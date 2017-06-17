تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن
صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن .
وجاءت المحادثة بين أحد ضباط المخابرات القطريين يدعى ناصر المري وبين حسين الأحمر من القيادات القبلية في اليمن، تناولت الدور القطري في أزمة اليمن، ومحاولاته لنشر الفوضى في اليمن .
وخلال المكالمة يطلب الضابط القطري من الشيخ القبلي حسين الأحمر، بالتحرك لرفض المبادرة الخليجية، التي قدمت في وقت سابق لحل أزمة 2011؛ حيث طلب المري من الأحمر، إبلاغ زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي الذى وصفه الضابط القطري بـ”صاحبنا” لإعلان رفض الحوثيين للمبادرة الخليجية، مؤكداً أن فرصته الذهبية هي أن يقول “لا” للمبادرة.
كما برر المري طلبه بعدم فاعلية من وصفهم بالموجودين في الساحات، في اتخاذ القرار داخل اليمن، ليرد عليه الأحمر بقوله “يا أخي هم تبعنا.. تبعي كلهم .. كلهم تابعين لي أنا بـ أمشيهم”.
التعليقات
لماذا قوات التحالف تبقي هذا** حيا ؟ كان عليهم إعدامه في أي بقعة يوجد عليها ولماذا يترك له الحبل كذلك ونحن نعرف إنه ** يفترض التخلص منه ليضاف الى ا***
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اللي مسوين أنفسهم أهل قضية اقسم بالله همهم الاول مصالحهم الشخصية ويخونون باي وقت الله يعز السعودية كلنا جنودها ونفديها بارواحنا
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قلنالكم تركيا وايران وفي دولتين ثانية تدعم الحوثي بل تدعم اي شخص يعارض السعودية والسعودية راح تغزي 4دول وراح تتقسم الى اقسام ورح نرجع خمسين سنة للخلف لكن بتكاتف مع ولي الأمر راح تتعدل الامور بإذن الله
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خشمكم ** ياللي في فديوووو
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قطر جبانه ايوه الي يطلب حماية جبان وغايتة ي***
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الي يتكلمون ** مقطعة خشومهم
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كان لي حلم منام شبيه بفتنة من شيوخ قطر ولم افسره والان تذكرت هالحرب وتذكرت الحلم في منام .
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الي مايبي قطر يروح يعيش في بحرين وطزين بجنسية قطر الي ملوثة بدم واصلها ارهابي اهم شيء الي يطلع من قطر يقسم انة مسالم وانة لن يرضى بظلم
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اتعتقدون بان قطر دوله ذات سيادة و رفيع شانها و قويه بأبنائها و جيشها وقواتها العسكرية لا لا لا بلا انها دويله لا قيمة لها في المجتمع الدولي الا غازها دولة تطلب الحمايه من ايران و تركيا ليست دولة
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تذكرت عبد الله سبأ ***يظهر مالا يبطن نفسه شيوخ قطر تاريخهم الاسود جعلة ينقلب عليهم آمين
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سبحان الله شيوخ قطر ما ارتحت لهم كلهم اشكالهم شيفة تلوع كبد وانا متاكده انهم هم وراى اليتيوب الي يوصل تنرد في سب عن مسلمين جعلهم الماحي الداحص ***
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أتظنون ان حكام قطر يعدلون بين ابناء الشعب القري بالتأكيد لا والشاهد سحب الجنسيه القطريه من عائله الغفران لاعتراضهم على النظام السئ و الرضي بالنظام صرف لهم رواتب عاليه حكام جبناء طلبو الحمايه من إيران
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اللهم اشغل قطر وحكامها في انفسهم وحسبي الله ونعم الوكيل ساكت عن حق شيطان مثلوث اذا شعب قطر ساكت بعد مانكشفت حقائق وظلم تأكدوا انكم محاسبون عن صغيره وكبيره وربي مايضيع حق المسلمين
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حسبي الله ونعم الوكيل وش يبي حاكم قطر !!! يبي يمشيء بالارض فسادا ام ماذا ! انا اكره الفاسدين والخائنييين
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هل تأذت إيران من تركيا ؟ أو سمن وعسل ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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هل تأذت تركيا من قطر و جماعة الاخوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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عائلة الأحمر وبذات حسين الأحمر لحم كتافهم من خيرنا بس الخائن يبقى خائن
