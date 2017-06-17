تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن .

وجاءت المحادثة بين أحد ضباط المخابرات القطريين يدعى ناصر المري وبين حسين الأحمر من القيادات القبلية في اليمن، تناولت الدور القطري في أزمة اليمن، ومحاولاته لنشر الفوضى في اليمن .

وخلال المكالمة يطلب الضابط القطري من الشيخ القبلي حسين الأحمر، بالتحرك لرفض المبادرة الخليجية، التي قدمت في وقت سابق لحل أزمة 2011؛ حيث طلب المري من الأحمر، إبلاغ زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي الذى وصفه الضابط القطري بـ”صاحبنا” لإعلان رفض الحوثيين للمبادرة الخليجية، مؤكداً أن فرصته الذهبية هي أن يقول “لا” للمبادرة.

كما برر المري طلبه بعدم فاعلية من وصفهم بالموجودين في الساحات، في اتخاذ القرار داخل اليمن، ليرد عليه الأحمر بقوله “يا أخي هم تبعنا.. تبعي كلهم .. كلهم تابعين لي أنا بـ أمشيهم”.