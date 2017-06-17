بالفيديو: “القطامي” يكشف عن الحيلة الطريفة التي صار بها إمامًا.. ولماذا كان يختبئ في الدولاب من والده؟!

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صحيفة المرصد: روى الشيخ ناصر القطامي، إمام وخطيب جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالرياض، جانبًا من حياته وتجربته في حفظ القرآن الكريم، وتصرفاته الغريبة حينما كان طفلًا وكذلك الحيلة التي صار بها إماما.

وقال القطامي خلال استضافته في برنامج “ورتل القرآن” على قناة “العربية”، إنه كان في الصف الأول الابتدائي عندما حرص والده على إلحاقه بمدارس تحفيظ القرآن الحكومية التابعة لوزارة التعليم؛ إلا أن صبره لم يدُم طويلاً، وخرج منها بعد أيام، مضيفًا: “بعد مضيّ سنوات، ألحقني والدي مرة أخرى بحلق تحفيظ القرآن في المساجد، ومع ذلك كانت نفسي تأبى المواصلة فيها وأذكر أنني كنت أحياناً أختبئ عن الوالد في خزينة الملابس حتى لا يذهب بي إليها”.

وتابع: “كانت المعجزة والقدرة الإلهية تحول ذلك الطفل الذي كان نافراً من حِلَق ومدارس التحفيظ ويرفض حفظ آية واحدة، ليحفظ القرآن كاملاً، وأن يكون قارئاً وإماماً للمصلين”.

وأردف: “في المرحلة المتوسطة عدت من نفسي لحفظ القرآن الكريم، وبعد فترة من الحفظ والمراجعة والإتقان تولدت لديّ الثقة والقدرة، ووجدت نفسي قادراً على الإمامة في الصلاة؛ غير أن الحافظ الصغير اصطدم بحاجز السن التي لا تؤهله لتقدم المصلين في المسجد”.

وأكد أنه لجأ إلى حيلة طريفة لكي يؤم المصلين قائلاً: “كان مؤذن المسجد القريب منا رجلاً كبيراً في السن؛ بينما يتولى ابنه الإمامة، وكلما أراد إقامة الصلاة ربت على كتف والده فيقيمها وهو جالس، وفي إحدى الليالي تسللتُ من خلف الصفوف، ولمست كتف المؤذن، ولا شعورياً أقام الصلاة، وحينها تَقَدّمت المصلين في المحراب ولم يكن بمقدورهم منعي ظناً منهم أني أوكلت بالصلاة”.