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هل تأذت إيران من جماعة الاخوان وقاعدتهم وداعشهم وخوارج عصرنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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وانا بنت يشهد علية ربي يوم اسمع بانجازات سعودية والامارات اسئل نفسي وقطر ليش ماسووو وليش ماساعدووو ولاكن حسبي الله ونعم الوكيل وجعله العمى الخاين والله يبلهةة
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هل تأذت إيران من قطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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وين اللي كانوا يمتدحون قطر وعيشتهم اللي انكشفت انها كذب وكذب بفضل الجزيره اللي ملت العقول بالكذب هذه هي قطر والقادم اكثر باقي تسجيلات مؤامره البحرين وغيرها والفضائح جايه
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ومن لم يبقى لم يتأذى من قطر واخونها الاخوان ؟؟ !! ايران تركيا حزب اللات حماس
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وما تأذت منه السعودية واليمن ودول الخليج تأذت منه مصر وليبيا وتونس ومورتانيا والاردن وسوريا ووووووووووووووووووووو فلسطييييييين بالطبع
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وهكذا حال قطر في كل وطن عربي ليس في اليمن وحسب ؟!
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التقت مصالح ناقضي العهود والمواثيق بمصالح جماعة اخوانية ضلت عن الدين ضلال مبين أوردها موارد خوارج العصر المحدثين
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ودائما الخونة تلتقي مصالحهم
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وتلك طباع الخونة !!
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الخيانة في الخونة متأصلة
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قطر ام الخبث والخبائث
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الله يشفيك . أتمنى يوم من الأيام انني اقراء لك تعليق عقلاني او تحليل يستفاد منه .كل تعليقاتك تملق وإعادة نفس الكلام اخونجي وتركيا ومصر . بس تدور في هذا المربع يعني كل كلامك حشو كلام وهذرمة على الفاضي
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https://www.youtube.com/watch?v=gzAPiNgDMpg ..... تسريب مكالمة تكشف التآمر حكومة قطر الحزبية على البحرين
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قطر تسعى جاهده ليلا نهار وبشتى السبل وذهبة لحقوق الانسان على الحصار ليس حبا للخليج وانما خسرة مشروعها العملاق لزعزة امن الخليج واقوى ضربه لها منع التعامل بعملة قطر
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4 سنوات في الحبيبه المرصد دمرت فيها اعدائي واعليت فيه مملكتي وفضحت الخونه
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*** ايوها الخنبوقي
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الحذر الحذر من انتها الحشد الشعبي من قتاله في العراق مع الدواعش قد ينضمون الي الحوثيين والقاعده في اليمن ولا يستبعد ان يسعى النظام القطري بادخالهم الى اليمن الحذر الحذر لابد من هزيمة الحوثيين بسرعه
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نظام مجرم خبيث جاسوس
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اليمنه من غير قطر خونه يحاربون معنا في النهار ويحاربوننا في الليل وباعوا نص الاسلحه والذخائر حتى في عهد الدوله العثمانيه كانوا يحاربون مع العثمانيين في النهار وفي الليل يحاربونهم . عجبي يا اهل اليمن
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مافيه ادنا شك أن قطر تدعم الحوثيين وتدعم شيوخ القبائل في اليمن لتمكين الحوثيين من اليمن وتدعم الإخوان لإسقاط مصر وتدعم قناة الاصلاح وتسرب معلومات الخليج لايران وامور كثيره ثابته بالصوت والصوره وداعش
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احبك ياوطني لو مو انا مارد عليك ههههه
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ت58 ههههههه هع هع الحبوب لاعبتن فيهم
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53 - قلم الحقيقه بارك الله فيك كنت تنصح وتحذر من هؤلاء الخونه .
