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خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
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صحيفة المرصد : وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
ورفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه اللفتة الأبوية الحانية، التي سيكون لها بالغ الأثر في سدِّ احتياجات هذه الفئة الغالية من المواطنين.
وقال الدكتور علي الغفيص: “إن هذه اللفتة الأبوية الحانية التي تلطّف ووجّه بها خادم الحرمين الشريفين، تعكس حرص القيادة الكريمة – رعاها الله – على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين”، سائلاً المولى عز وجلّ أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - أبو شادي
2017-06-17 03:40:56
أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ ويوفق سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بالصحة والعافية
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17 - ولدالشيوخ
2017-06-17 03:34:11
اطال الله في عمرك يا ابا فهد..
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( عدد التعليقات 24,273 )
16 - برق _ الحرم
2017-06-17 02:54:08
https://www.youtube.com/watch?v=jP7ELk3VOCg
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15 - عسكري متقاعد غلبان وراتبه الفان
2017-06-17 01:18:41
تعليق مخالف
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14 - ط
2017-06-17 01:08:25
**يارب بعفوك الكريم وفي هذة العشر الاواخر ان يتم ترسم الموظفين و الفرحه في قلوبهم وجميع المسلمين
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13 - عبدالله الحارثي
2017-06-17 01:05:42
ألله يحفظك ويطول في عمرك ياحبيب الشعب
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12 - كايد الكايد
2017-06-17 01:02:27
الله يبقيك ويعافيك ويهلك الأعداء.
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( عدد التعليقات 6,006 )
11 - العنيد
2017-06-17 01:02:01
حفظه الله وسدد خطاه وبارك في عمره وعمله وأيده بالنصر والتمكين ونائبيه الكريمين وعقبال موظفي الدولة راتب شهر مع العيد وليس غريبا في جود وكرم ابو فهد😂
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10 -
2017-06-17 00:57:58
حفظك الله سيدي ورعاك واطال عمرك وجعلها في موازين حسناتك
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9 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 00:57:21
الله يحفظك ياملكنا سلمان وينصرك على من يعاديك لله الحمد حنا بنعمه وهذا زيادة خير جزاك الله خير
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8 - مواطن
2017-06-17 00:51:46
تعليق مخالف
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7 - أم غلا
2017-06-17 00:44:38
الله يحفظك ويرعاك ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.
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6 - ساهر
2017-06-17 00:41:37
الحمد لله
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5 - حمد بن
2017-06-17 00:37:17
حفطك الله ياسيدي اينما كنت واطال عمرك وحسن عملك
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4 - المحب للسعودية
2017-06-17 00:33:22
الله يحفظك يابو فهد من كل شر، ياتاج روسنا.
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3 - مواطن كادح
2017-06-17 00:24:18
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - مواطن كادح
2017-06-17 00:23:46
الله يجزاك الجنة .
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( عدد التعليقات 24,273 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-17 00:23:34
(((((((حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ......وجزاكم الله خير الجزاء )))))
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