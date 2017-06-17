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تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن
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المرصد 100 6٬585 5 ساعات

صحيفة المرصد : تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن .

وجاءت المحادثة بين أحد ضباط المخابرات القطريين يدعى ناصر المري وبين حسين الأحمر من القيادات القبلية في اليمن، تناولت الدور القطري في أزمة اليمن، ومحاولاته لنشر الفوضى في اليمن .

وخلال المكالمة يطلب الضابط القطري من الشيخ القبلي حسين الأحمر، بالتحرك لرفض المبادرة الخليجية، التي قدمت في وقت سابق لحل أزمة 2011؛ حيث طلب المري من الأحمر، إبلاغ زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي الذى وصفه الضابط القطري بـ”صاحبنا” لإعلان رفض الحوثيين للمبادرة الخليجية، مؤكداً أن فرصته الذهبية هي أن يقول “لا” للمبادرة.

كما برر المري طلبه بعدم فاعلية من وصفهم بالموجودين في الساحات، في اتخاذ القرار داخل اليمن، ليرد عليه الأحمر بقوله “يا أخي هم تبعنا.. تبعي كلهم .. كلهم تابعين لي أنا بـ أمشيهم”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

100 - الفهمي الزهراني
2017-06-17 03:50:47
لماذا قوات التحالف تبقي هذا** حيا ؟ كان عليهم إعدامه في أي بقعة يوجد عليها ولماذا يترك له الحبل كذلك ونحن نعرف إنه ** يفترض التخلص منه ليضاف الى ا***
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99 - طلال
2017-06-17 03:24:45
اللي مسوين أنفسهم أهل قضية اقسم بالله همهم الاول مصالحهم الشخصية ويخونون باي وقت الله يعز السعودية كلنا جنودها ونفديها بارواحنا
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98 -
2017-06-17 03:01:28
قلنالكم تركيا وايران وفي دولتين ثانية تدعم الحوثي بل تدعم اي شخص يعارض السعودية والسعودية راح تغزي 4دول وراح تتقسم الى اقسام ورح نرجع خمسين سنة للخلف لكن بتكاتف مع ولي الأمر راح تتعدل الامور بإذن الله
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97 - ملاك
2017-06-17 02:51:30
خشمكم ** ياللي في فديوووو
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96 - خلود
2017-06-17 02:50:31
قطر جبانه ايوه الي يطلب حماية جبان وغايتة ي***
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95 - غفران
2017-06-17 02:48:51
الي يتكلمون ** مقطعة خشومهم
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94 - غفران
2017-06-17 02:43:47
كان لي حلم منام شبيه بفتنة من شيوخ قطر ولم افسره والان تذكرت هالحرب وتذكرت الحلم في منام .
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93 - ليلى
2017-06-17 02:40:16
الي مايبي قطر يروح يعيش في بحرين وطزين بجنسية قطر الي ملوثة بدم واصلها ارهابي اهم شيء الي يطلع من قطر يقسم انة مسالم وانة لن يرضى بظلم
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92 - واصف
2017-06-17 02:38:18
اتعتقدون بان قطر دوله ذات سيادة و رفيع شانها و قويه بأبنائها و جيشها وقواتها العسكرية لا لا لا بلا انها دويله لا قيمة لها في المجتمع الدولي الا غازها دولة تطلب الحمايه من ايران و تركيا ليست دولة
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91 - جمانه
2017-06-17 02:36:32
تذكرت عبد الله سبأ ***يظهر مالا يبطن نفسه شيوخ قطر تاريخهم الاسود جعلة ينقلب عليهم آمين
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90 - سمر
2017-06-17 02:35:02
سبحان الله شيوخ قطر ما ارتحت لهم كلهم اشكالهم شيفة تلوع كبد وانا متاكده انهم هم وراى اليتيوب الي يوصل تنرد في سب عن مسلمين جعلهم الماحي الداحص ***
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89 - ماجد
2017-06-17 02:32:38
أتظنون ان حكام قطر يعدلون بين ابناء الشعب القري بالتأكيد لا والشاهد سحب الجنسيه القطريه من عائله الغفران لاعتراضهم على النظام السئ و الرضي بالنظام صرف لهم رواتب عاليه حكام جبناء طلبو الحمايه من إيران
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88 - بيادر
2017-06-17 02:28:44
اللهم اشغل قطر وحكامها في انفسهم وحسبي الله ونعم الوكيل ساكت عن حق شيطان مثلوث اذا شعب قطر ساكت بعد مانكشفت حقائق وظلم تأكدوا انكم محاسبون عن صغيره وكبيره وربي مايضيع حق المسلمين