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** يقول قلم الحقيقه أنه دخل أحد الجوامع ووجد مجموعه من الناس فطلب منهم غرشت ماء فقالو نسقيك من ماء العين فيه ***
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قطر اليمن ايرانه هم الأعداء الحقيقين للسعوديه و معهم بعض دول الخليج مهما قالو او مدحونا فهم اعداء لنا يجب ان نعاملهم بمثل معاملتهم لنا ابتعدا عن الطيبه و المجاملات الضارة نتعامل مع خونه و حثاله بشر
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فديت يالسعودية 💚💋💕💖
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**لكي اللي مايعرف قطر يعرفها وخل الاخونجي الخائن يتبعكم ويشفط من الفلوس
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39 - احبك يا وطني 2017-06-17 01:05:02 قلم الحقيقه نرفع لك القبعه يابطل ( لك كل تحية وتقدير أخي الكريم.)عدم ردي على الكثير بسبب عدم وجود لهم معرفات رسمية في الصحيفة.وهو الأمر الذي يشكل تداخلات بينهم.
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حكومة قطر مايبون يعيش السني والشيعي بوطنهم بأمن وأمان يبون نشر الفتن يدعمون الإرهابي السني والشيعي يموتون بسفك الدماء وتمزيق الأوطان اللهم اجعل قطر أفقر دوله ياذا الجلال والإكرام آمين لكي نسلم
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انتو اعطيتم الحكومة القطرية مطالب ان وافقة عليها فخير وبركة وان ابة واستكبرت فاستمرو في المقاطعة حتى ان الله يهديهم ( لكن تجلسون كل شوي منزلين اخبار وكلام لنا في الداخل ماذا نفعل بها نحن المواطنين ؟!
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لعنة الله على الخونه
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ياحكام قطر احذرو ترى نقدر عليكم حنا لنا ثقل فاحذرو من الحليم إذا غضب
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ت39 ياوطني هههه قلم الحقيقه ولا هو معبرك حتى هههههههاي أرجع لرشدك
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الله الدين ثم الوطن والوطن والوطن وقيادتنا الرشيدة تاج رؤوسنا حكامنا آل سعود وحكومتهم الرشيدة والحبيبة.الوطن هو الوجود هو الكرامة هو السيادة هو الهامة التي نعتلي بها ونحن أحرا أسياد أنفسنا الوطن شرفنا
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قرأت خبر مدري صدق اهدت حكومة قطر 10 سيارات بانتلي؟؟
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أكبر عدو هذه الدويلة القطرية تشتري الإنسان بالفلوس بأي مجال ليوالونها وتشتري الارهابيين لكي يقتلون أهل السنة
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حكومتكم ياقطر ماينفع معها الحوار ولا إعطائها فرص ولا تفي بالوعود وتركناها سابقا وتمادت خطط إرهاب ضدنا اللهم انتقم من حكام قطر حسبي الله عليكم
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شوفو عرق الاحمر هذا اكيد انه ايراني من خلايف ايران لعنة الله على ذي الوجيه
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هناك مكالمة أخرى طازجة وللتو تم تسريبها وكانت بين مستشار أمير دولة قطر المدعو حمد العطية وأحد رموز وكلاب المعارضة البحرينية أو بالأصح الخونة يقوم بها الأول بالتحريض على مملكة البحرين لاسقاط حكمها.
