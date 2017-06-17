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تسجيلات مسربة تكشف تآمر مستشار لأمير قطر ضد البحرين .. وتفضح تورط قناة “الجزيرة”

تسجيلات مسربة تكشف تآمر مستشار لأمير قطر ضد البحرين .. وتفضح تورط قناة “الجزيرة”
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المرصد 68 4٬113 3 ساعات

صحيفة المرصد: فضحت تسجيلات مسربة بين مستشار أمير قطر يدعى حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، خطة التآمر والتدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لدولة البحرين.

وكشف المقطع عن الدور الضليع لقناة “الجزيرة” االقطرية، في دعم خطة التآمر وإثارة الفوضى في البحرين.

وجاء في تفاصيل التسجيلات، ما أكده حمد بن خليفة بأنه لا توجد أي قوات قطرية مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع الجزيرة التي تعمل في البحرين، وهم فقط بصفة مراقب فقط.

وأوضح أن قانون درع الجزيرة يلزم قطر بالمشاركة في تلك القوات، معللاً المشاركة الإجبارية بضابطين ضمن هذه القوات.

وشدد الإرهابي البحريني في التسجيل الصوتي على حساسية المشاركة القطرية بأي شكل في تلك القوات، ويؤيد حمد العطية كلامه قائلا إن قطر متحفظة ولذلك رفضت إرسال قوات.

وهنا تطرق الإرهابي البحريني إلى الكويت، موضحا أن المعارضة الكويتية تثير قضية المشاركة بقوات كويتية ضمن “درع الجزيرة” في البرلمان الكويتي.

ويطلب حمد العطية من الإرهابي البحرين في نهاية الاتصال إبلاغه بكافة التطورات على الأرض، وييلغه باحتمال قيامه بزيارة مملكة البحرين، ويعده بمقابلته إذا حدثت الزيارة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