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87 - راشد
2017-06-17 02:28:02
تعليق مخالف
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86 - شروق
2017-06-17 02:25:43
حسبي الله ونعم الوكيل وش يبي حاكم قطر !!! يبي يمشيء بالارض فسادا ام ماذا ! انا اكره الفاسدين والخائنييين
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85 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:23:43
هل تأذت إيران من تركيا ؟ أو سمن وعسل ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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84 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:22:54
هل تأذت تركيا من قطر و جماعة الاخوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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83 - مفرح الشهراني
2017-06-17 02:22:34
عائلة الأحمر وبذات حسين الأحمر لحم كتافهم من خيرنا بس الخائن يبقى خائن
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82 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:21:36
هل تأذت إيران من جماعة الاخوان وقاعدتهم وداعشهم وخوارج عصرنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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81 - سالمه
2017-06-17 02:21:09
وانا بنت يشهد علية ربي يوم اسمع بانجازات سعودية والامارات اسئل نفسي وقطر ليش ماسووو وليش ماساعدووو ولاكن حسبي الله ونعم الوكيل وجعله العمى الخاين والله يبلهةة
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80 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:20:10
هل تأذت إيران من قطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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79 - الصامت
2017-06-17 02:19:32
وين اللي كانوا يمتدحون قطر وعيشتهم اللي انكشفت انها كذب وكذب بفضل الجزيره اللي ملت العقول بالكذب هذه هي قطر والقادم اكثر باقي تسجيلات مؤامره البحرين وغيرها والفضائح جايه
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78 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:19:13
ومن لم يبقى لم يتأذى من قطر واخونها الاخوان ؟؟ !! ايران تركيا حزب اللات حماس
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77 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:17:12
وما تأذت منه السعودية واليمن ودول الخليج تأذت منه مصر وليبيا وتونس ومورتانيا والاردن وسوريا ووووووووووووووووووووو فلسطييييييين بالطبع
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76 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:15:16
وهكذا حال قطر في كل وطن عربي ليس في اليمن وحسب ؟!
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75 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:13:14
التقت مصالح ناقضي العهود والمواثيق بمصالح جماعة اخوانية ضلت عن الدين ضلال مبين أوردها موارد خوارج العصر المحدثين
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74 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:08:51
ودائما الخونة تلتقي مصالحهم
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73 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 02:08:16
وتلك طباع الخونة !!
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72 - شكرا كتابنا وشكر لمن انظم لهم من دعاتنا
2017-06-17 02:07:15
الخيانة في الخونة متأصلة
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71 - الهابطي باشا
2017-06-17 02:00:13
قطر ام الخبث والخبائث
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70 - ت 47
2017-06-17 02:00:09
الله يشفيك . أتمنى يوم من الأيام انني اقراء لك تعليق عقلاني او تحليل يستفاد منه .كل تعليقاتك تملق وإعادة نفس الكلام اخونجي وتركيا ومصر . بس تدور في هذا المربع يعني كل كلامك حشو كلام وهذرمة على الفاضي
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( عدد التعليقات 24,273 )
69 - برق _ الحرم
2017-06-17 01:56:19