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وكل بزر من بزران اليمن من الانقلابيين والحوثة يسمونه شيخ
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ياشعب قطر تسجيلات صوتية لحكومتكم ضد السعودية بلد الحرمين أرض التوحيد أرض الرسل والصحابه وال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسجيلات صوتيه ضد البحرين واليمن
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قلم الحقيقه نرفع لك القبعه يابطل
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حكام قطر طغاة إرهابيين مايؤيدهم والعياذ بالله إلا اللي يكره الخير لبلاد المسلمين يكره الاستقرار والعيش بكرامه يحب يشوف الفوضى والقتل وتهديد السعودية بلد الحرمين بقصفها😠
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حسبنا الله على كل خاين. **
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ومن يفعل المعروف في غير اهله ....... يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر ... مجير ام عامر واحد ربى ضبعه اسمها وسماها ام عامر وعندما حانت الفرصة هجمت عليه وقتلته فهؤلاء نحن من ربيناهم وجعلناهم اوادم
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حسبنا الله ونعم الوكيل دولة خبيثه افسدت كل جميل في خليجنا ليبقى وجه حمد القبيح وعجوز قريع اذكر قطر وقتها اعلنت رفضها ثم تراجعت وهي خائفه وواصلت مكائدها في الخفاء اللهم عجل بهلاك من يحيك لنا الشر
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انا كنت ضد افكار وارأ قلم الحقيقه ضد الاخوان ولكن بعد فضايحهم الاخوان وعدائهم للسعوديه اضم صوتي معك قلم الحقيقه
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لعنكم الله خونه خساس كلاب
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اليمنيين الخونه على راسهم على الحوثي وعلي الخسيس هي سبب مشاكلنا لعنة الله عللى الحوثي ومن معه والدواعش ومن معهم والاخوان والمجوس ومن معهم ونصرنا الله على من عادانا انه على كل شي قدير
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قلت له جزاك الله عشرة تريل قيمة كرتون ماء اسحبها من شنطة دراهمك اللي صورت فيها عند راعي الدوحة تكسب فيها أجر لهؤلاء الأتباع باع باع . قال الما من هو له قلت لأتباعك يشربون قال أتباعي بعارين ماتعطش هههه
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هههه حتى جامع النسيم ماسلم منك تراه إسقاط علينا
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والان على العربية البحرين تنشر مكالمة لمسؤل قطري مع حثالة من المجرمين لزعزعة الامن في البحرين
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أبك كيف تسقيني الحور العين.هالتابع هالمهبول هذا يتكلم من عقله ولا من لسان داعيته.حنا في الدنيا مابعد نغادر هالحياة وهذا أرسلك لحور العين تسقيك شربة ماء.المهم بعد انتهاء خطبة داعيتهم العصماء توجهت له .
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قطر تعرت تماماً امام الشعوب العربية فضحها الله والله المفروص القطريين يلبسو العمائم الايرانية
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((((((عــــــــاجل.. أنباء ....عن ((مصرع)) شقيق أمير تنظيم القاعدة ... ذراع الاخوان ......في اليمن بغارة جوية للطيران الأمريكي بشبوة ))))
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ياكثر الدبابيس والبحُث ..... خارج دوام عندهم ( اوفر تايم )
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المهم عزمنا ودخلنا جامع الأخونجي الأخواني الداعية.ألا وشـــ كثر أتباعه وأحبابه داخل جامعه ينصتون ويسمعون.المكان حارومزدحم ولاواحد منهم معه غرشة ماء.سألت واحد من الحاضرين ماتشربون قال تسقيك الحورالعين.
