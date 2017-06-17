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تفاصيل مكرمة خادم الحرمين الشريفين : 1000 ريال للعائل .. و 500 لكل فرد بالأسرة

تفاصيل مكرمة خادم الحرمين الشريفين : 1000 ريال للعائل .. و 500 لكل فرد بالأسرة
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المرصد 41 13٬430 4 ساعات

صحيفة المرصد كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل وقيمة ما يحصل عليه كل مستفيد من الضمان الاجتماعي والمضافين معه من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، والتي أعلنت مساء أمس بقيمة مليار وستمائة وستين مليون ريال.

وقال المصدر: إن توزيع المكرمة سوف يكون كالتالي: ١٠٠٠ ريال لرب الأسرة و٥٠٠ ريال لكل فرد مضاف معه.

وأشار المصدر إلى أن عملية الصرف للمستفيدين سوف تكتمل خلال ٤٨ ساعة، حيث يتم العمل منذ الآن على إيداع المكرمة في حساب المستفيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - جيزاني جنوبي
2017-06-17 05:05:44
الله يجزاك خير ياخادم البيتين ويطول بعمرك 😘😘❤️
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40 - سعد العتيبي
2017-06-17 04:29:04
الله يجزاك خير يابو فهد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وحفظ ولاه امرنا وبلادنا من كل مكروه
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39 - فارس نحد
2017-06-17 04:28:04
في شهر الخير تأني المكارم من رب كريم وحاكم كريم الله يحفظه
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38 - سهل
2017-06-17 04:17:04
الله يطول عمرك ويحفظك من سوء ومكروة
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37 - عبدالله
2017-06-17 03:43:18
الله يطول بعمره ويجزاه عنا كل خير
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36 - أبو شادي
2017-06-17 03:37:04
أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ ويوفق سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمتعه بالصحة والعافية
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( عدد التعليقات 24,273 )
35 - برق _ الحرم
2017-06-17 02:55:30
https://www.youtube.com/watch?v=NSJ_c_u2ftk
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34 - ابوفيصل ج @@
2017-06-17 02:53:25
اللهم زِد وبارك وحفظ هذالبلد وقادته وأبناءه من كل سؤ ومكره وردكيد الكائدين كيدهم فى نحورهم
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33 - جنوبية..🌻🌻
2017-06-17 02:51:03
يستاهلون الله يبارك لهم فيها
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32 - ونعم يابو فهد
2017-06-17 02:36:06
الله يحفظك عن كل مكروه وينصرك على من عاداك الله يجزاك خير والله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال يارب
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31 - ابو فارس
2017-06-17 02:34:54
شكرا خادم الحرمين
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30 - ابومهند
2017-06-17 02:34:14
حفض الله ملكنا الغالى الله يطول بعمره
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29 - ابو عادل
2017-06-17 02:33:14
تعليق مخالف
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28 - ابومهند
2017-06-17 02:32:49
حفض الله ملكنا الغالى الله يطول بعمره
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27 - ابو فارس
2017-06-17 02:31:36
جزاه الله خير
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26 - ابو فارس
2017-06-17 02:31:04
جواه الله خير لكن هناك كثير متقاعدين لا يستطيعون شراء ملابس العيد وانا أول واحد خادم الحرمين ملك لن ينسى شعبه
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25 - عبدالله
2017-06-17 02:23:50
الله يطول عمره على الطاعة ويشفيه ويعافيه وينصره وينصر شعبه على من يعاديهم وتأمر او يتأمر او سيتأمر على المملكة العريية السعودية ملك وشعب وحكومة وبلد
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24 - اسمرعبر
2017-06-17 02:21:16
المستفيدون من الضمان يستحقون هذه المكرمة الكريمة وايضاً سبقها مكرمة ببداية اجازة شوال من تاريخ اليوم وسبقها أيضاً مكرمة ملكنا بتقديم اختبارات الطلاب الى قبل رمضان .. الله يحفظ مملكتنا وحكامنا وشعبنا
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23 - 🌙🦋 عـــــهُــــــ✨🦋ــــــود 🌙🦋
2017-06-17 02:16:52
