الزهراني يكشف حقيقة فيديو اقتحام منشأة حيوية بالرياض

حجم الخط A A A المرصد 11 4٬945 6 ساعات

صحيفة المرصد: أوضح المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من مقاطع فيديو وصور، بشان اقتحام أحد المنشآت الحيوية بمدينة الرياض غير صحيح.

وأكد الزهراني، في بيان لقوات أمن المنشآت، أن ذلك كان جزءاً من تجربة فرضية أمنية، ضمن خطط قوات أمن المنشآت لرفع مستوى جاهزية رجال الأمن على أرض الميدان للتصدي لأي محاولة اختراق أمني لهذه المنشآت.