https://www.youtube.com/watch?v=gzAPiNgDMpg ..... تسريب مكالمة تكشف التآمر حكومة قطر الحزبية على البحرين
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68 - ابن وايل
2017-06-17 01:45:32
قطر تسعى جاهده ليلا نهار وبشتى السبل وذهبة لحقوق الانسان على الحصار ليس حبا للخليج وانما خسرة مشروعها العملاق لزعزة امن الخليج واقوى ضربه لها منع التعامل بعملة قطر
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67 - رحمه
2017-06-17 01:45:27
4 سنوات في الحبيبه المرصد دمرت فيها اعدائي واعليت فيه مملكتي وفضحت الخونه
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66 - شايف كذا
2017-06-17 01:40:53
*** ايوها الخنبوقي
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65 - تحذير تحذير
2017-06-17 01:36:15
الحذر الحذر من انتها الحشد الشعبي من قتاله في العراق مع الدواعش قد ينضمون الي الحوثيين والقاعده في اليمن ولا يستبعد ان يسعى النظام القطري بادخالهم الى اليمن الحذر الحذر لابد من هزيمة الحوثيين بسرعه
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64 - رحمه
2017-06-17 01:36:13
نظام مجرم خبيث جاسوس
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63 - بمرتبة مستشار
2017-06-17 01:34:10
اليمنه من غير قطر خونه يحاربون معنا في النهار ويحاربوننا في الليل وباعوا نص الاسلحه والذخائر حتى في عهد الدوله العثمانيه كانوا يحاربون مع العثمانيين في النهار وفي الليل يحاربونهم . عجبي يا اهل اليمن
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62 - خذ الحكمه
2017-06-17 01:34:03
مافيه ادنا شك أن قطر تدعم الحوثيين وتدعم شيوخ القبائل في اليمن لتمكين الحوثيين من اليمن وتدعم الإخوان لإسقاط مصر وتدعم قناة الاصلاح وتسرب معلومات الخليج لايران وامور كثيره ثابته بالصوت والصوره وداعش
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61 -
2017-06-17 01:33:55
احبك ياوطني لو مو انا مارد عليك ههههه
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60 -
2017-06-17 01:32:26
ت58 ههههههه هع هع الحبوب لاعبتن فيهم
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59 - واحد من الناس
2017-06-17 01:31:41
تعليق مخالف
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58 - احبك يا وطني
2017-06-17 01:29:24
53 - قلم الحقيقه بارك الله فيك كنت تنصح وتحذر من هؤلاء الخونه .
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57 -
2017-06-17 01:25:24
** يقول قلم الحقيقه أنه دخل أحد الجوامع ووجد مجموعه من الناس فطلب منهم غرشت ماء فقالو نسقيك من ماء العين فيه ***
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56 - راشد
2017-06-17 01:25:22
قطر اليمن ايرانه هم الأعداء الحقيقين للسعوديه و معهم بعض دول الخليج مهما قالو او مدحونا فهم اعداء لنا يجب ان نعاملهم بمثل معاملتهم لنا ابتعدا عن الطيبه و المجاملات الضارة نتعامل مع خونه و حثاله بشر
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55 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:25:18
فديت يالسعودية 💚💋💕💖
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54 - ريماRima
2017-06-17 01:23:54
**لكي اللي مايعرف قطر يعرفها وخل الاخونجي الخائن يتبعكم ويشفط من الفلوس
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( عدد التعليقات 24,984 )
53 - قلم الحقيقه
2017-06-17 01:23:39
39 - احبك يا وطني 2017-06-17 01:05:02 قلم الحقيقه نرفع لك القبعه يابطل ( لك كل تحية وتقدير أخي الكريم.)عدم ردي على الكثير بسبب عدم وجود لهم معرفات رسمية في الصحيفة.وهو الأمر الذي يشكل تداخلات بينهم.
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52 - ريماRima
2017-06-17 01:20:25
حكومة قطر مايبون يعيش السني والشيعي بوطنهم بأمن وأمان يبون نشر الفتن يدعمون الإرهابي السني والشيعي يموتون بسفك الدماء وتمزيق الأوطان اللهم اجعل قطر أفقر دوله ياذا الجلال والإكرام آمين لكي نسلم
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51 - بالمختصر المفيد
2017-06-17 01:20:22
انتو اعطيتم الحكومة القطرية مطالب ان وافقة عليها فخير وبركة وان ابة واستكبرت فاستمرو في المقاطعة حتى ان الله يهديهم ( لكن تجلسون كل شوي منزلين اخبار وكلام لنا في الداخل ماذا نفعل بها نحن المواطنين ؟!
