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الزهراني يكشف حقيقة فيديو اقتحام منشأة حيوية بالرياض
صحيفة المرصد: أوضح المتحدث الإعلامي لقوات أمن المنشآت العقيد خالد بن سعيد الزهراني، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من مقاطع فيديو وصور، بشان اقتحام أحد المنشآت الحيوية بمدينة الرياض غير صحيح.
وأكد الزهراني، في بيان لقوات أمن المنشآت، أن ذلك كان جزءاً من تجربة فرضية أمنية، ضمن خطط قوات أمن المنشآت لرفع مستوى جاهزية رجال الأمن على أرض الميدان للتصدي لأي محاولة اختراق أمني لهذه المنشآت.
التعليقات
11 -2017-06-17 02:22:42
اطالب فوراً بالقبض على المصور فوراً من قبل المباحث وتعريضه للسجن والغرامه معاً
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10 - الستيني2017-06-17 00:42:41
الله يقوي رجال الأمن ويحفظ الوطن من كل عابث ،،،،،
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9 - احمد2017-06-17 00:15:19
في سعودية تصويرمحرم ليش
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8 - بسام2017-06-17 00:09:28
حصل خير
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( عدد التعليقات 24,273 )7 - برق _ الحرم
((((( على كل حال ....يجب_ الحذر ...... العجم اذا دخلوا في مفوضات ...... أمروا اعوانهم وعبيدهم بأستهداف المملكة ))))))
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( عدد التعليقات 24,984 )6 - قلم الحقيقه
الارهاب الأخونجي الصفوي يضرب في كل مكان الدول الغربية والأوربية والعربية والاسلامية.السبب معروف وهو دول الشر التي تقف خلفه وعلى رأسه النظام القطري والتركي والايراني هم الممولين والداعمين الرئيسيين له.
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5 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-06-17 00:05:12
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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4 - مانع القحطاني2017-06-17 00:05:02
والله المفترض الي صور المقطع ونشره من غير ما يعرف ايش السالفه يعاقب
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3 -2017-06-17 00:01:16
طيب منتاز .... يعني متوقعين يكون هناك هجوم على المنشئات ؟؟؟ الله يكفي بلدنا الشر ... ولكن السؤال : ماهو الشي أو ماهو السبب الذي يؤدي إلى مثل حدوث هذه الفرضيات ؟؟؟ ممكن حد يجاوب ؟؟؟
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( عدد التعليقات 24,984 )2 - قلم الحقيقه
حفظ الله على بلادنا أمنها وأمانها في ظل حكامنا آل سعود أعزهم الله ونصر قواتنا العسكرية والأمنية على قطيع الأخونجية والصفوية الارهابيين.الذي صور يجب ملاحقته وتطبيق في حقه العقوبات التي تم اقرارها مؤخرآ
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1 - مواطن كادح2017-06-16 23:37:50
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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كلام زين اتمنا لك التوفيق...
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