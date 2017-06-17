تفاصيل مكرمة خادم الحرمين الشريفين : 1000 ريال للعائل .. و 500 لكل فرد بالأسرة

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صحيفة المرصد كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل وقيمة ما يحصل عليه كل مستفيد من الضمان الاجتماعي والمضافين معه من مكرمة خادم الحرمين الشريفين، والتي أعلنت مساء أمس بقيمة مليار وستمائة وستين مليون ريال.

وقال المصدر: إن توزيع المكرمة سوف يكون كالتالي: ١٠٠٠ ريال لرب الأسرة و٥٠٠ ريال لكل فرد مضاف معه.

وأشار المصدر إلى أن عملية الصرف للمستفيدين سوف تكتمل خلال ٤٨ ساعة، حيث يتم العمل منذ الآن على إيداع المكرمة في حساب المستفيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجّه بصرف 1.660 مليار ريال، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.