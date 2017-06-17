خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
صحيفة المرصد : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
ورفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه اللفتة الأبوية الحانية، التي سيكون لها بالغ الأثر في سدِّ احتياجات هذه الفئة الغالية من المواطنين.
وقال الدكتور علي الغفيص: “إن هذه اللفتة الأبوية الحانية التي تلطّف ووجّه بها خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة الكريمة – رعاها الله – على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين”، سائلاً المولى عز وجلّ أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.
التعليقات
أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ ويوفق سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بالصحة والعافية
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اطال الله في عمرك يا ابا فهد..
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https://www.youtube.com/watch?v=jP7ELk3VOCg
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**يارب بعفوك الكريم وفي هذة العشر الاواخر ان يتم ترسم الموظفين و الفرحه في قلوبهم وجميع المسلمين
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ألله يحفظك ويطول في عمرك ياحبيب الشعب
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الله يبقيك ويعافيك ويهلك الأعداء.
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حفظه الله وسدد خطاه وبارك في عمره وعمله وأيده بالنصر والتمكين ونائبيه الكريمين وعقبال موظفي الدولة راتب شهر مع العيد وليس غريبا في جود وكرم ابو فهد😂
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حفظك الله سيدي ورعاك واطال عمرك وجعلها في موازين حسناتك
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الله يحفظك ياملكنا سلمان وينصرك على من يعاديك لله الحمد حنا بنعمه وهذا زيادة خير جزاك الله خير
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الله يحفظك ويرعاك ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.
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الحمد لله
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حفطك الله ياسيدي اينما كنت واطال عمرك وحسن عملك
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الله يحفظك يابو فهد من كل شر، ياتاج روسنا.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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الله يجزاك الجنة .
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(((((((حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ......وجزاكم الله خير الجزاء )))))
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