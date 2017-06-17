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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية التركي
صحيفة المرصد : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار.
التعليقات
22 -2017-06-17 03:39:38
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21 -2017-06-17 03:25:46
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20 - فلمنكووووووو2017-06-17 02:53:17
الله ينصرك يا مليكنا الغالي و يسدد خطاك
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19 -2017-06-17 02:34:40
شف نظرت ابوفهد له وانت تعرف حجم تركيا
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18 -2017-06-17 02:34:28
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17 - ابوعبدالله2017-06-17 02:30:49
ربي سدد ملكنا الوالد سلمان لكل خير للإسلام والمسلمين وكن له عونا ونصيرا
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16 - مسمار2017-06-17 02:20:15
دائما مايتراقص الاتراك على جراحنا العربيه كما حدث في حلب خاصه وفي سوريا عامة ومايحدث في العراق وهاهم يرقصون الان ع جرح الخليج فالمصالح تجعل من استئصال العضو الفاسد امرا صعبا!!
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15 - متأمل2017-06-17 02:09:04
نصيحة لكم يا الطرابيش إذا ودكم مصالحكم تستمر مع مجلس التعاون والدول العربية ، خلوكم بعيد عن إغراءآت ورشاوي حمد .. بكرة ينقلع مع شلته وبعدين تلحسون أصابع الندم ، والإخوان بيودونكم في داهية .. فهمتواااا
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( عدد التعليقات 24,984 )14 - قلم الحقيقه
واضح الغضب الشديد من قبل سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله من الوزير التركي ومن سياسة بلاده وموقفها المخزي من بلادنا المتضامن مع الحكم القطري الى حد التآمر معه ضد بلادنا وقيادتنا
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13 - مواطن ولائي لوطني2017-06-17 02:06:06
الله يحفظك يابوفهد من كل مكروه ويديم عليك عزه ونعمته ويطول بعمرك على طاعته ،، واضح الجواب في تقاطيع وجهك الله يديمك ذخر للاسلام والمسلمين
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12 - شايفك2017-06-17 01:50:30
مجلس التعاون الخليجي اذا فشل في الاستمرار فهو بسبب امراء هذه الدويلة التي تغرد خارج السرب وتتسربل بثوب اوسع منها ولكنه لايستر عورتها . انها اصبحت كالدمل في الجسد مليئة بصديد بدأ ينز برائحة**
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11 - 0072017-06-17 01:40:35
نحن جميعا" خلفك حتى الموت ... حنا رجال ابو فهد حنا الوفى كله ... رعاك الله ياامير المؤمنين ...
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10 - شايفك2017-06-17 01:35:28
ما كاد لبلادنا احد ونجح لان بها قيادة واعية ورشيدة . ليت امير الدويلة يعي ذلك . ارسل رسله لكل العالم يتباكى ويتظلم وعز عليه ان يأتي بنفسه الى الدار التي تعزه فهو لم يعد له وجه بعدما انكشف ** افعاله
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9 - ناقد2017-06-17 01:34:07
تكفي نظرة الملك سلمان تعبر عن كل شي لهم
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8 - الله يصلح الحال2017-06-17 01:33:52
اللهم اصلح احوال المسلمين دول الخليج والدول العربية وتركيا اخوة بالاسلام اللهم اجمع بالحق كلمتنا ولا تفرقنا
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7 - شايفك2017-06-17 01:30:26
فليعد الطربوش الى سيده فلم يعد ينفع ان يمثل دور الحيادي . انيابه برزت مع اول يوم . عضلاته من ورق وقد ظهر ذلك ابان ازمته مع روسيا فقد كان يرتعد خوفا من غضبة الروس فاخذ يبدي الندم والاعتذار وراء الاخر .
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( عدد التعليقات 24,273 )6 - برق _ الحرم
(((((( قالها لهم قرقاش .... الامور تنتهي عند ((سيد _العرب )).....ويجب على الاتراك احترام العلاقات فهم بأمس الحاجة اليها الايام المقبلة )))))
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5 - شايفك2017-06-17 01:25:53
حماك الله ياابوفهد من كل كيد . هاهو مندوب الطربوش يتشرف بلقاءكم يريد الايحاء بالحيادية . وهو يخفي انيابا ومخالب ولكنك كفيل بنزعهم .
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4 - شايفك2017-06-17 01:25:51
حماك الله ياابوفهد من كل كيد .
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3 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-06-17 01:23:45
المفروض ما نستقبله ونعطيه أوامرنا بالتلفون إن ما سووها قطعنا علاقاتنا معهم وحاصرناهم مثل قطر
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2 - مواطن كادح2017-06-17 01:18:15
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته2017-06-17 01:13:06
اللهم احفظ لنا ملكنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
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بواسطة : العمري
كلام زين اتمنا لك التوفيق...
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هذا مذيع يعنى أنسان عادي ويش الجديد وما الفلوس عند اَهلها ما هذا ايش عندة راتب ا...
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