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50 - البتار
2017-06-17 01:19:53
لعنة الله على الخونه
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49 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:17:19
ياحكام قطر احذرو ترى نقدر عليكم حنا لنا ثقل فاحذرو من الحليم إذا غضب
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48 -
2017-06-17 01:16:49
ت39 ياوطني هههه قلم الحقيقه ولا هو معبرك حتى هههههههاي أرجع لرشدك
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( عدد التعليقات 24,984 )
47 - قلم الحقيقه
2017-06-17 01:16:16
الله الدين ثم الوطن والوطن والوطن وقيادتنا الرشيدة تاج رؤوسنا حكامنا آل سعود وحكومتهم الرشيدة والحبيبة.الوطن هو الوجود هو الكرامة هو السيادة هو الهامة التي نعتلي بها ونحن أحرا أسياد أنفسنا الوطن شرفنا
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46 - ريماRima
2017-06-17 01:16:00
قرأت خبر مدري صدق اهدت حكومة قطر 10 سيارات بانتلي؟؟
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45 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:12:39
أكبر عدو هذه الدويلة القطرية تشتري الإنسان بالفلوس بأي مجال ليوالونها وتشتري الارهابيين لكي يقتلون أهل السنة
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44 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:09:33
حكومتكم ياقطر ماينفع معها الحوار ولا إعطائها فرص ولا تفي بالوعود وتركناها سابقا وتمادت خطط إرهاب ضدنا اللهم انتقم من حكام قطر حسبي الله عليكم
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43 - احبك يا وطني
2017-06-17 01:08:41
شوفو عرق الاحمر هذا اكيد انه ايراني من خلايف ايران لعنة الله على ذي الوجيه
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( عدد التعليقات 24,984 )
42 - قلم الحقيقه
2017-06-17 01:08:19
هناك مكالمة أخرى طازجة وللتو تم تسريبها وكانت بين مستشار أمير دولة قطر المدعو حمد العطية وأحد رموز وكلاب المعارضة البحرينية أو بالأصح الخونة يقوم بها الأول بالتحريض على مملكة البحرين لاسقاط حكمها.
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41 - احبك يا وطني
2017-06-17 01:07:41
وكل بزر من بزران اليمن من الانقلابيين والحوثة يسمونه شيخ
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40 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:07:29
ياشعب قطر تسجيلات صوتية لحكومتكم ضد السعودية بلد الحرمين أرض التوحيد أرض الرسل والصحابه وال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسجيلات صوتيه ضد البحرين واليمن
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39 - احبك يا وطني
2017-06-17 01:05:02
قلم الحقيقه نرفع لك القبعه يابطل
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38 - ريما🔳🌹Rima
2017-06-17 01:04:28
حكام قطر طغاة إرهابيين مايؤيدهم والعياذ بالله إلا اللي يكره الخير لبلاد المسلمين يكره الاستقرار والعيش بكرامه يحب يشوف الفوضى والقتل وتهديد السعودية بلد الحرمين بقصفها😠
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37 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-06-17 01:04:10
حسبنا الله على كل خاين. **
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36 - احبك يا وطني
2017-06-17 01:02:28
ومن يفعل المعروف في غير اهله ....... يلاقي الذي لاقى مجير ام عامر ... مجير ام عامر واحد ربى ضبعه اسمها وسماها ام عامر وعندما حانت الفرصة هجمت عليه وقتلته فهؤلاء نحن من ربيناهم وجعلناهم اوادم
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35 -
2017-06-17 01:02:24
حسبنا الله ونعم الوكيل دولة خبيثه افسدت كل جميل في خليجنا ليبقى وجه حمد القبيح وعجوز قريع اذكر قطر وقتها اعلنت رفضها ثم تراجعت وهي خائفه وواصلت مكائدها في الخفاء اللهم عجل بهلاك من يحيك لنا الشر
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34 - زاير جديد2
2017-06-17 01:01:14
تعليق مخالف
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33 - سعود الرشيدي
2017-06-17 00:59:06