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والله ونعم فيك قلم الحقيقة انك من زمان وانت بتحذر من الاخوان المفلسين ومن قطر وكنا لا نفهم الحقيقة والان ثبت الدليل القاطع انك على حق فيما تقول اعتذر منك شديد الاعتذار واتمنى منك تقبل عذري حفظك ال
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كل هذه الفضايح ***ويطالبون بالحوار ايات حوار مع ***انذال والله مابعد الحلق غير اليدين ودق خشوم هؤلاء ا** ،، وانا متأكد واقسم بالله ثلاثآ ان حكومتنا اعزالله صبرت عليهم كثيركثير كثير
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هذه الدويلة لا تقيم علاقات مع الدول بل مع أحزاب وكيانات ارهابية داخل هذه الدول علاقاتها مع الحوثيين وحزب الله وحماس واخوان مصر وحزب النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة العثماني .. ارهابية بامتياز
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مرة كنت مار من هاك الجامع ألا صوت أحد الدعاة الأخونجية من الأخوان يلعلع اللي هو في النسيم يسمعه اللي في النظيم.قلت ياولد ادخل خلنا نشوف وشــ عنده أربه يهاجم تركيا لأن قطر لم يكن وارد ذكرها دولة شقيقة.
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يابو شنطه **الموضوع يتكلم عن تورط ضابط مخابرات ونت قاعد تتكلم عن واحد معاه شنطة وفيها فلوس الموضوع في وادي ونت في وادي
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اتمنى من جميع القنوات السعودية تذيع هذه المكالمة
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كل الارهابيين من القاعدة ومن الاخوان الارهابية في ضيافة هذه الدويلة ويأتي أحد " البهائم " ويدافع عنها .. رئيس استخبارات القذافي " كوسا " والمتهم باغتيال المغفور له " عبدالله " في ضيافتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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ماكشفهم وفضحهم غير الداعية راعي شنطة الدراهم القطرية اللي محتضنها وفرحان فيها وهو في قطر.جاب العيد في ربعه وخوياه من الدعاة الآخرين.هم يستلمون شيكات لامن درى ولامن شاف وهو مايبغي ألا كاش هههههه.
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عشان كذا ربي بيخلي قطر زي اليمن
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المواطن كان يسأل ثروة هؤلاء الدعاة الأخونجية الأخوان من أين مصادرها قصور تتساتبق فيها الخيول وسيارات فارهة آخر موديل وأرصدة في البنوك فلوسهم ماتاكلها النيران.أثاريها من النظام القطري.وهو مايفسر صمتهم.
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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صدق من قال روافض ايران والتنظيم اﻹخواني اﻹرهابي الخارجي وجهان لكل الشرور واﻹرهاب في العالم حتي فاقوا اليهود. وهما من أكثر أعضاء الماسونية الصهيونية العالميه فاعلية ونشاطا وحقدا علي اﻹسﻻم والمسلمين
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دولة ** حسبي الله ونعم الوكيل تديرهم اسرائيل وإيران بالمال والعتاد مايصحى الا الصحيح سوف تكون قطر بؤره إرهاب وشفافة و***
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هناك صورة لأحد دعاة الأخوان وهو يحتضن حقيبة مليئة بالريالات القطرية من ممول للارهاب ينتمي للنظام القطري يجب اغتقاله والتحقيق معه ووقف حسابه البنكي والاطلاع على مصادر ثروته وتحويلاته البنكية .
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نريد تسريب صوتي لأحد دعاة الأخونجية الأخوان وهم يتآمر ويستلم دراهم جراء خيانته لوطنه وقيادته من النظام القطري الممول والداعم الأول لهم .
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ابو فهد يأمر بس ◽وبنبيض وجهه 😎✋
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حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر
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قرار خادم الحرمين الشريفين بقطع العلاقات مع قطر م جاء من فراغ ، هو بالتأكيد عنده علم بأشياء كثيره احنا نجهلها ، لذلك علينا السمع والطاعه لولاة أمورنا واحنا مغمضين ، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
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طيب وعيال على عبدالله صالح وش يسوون في الإمارات ؟؟؟ رايحين سياحه ؟؟؟ يعني ليه ماتجيبون ولد صالح وهو يقول يجب مقاومة التحالف وهزيمته . . وقالها من وسط أبو ظبي ...
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(((((( اعوان ....عدو _السلام .....عوائدهم ....الخيانة والطعن في الظهر ))))))
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