحتقرها....)
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16 - ظل السحاب2017-06-16 23:32:38
ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم ..... يالله نرجو رحمتك ولاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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15 - مفسر أحلام2017-06-16 23:32:19
*** ويذل الشعب الكويتي
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( عدد التعليقات 12,709 )14 - ابويوسف
فقع فلوس
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( عدد التعليقات 12,709 )13 - ابويوسف
الدافع وجود الشي والفوز به لكن جيده صحيا مفروض الحكومه تسوى الحركه الشاب والشابات بطون وكروش تمخض من القعده
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12 - النمس2017-06-16 23:28:29
افا !!! ياشباب الكويت صدقوني اني من الأسم (( عبود )) عرفت انه ماهو دافن فلوس ماغير دافن سرواله
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11 - راحت البال2017-06-16 23:16:48
يستاهلون المشكلة سياراتهم كشخة لاكن لاتحسبون هذا حاصل بالكويت اي دولة غنية واي دولة خليجية خل واحد يطلع ويفعل فعلتة لاتشوف الناس ك يعسيب النحل دور الفلوس واي ميصدقني يطبق طريقتة ويشوف كيف ياتون
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10 - ابو الود2017-06-16 23:15:33
هههههههههههههه غباء
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9 - مواطن أصيل2017-06-16 23:01:05
بكرة تنتقل الفكرة لاكثر من واحد وأكثر من بلد . والمفروض من جميع السلطات أن تسبق وقوعها وتعلن عقوبات لمن يفعلها .
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8 - سعودي وافتخر2017-06-16 22:58:14
شبيك لبيك،. تخسى عندنا مايذلون انفسهم
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7 -2017-06-16 22:54:53
الحمد لله على نعمت العقل اهل الكويت بخير و نعم كثير شخص يسحب مايقال ٥٠ مجنون قد يكون صادق و دافن ٥ او ١٠ دينار مصروف البنزين اكثر منها هل هذا فقر ام طفر عليكم بحمد الله و الابتعاد عن أرذال
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6 - محمد الحربي2017-06-16 22:53:08
قال تعالى وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ صدق الله العظيم مسكين انت يابني ادم
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5 - شبيك لبيك2017-06-16 22:50:55
يمكن انه عندنا وغلطانين قالوا الكويت
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4 -2017-06-16 22:48:55
يجب القبض عليه من قبل المبااااحث وسحقه اسحقووووه
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3 - ام البنات2017-06-16 22:45:43
تصرف احمق هذا قد يسبب الضياع في الصحراء اوضربة شمس واحنا نقول الكويتيين شبعانيين
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2 - مواطن كادح2017-06-16 22:44:46
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - ابومجاهد2017-06-16 22:43:12
العالم طفرانه تبغى حق العيد الله يرزقنا ويرزقهم من فضله
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بواسطة : مواطن كادح
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