انا كنت ضد افكار وارأ قلم الحقيقه ضد الاخوان ولكن بعد فضايحهم الاخوان وعدائهم للسعوديه اضم صوتي معك قلم الحقيقه
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32 - احبك يا وطني
2017-06-17 00:56:24
لعنكم الله خونه خساس كلاب
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31 - احبك يا وطني
2017-06-17 00:52:48
اليمنيين الخونه على راسهم على الحوثي وعلي الخسيس هي سبب مشاكلنا لعنة الله عللى الحوثي ومن معه والدواعش ومن معهم والاخوان والمجوس ومن معهم ونصرنا الله على من عادانا انه على كل شي قدير
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( عدد التعليقات 24,984 )
30 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:50:56
قلت له جزاك الله عشرة تريل قيمة كرتون ماء اسحبها من شنطة دراهمك اللي صورت فيها عند راعي الدوحة تكسب فيها أجر لهؤلاء الأتباع باع باع . قال الما من هو له قلت لأتباعك يشربون قال أتباعي بعارين ماتعطش هههه
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29 -
2017-06-17 00:44:18
هههه حتى جامع النسيم ماسلم منك تراه إسقاط علينا
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28 - فهد12
2017-06-17 00:42:13
والان على العربية البحرين تنشر مكالمة لمسؤل قطري مع حثالة من المجرمين لزعزعة الامن في البحرين
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27 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:42:06
أبك كيف تسقيني الحور العين.هالتابع هالمهبول هذا يتكلم من عقله ولا من لسان داعيته.حنا في الدنيا مابعد نغادر هالحياة وهذا أرسلك لحور العين تسقيك شربة ماء.المهم بعد انتهاء خطبة داعيتهم العصماء توجهت له .
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26 - اعتذر لقلم الحقيقة
2017-06-17 00:40:30
قطر تعرت تماماً امام الشعوب العربية فضحها الله والله المفروص القطريين يلبسو العمائم الايرانية
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( عدد التعليقات 24,273 )
25 - برق _ الحرم
2017-06-17 00:40:19
((((((عــــــــاجل.. أنباء ....عن ((مصرع)) شقيق أمير تنظيم القاعدة ... ذراع الاخوان ......في اليمن بغارة جوية للطيران الأمريكي بشبوة ))))
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24 -
2017-06-17 00:38:29
تعليق مخالف
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23 -
2017-06-17 00:35:49
ياكثر الدبابيس والبحُث ..... خارج دوام عندهم ( اوفر تايم )
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22 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:35:34
المهم عزمنا ودخلنا جامع الأخونجي الأخواني الداعية.ألا وشـــ كثر أتباعه وأحبابه داخل جامعه ينصتون ويسمعون.المكان حارومزدحم ولاواحد منهم معه غرشة ماء.سألت واحد من الحاضرين ماتشربون قال تسقيك الحورالعين.
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21 - اعتذر لقلم الحقيقة
2017-06-17 00:35:31
والله ونعم فيك قلم الحقيقة انك من زمان وانت بتحذر من الاخوان المفلسين ومن قطر وكنا لا نفهم الحقيقة والان ثبت الدليل القاطع انك على حق فيما تقول اعتذر منك شديد الاعتذار واتمنى منك تقبل عذري حفظك ال
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20 - النمس
2017-06-17 00:34:21
كل هذه الفضايح ***ويطالبون بالحوار ايات حوار مع ***انذال والله مابعد الحلق غير اليدين ودق خشوم هؤلاء ا** ،، وانا متأكد واقسم بالله ثلاثآ ان حكومتنا اعزالله صبرت عليهم كثيركثير كثير
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19 - سوط الحق
2017-06-17 00:33:39
هذه الدويلة لا تقيم علاقات مع الدول بل مع أحزاب وكيانات ارهابية داخل هذه الدول علاقاتها مع الحوثيين وحزب الله وحماس واخوان مصر وحزب النهضة في تونس وحزب الحرية والعدالة العثماني .. ارهابية بامتياز
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18 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:32:54
مرة كنت مار من هاك الجامع ألا صوت أحد الدعاة الأخونجية من الأخوان يلعلع اللي هو في النسيم يسمعه اللي في النظيم.قلت ياولد ادخل خلنا نشوف وشــ عنده أربه يهاجم تركيا لأن قطر لم يكن وارد ذكرها دولة شقيقة.