68 - خذ العلم
2017-06-17 05:05:27
وهذا يفسر تشابه السياسه والتقارب بين تركيا وقطر فالحاكم واحد
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67 - خذ العلم
2017-06-17 05:03:41
وكذلك الحال في تركيا من يحكمها هو الماسون برداء اسلامي ولذلك تدخلت الماسونيه العالميه لانقاذ اردوقان في اللحظه الاخيره بعناصر وطائرات اسرائيليه اف ١٦ ومروحيات مع حضر طيران تم فرضه على الجيش التركي
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66 - هؤلاء خطر على البلاد والعباد
2017-06-17 04:58:27
إنببطاح للاعداء وهل الخيانة والتآمر على ربعك وجيرانك يجعل منك بطل !! هل تعود قطر للصف العربي والخليجي أم يعجبها دفا الحضن المجوسي والاسرائيلي وترتمي فيه للأبد ! أم يأتي منقذ لينقذ القطريين من حكامهم
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65 - فهد12
2017-06-17 04:58:23
من يتشبع بافكارالاخونج توقع منه اي شي غدر.خيانه.حتى يبيع وطنه ودينه من اجل اشباع غرائزهم العفنه بالدمار والفوضى للاخرين فكم ازهقت انفس بسببهم ومازال الخونةيدافعون عنهم ومانقول الا مجرم يدافع عن مجرمين
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64 - فهد12
2017-06-17 04:54:22
بكل تاكيد دول كمصر والسعودية ماتتخذ قرار المقاطعة عبثا وبكل تاكيد هذه التسريبات غيض من فيض حسبنا الله ونعم الوكيد لعنة الله على من يتعاطف حتى بكلمةمع مثل هاؤلاءالمجرمين
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63 -
2017-06-17 04:53:14
مما لايدع مجال لشك حكام قطر ليسو مسلمين ولا عرب بلا شيعة تحتضنهم عمتهم ايران فدمهم يحن على الدم الايران يجب نزع الاعلام القطريه من دول الخليج اجباري و الدوله المتعاطفة مع قطر تمسك طريق قطر لحقرانها
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62 - خذ العلم
2017-06-17 04:39:24
مايسمون بحكام قطر هم حقيقة لايحكمون ولا متر بمتر بقطر من يحكم قطر هم الماسونيه العالميه التي رعت واعطت الشرعيه لانقلاب ٩٦م ويضاف لذلك حقدالمحكومين الدفين على الدول الكبرى بالمنطقه فاجتمعت حقد مع ماسون
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61 - """"""""
2017-06-17 04:34:10
بعد كل هذة الخيانه حقيقة أنا متاكد بان شعوب الخليج لا يتشرفو بهذا الجار الخائن بالعهود و المواثيق 2014 فهم اعداء بانو على حقيقتهم نطالب ولات الامر في الخليج عدم المصالحه وهجرهم ياكلون تبن إيراني انذال
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60 - بخيت الزهراني
2017-06-17 04:32:01
فشيله لا بعدها فشيله ،والله بأحمد واتباعك ماعد احد في دول الخليج لأمن ملوك ولا من أمرا ولأمن شيوخ ولا من وزرا ولا من مسؤلين ولأمن شعوب الخليج يثقون فيكم يكون يستلمون الحكم في قطر عقلاء ال ثاني،
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59 -
2017-06-17 04:31:39
هل تعلموا لماذا سميت قطر بهذا الاسم نسبتا الى الخارجي المجرم قطري بن الفجاءة وقد خرج على امير المؤمنين واستمر المسلسل الى يومكم هذا حمد خرج على ابوه ويدعم الخوارج جينات متأصلة غدر وخيانه وعماله
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58 - منقاش
2017-06-17 04:28:29
قطر = خطر = دسائس ومؤمرات وطعن في الظهور
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57 -
2017-06-17 04:26:53
حفظ الله القادة واعانهم كم تحملوا مشقة ملفات ومحادثات وسفريات حتى بالاجازات ما يرتاحوا واحنا نايمين عالجوا كم قضية خطيرة تمس امننا وكل هذا من اجلنا الا يستحقوا الدعاء والمناصرة ولو بالكلمة بلا والله
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56 - متعب بن سلمان
2017-06-17 04:25:34
عيب نسمي قطر دوله اصلن
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55 - راصد
2017-06-17 04:25:15
خيانتهم واضحه لنا كشعوب عربيه ولاتحتاج لبراهين فايديهم القذره لم تسلم منها دوله عربيه قط في بلادنا اعزها الله لم نسلم من قذارتهم .. مصر حدث ولاحرج ،اليمن ،تونس ،الكويت،الامارات ،السودان وهلم جرا
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54 - شايفك
2017-06-17 04:24:44
دناءة وعقلية تامرية مستوردة من عند الزلمات واصحاب العمايم . الابله يرغب بلعب دور البطل امام عمته هيلاري العقرب . لعنة الله على كل متامر .
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53 - بخيت الزهراني
2017-06-17 04:22:35
شعب قطر شعب حبيب وطيب ،وفيهم الكرم والشهامة وأراهن بأنهم لم يعرفون عن كل هذه المشاكل من حكامهم ،وأراهن بأنهم اعقل من هذول الحكام ألفا شلين ،ولايرضون بعمائلهم الخسيسه ،شعب قطر منا وفينا ونشهد له بصلاح،
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52 -
2017-06-17 04:14:16
قطر تحكمها عصابة لا ذمة ولا ضمير ولا كرامة عملاء لليهود حمد وموزه وابناءها وحمد بن جاسم احتصنوا اليهود والصفويين والاخوان ثالوث الشر دربوهم على الدسائس والمكر على دول العالم ان توقف هؤلاء الخبثة فورا
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51 - بخيت الزهراني
2017-06-17 04:11:33
تبغى تكون هي الدولة الكبرى ،وتتحكم بالفلوس لان السياسه في واد وهي عنها في واد، ويبغون ينظمون كاس العالم ،خلاص باح وأراهن على ان كاس العالم سوف يكنسل منها ،لعدم الثقه ،وليست كفو على تنظيمها، فضائح وسم