فز قلبي على بالي بيعطوني ٥٠٠ 😂 طلعت لحقين الضمان 💔 العنوان مابان حسبته ١٠٠٠ لرب الأسرة أي أسرة سعودية و٥٠٠ لكل مواطن ومواطنة والله لو ب٥٠٠ نفرح 😂😂💔💔
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22 - انسان
2017-06-17 02:16:39
اين صاحبه المشاركات المميزه اين من كانت تثري المرصد بكل جميل وكل مفيد اين الاستاذه شيهانه المرصد ولماذ كل هذا الغياب اسل الله ان تكوني بالف خير
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21 -
2017-06-17 02:12:49
الله يجزاه خير
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20 - سعود
2017-06-17 02:10:32
الله يجزاهم خير
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19 -
2017-06-17 02:10:20
ومتى سيتم الصرف؟؟؟
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18 - سيرايفوا
2017-06-17 02:08:20
يا ناس يلوموني في الرجال ذا ومرجلته سدد الله خطاك وحفظك والله ماني مستفيد ريال واحد ولكن الملك اللي يحس بشعبه الله ينصرك على من عاداك
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17 - البلوى
2017-06-17 02:03:44
*** حفظ الله سيدى خادم الحرمين
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16 - ابوعزام
2017-06-17 02:00:15
الله ينصرك ويعزك بدينه ويجعل ماتعمله في ميزان حسناتك ياابافهد.
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15 - كايد الكايد
2017-06-17 01:57:42
الله يبقيك ويعافيك ويهلك عدونا وعدوك.
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14 -
2017-06-17 01:56:18
شكرررررررر سلماااااااااااااااان الله يجزاك خير ويعافيك يا رررررب
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13 - عجب
2017-06-17 01:48:27
الله يوفقك ويرزقك ويسددخطاك ويرحم والديك ويخليك لنا ويعطيك الصحه والعافيه (سيدي)
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12 - راحت البال
2017-06-17 01:45:50
الله يحفظك وادعولك من قلبي يمولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
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11 - راشد
2017-06-17 01:37:33
بارك الله لك ياخادم الحرمين واطال الله في عمرك والبسك ثوب الصحة و العافيه كما كسوت المحتاجين و نصرك الله على عدوك و عدونا
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10 - الرأي
2017-06-17 01:34:51
الله يحفظ الملك ***في هذا الشهر الكريم الله ان شاء الله
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9 - جزاه الله كل خير
2017-06-17 01:33:52
الله يجزاه كل خير ويحفضه ويحفظ بلدنا من كل شر
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8 - مواطن كادح
2017-06-17 01:32:10
الله يطول بعمرك في طاعته .
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( عدد التعليقات 6,006 )
7 - العنيد
2017-06-17 01:31:11
اللهم احفظ علينا ديننا وامننا ومقدساتنا وحكامنا اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين !!
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6 - الصريح
2017-06-17 01:30:00
الله يجزاه خير ويعم السعد على يديه في كل الوطن
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5 - حازم
2017-06-17 01:28:17
كم من دعوة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان لولي امرنا وإمامنا خادم الحرمين ونسأل الله العلي القدير ان يمد في عمره ويحفظه لنا وللمسلمين اللهم آمين اللهم آمين
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( عدد التعليقات 24,273 )
4 - برق _ الحرم
2017-06-17 01:26:42
(((((((الأيادي_ البيضاء ...... لكسوة_ العيد .... وعلى هذا ليتنافس المتنافسون .... أين تبرعات كبار الشركات ورجال _الاعمال..... يا باغي الخير أقبل )))))
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3 - مواطن كادح
2017-06-17 01:25:44
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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2 - حازم
2017-06-17 01:23:26
اللهم وفق أمامنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين واجعل مايقدمه في ميزان حسناته واجعله ياربنا ذخرا للإسلام والمسلمين
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1 - حازم
2017-06-17 01:23:16
اللهم وفق أمامنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين واجعل مايقدمه في ميزان حسناته واجعله ياربنا ذخرا للإسلام والمسلمين
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