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17 -
2017-06-17 00:31:59
يابو شنطه **الموضوع يتكلم عن تورط ضابط مخابرات ونت قاعد تتكلم عن واحد معاه شنطة وفيها فلوس الموضوع في وادي ونت في وادي
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16 - ابو راكاننن
2017-06-17 00:31:32
اتمنى من جميع القنوات السعودية تذيع هذه المكالمة
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15 - سوط الحق
2017-06-17 00:28:17
كل الارهابيين من القاعدة ومن الاخوان الارهابية في ضيافة هذه الدويلة ويأتي أحد " البهائم " ويدافع عنها .. رئيس استخبارات القذافي " كوسا " والمتهم باغتيال المغفور له " عبدالله " في ضيافتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 24,984 )
14 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:26:41
ماكشفهم وفضحهم غير الداعية راعي شنطة الدراهم القطرية اللي محتضنها وفرحان فيها وهو في قطر.جاب العيد في ربعه وخوياه من الدعاة الآخرين.هم يستلمون شيكات لامن درى ولامن شاف وهو مايبغي ألا كاش هههههه.
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13 - ساجي الطرف
2017-06-17 00:24:43
عشان كذا ربي بيخلي قطر زي اليمن
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12 -
2017-06-17 00:24:35
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 24,984 )
11 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:22:10
المواطن كان يسأل ثروة هؤلاء الدعاة الأخونجية الأخوان من أين مصادرها قصور تتساتبق فيها الخيول وسيارات فارهة آخر موديل وأرصدة في البنوك فلوسهم ماتاكلها النيران.أثاريها من النظام القطري.وهو مايفسر صمتهم.
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10 - مواطن كادح
2017-06-17 00:21:49
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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9 -
2017-06-17 00:20:25
صدق من قال روافض ايران والتنظيم اﻹخواني اﻹرهابي الخارجي وجهان لكل الشرور واﻹرهاب في العالم حتي فاقوا اليهود. وهما من أكثر أعضاء الماسونية الصهيونية العالميه فاعلية ونشاطا وحقدا علي اﻹسﻻم والمسلمين
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8 - مخالف النشر٢
2017-06-17 00:17:16
دولة ** حسبي الله ونعم الوكيل تديرهم اسرائيل وإيران بالمال والعتاد مايصحى الا الصحيح سوف تكون قطر بؤره إرهاب وشفافة و***
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7 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:17:09
هناك صورة لأحد دعاة الأخوان وهو يحتضن حقيبة مليئة بالريالات القطرية من ممول للارهاب ينتمي للنظام القطري يجب اغتقاله والتحقيق معه ووقف حسابه البنكي والاطلاع على مصادر ثروته وتحويلاته البنكية .
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6 - قلم الحقيقه
2017-06-17 00:11:37
نريد تسريب صوتي لأحد دعاة الأخونجية الأخوان وهم يتآمر ويستلم دراهم جراء خيانته لوطنه وقيادته من النظام القطري الممول والداعم الأول لهم .
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5 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-17 00:10:37
ابو فهد يأمر بس ◽وبنبيض وجهه 😎✋
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4 - ابو محمد
2017-06-17 00:10:35
حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر حسبنا الله ونعم الوكيل على قطر
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3 - Noura
2017-06-17 00:08:04
قرار خادم الحرمين الشريفين بقطع العلاقات مع قطر م جاء من فراغ ، هو بالتأكيد عنده علم بأشياء كثيره احنا نجهلها ، لذلك علينا السمع والطاعه لولاة أمورنا واحنا مغمضين ، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان
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2 -
2017-06-17 00:06:25
طيب وعيال على عبدالله صالح وش يسوون في الإمارات ؟؟؟ رايحين سياحه ؟؟؟ يعني ليه ماتجيبون ولد صالح وهو يقول يجب مقاومة التحالف وهزيمته . . وقالها من وسط أبو ظبي ...
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( عدد التعليقات 24,273 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-17 00:06:22
(((((( اعوان ....عدو _السلام .....عوائدهم ....الخيانة والطعن في الظهر ))))))
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