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50 - فتى المدينه
2017-06-17 04:10:38
يابويه ايش دينهم هدولاء حنا قرينا كتيير خيانات وعدوات والكلام هدا كله بس الدرجه هادي انابصراحه ماشفت ولاسمعت ياربي ايش هداالشر كله منين جابوه والله هدولاء كده بالمداااس بالمداس
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49 -
2017-06-17 04:09:35
متفقون ان شعب قطر اخوانا واهلنا ولحمنا ودمنا باستثناء اللقائط المجنسين من افريقيا واسرائيل وايران مثل ريمي روحاني وعزمي بشاره لعنبوهم دولة كل واحد يغدر بالثاني وارثين الخيانة كابر عن كابر
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48 - &&&
2017-06-17 04:06:53
ليست غريبه الخيانه من ابناء النساء حقيقة عيال موزة راحت كرامتهم في الزباله هم خونه وأعانو وساعدوا الخونه امثالهم على الجار بالمال و السلاح و ما اوتو من قوة لتدمير خاصه بلاد الحرمين السعوديه انفضحو
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47 - مواطن ولائي لوطني
2017-06-17 04:05:19
ياطول صبرك يابلادي عليهم ... كله لجل تحمين شعبك من الغير // طول الصبر ما فاد في يوم فيهم ... هم يحسبونه ضعف نفاخة الكير
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46 - بخيت الزهراني
2017-06-17 04:02:34
تدخلوفي ملا يعنيهم ،وهم الان يحصدون نتائجها،واتوقع ان هناك انقلاب في ال ثاني ،والانقلاب بيكون من العقلاء ،في ال ثاني، وممكن حمد واتباعه سوف يلحقون بحليفهم القذافي ،الذي مالبثو حتى انقلبو عليه،وذبحوه،
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45 - 😎مرصداوي عنيد😎
2017-06-17 04:02:19
كفوووووو يا صحيفة المرصد افضحووووا هؤلاء الخووووونة - حسبي الله عليهم ونعم الوكيل.
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44 - ميسون
2017-06-17 03:57:54
راسي صددددددددع كلامهم سم سم سم يجعلهم مرض كلهم الارهاب والي يدعمة
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43 - طفشانة من النت
2017-06-17 03:56:30
سجل ياتاريخ قطر دوله ارهابية من زمن جدتي الله يرحمها وتم الاعلان في سنة 1438_2017
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42 - بخيت الزهراني
2017-06-17 03:53:34
ولسا الثقل ورا، يا كثر الفضائح التي ظهرت على قطر،ولسه الثقل في الفضائح ،التي متورطة فيها قطرورا كل يوم تطلع فضيحه ،والسبب ان المال هوالذي اطغاهم في أمور اكبرمن ماكانو يتمنونه من تخريب بعض الدول، تورطو
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41 - لا للخيانه
2017-06-17 03:47:45
نحنوا مواطنين وأذهلتنا هذة المؤامرات الكيدة فما بالك بملوك و رائساء الدول أسويه حرب بلا هوادة الخائن خائن و من شب على شي شاب عليه خان والده يخون جيرانه ***و النذاله تجتمع في الشخص ***
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40 - سلام يارجال
2017-06-17 03:41:27
اخر شي ودي اقوله يارجال انكم تفرقون بين الشعب القطري ***لانحطونهم في كفه واحده الشعب القطري منكم وفيكم وانا متاكد ان فعايل هالطغاه ماتشرفهم ويتبرون منها ومنهم حسبي الله عليهم
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39 - $$$
2017-06-17 03:41:18
لاحول ولا قوة الا بالله مَاهكَذَا الإخوة بين الاخوان و الاشقاء دعم العدو على أخيه هؤلاء مثل الذين يعطون من طرف السان حلاة و يرغون منك كما تروع الثعالبي لايكون حكام قطر مسحورين من ايران**
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38 -
2017-06-17 03:41:18
قطر راحت بعد هذه التسريبات التي كانت يتحمل عناها القادة اعتقد قطر غادرت عروبتها الى غير رجعة حتى وان تم الصلح راح يلاحقهم عار الخيانة على مدى التاريخ
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37 - الطير المسافر
2017-06-17 03:38:30
اللي مندهش من خيانة قطر إما منافق او متخلف
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36 -
2017-06-17 03:35:25
من يحاول يقلل من فضايح قطر او يقول ليه صابرين عليها هالسنوات ويغطي على فضايحها مثل اللي يغطي على ****بالنحنحه **************
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35 - أبو ناصر
2017-06-17 03:31:03
لا يكون حكام قطر ***🤔🤔🤔
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( عدد التعليقات 6,006 )
34 - العنيد
2017-06-17 03:24:14
سود الله وجيهم الخونه المرتزقه كفوكم وكفو قدركم اصحاب العمايم اسأل الله العلي القدير في هالشهر الفضيل يرد كيدهم في نحرهم ويشغلهم في انفسهم الله يحفظنا ويحفظ بلدنا من كل مكروووووه🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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( عدد التعليقات 6,006 )
33 - العنيد
2017-06-17 03:20:14
الحين لو واحد اكتشف ان اخوه ارهابي ويخطط لقتله الا يبلغ عنه او يوقفه في اي طريقة باختصار هذا ماحدث مع قطر
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( عدد التعليقات 6,006 )
32 - العنيد
2017-06-17 03:18:58
طلعت خمايركم يا خونه والقادم اكثر ياغبني على الشعب القطري والله شعب قطر مايستاهل حكم هالمتأمرين
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31 - سلام يارجال
2017-06-17 03:14:53
اعوذ بالله منهم هذولاء حكام محكومة قطر **ابليس يتعوذ منهم والعياذ بالله لكن الحمدلله الي الله فضحهم على رؤوس الاشهاد سود الله وجيههم دنيا واخرة **
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30 - مواطن كادح
2017-06-17 03:13:46
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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29 - لجين
2017-06-17 03:12:46
***ياقطر
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28 - حكيمة
2017-06-17 03:11:49
ليش قطر ماتأكل جزء من ارهاب الي مسوينة ! حلال على غيرهم وحرام عليهم لآ مايصير لازم يذقون المر وانا اقول ليش قطر ماصار فيها تفجير !!
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27 - و عليكم
2017-06-17 03:10:48
ودي انفض تميم بركبه اخليه يشمر هههههههه
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26 - ***
2017-06-17 03:10:18
*** بقطر دولة الارهاب لازم يتأدبون
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25 - 999
2017-06-17 03:08:38
انا اقسم ب الله لو محققة حقققت بموضوع بسرعة وقتلت *** بدون اي رحمة لان جد فسدوا صيامنا بحش فيهم الله يحشر الارهاب في نار جهنم حارقة وياكلون**
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24 - فارس الوابصي
2017-06-17 03:05:27
والله أنها *** من حكومة قطر
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23 - السلام عليكم
2017-06-17 03:05:11
تعليق مخالف
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22 -
2017-06-17 03:04:51
الي يبي الارهاب معناته يبي ** الي مدرجة فيها وكلنفاهم وين شق مكوته
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21 - ابو تالين
2017-06-17 03:02:06
تعليق مخالف
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20 - ابوسالم
2017-06-17 03:01:40
خونة الدين والاوطان عليكم من الله ماتستحقون ياخونه اللهم افضحهم في الدنيا واحشرهم مع من يوالونه من الصفويين والطواغيت والفجار يوم الحساب يارب العالمين فضائحكم لاتحصى ولاتعد ياولاد..
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19 - ملاك
2017-06-17 03:00:41
2011 يوم الحرب بدأت في مصر تذكروا لاتنسون اكيد لهم يد فيها كلهم قطر والارهاب
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18 - ملاك
2017-06-17 02:59:35
خلاص **وفكونا منهم كلهم اثنينهم صدعوا خشمي
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17 - الحقباني
2017-06-17 02:58:05
علم دعمها للحوثيين أكبر خيانة علم
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16 - ابو المعاطي
2017-06-17 02:57:22
هذي *وكما قلنا السياسة وصخة لا صاحب فيها لكن للاسف التسجيل لا ينفع كدليل دولي يجب تكريس الجهود بالأدلة التي تدين قطر دوليا
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15 - وادي زيد
2017-06-17 02:56:46
ان شاء الله تأكلها في لحيتك ياتموم
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14 -
2017-06-17 02:56:11
لقد أصابني الذهول من هذا الإتصال !!! ماهذا يارقاله ؟؟؟ من 2011 وتوكم تظهرونه يعني بعد مرور 6 سنوات ... يعني كنتم نايمين في العسل ... ....
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13 - زائر
2017-06-17 02:55:16
اشغلتونا بشهر الرحمة بشهر فضيل بشهر التسامح لاحول ولاقوة إلا بالله أين القيم الإسلامية؟
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12 - وادي زيد
2017-06-17 02:54:09
*** الويل لكم ياقطري ابن الفجاءه
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11 - هبوطي ابوشيخه
2017-06-17 02:52:15
ماهاذا انا متفاجئ
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10 -
2017-06-17 02:50:29
من 2011 الحين يتذكرون وليش ما تم ادراجه ضمن قائمة الارهاب
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9 -
2017-06-17 02:49:53
يعني بس هم اللي يتأمرون ؟؟؟ ماهو كله يتآمر ويخططون على بعضهم ... ناس تدعم أبو سكه وناس تدعم حفتر وناس تدعم قرنق .. وناس تدعم الجحش الشيعي ... وناس تدعم نعجة سوريا ... وناس حزب الله وناس وناس وناس
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8 - سعودي أيام الزمن الجميل 💼 👓
2017-06-17 02:49:32
عصر الفضايح
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7 - و عليكم
2017-06-17 02:48:12
ارهابين مافيها كلام غدر اللهم اكفنا بهم .
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6 - خالد
2017-06-17 02:46:52
دور قطري **جعلكم تعضون الارض وتاكلون الجرذان علي قدر ماتسببت سياستكم الارهابيه من فتن...
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5 - بن ثابت
2017-06-17 02:45:46
يكفي صدعتو روسنا بقطر والاخوان بهالرمضانية خلونا نصوم مشاكل بين حكام وهم يحلونها المشكلة كلن بيستغل المشكلة ويظهر على اكتافها مو معقوله كثر الكلام والحش في شهر الخير.
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4 -
2017-06-17 02:43:44
تعليق مخالف
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3 - ابو محمد
2017-06-17 02:43:13
مع الاسف قطر مستعدين يحطون يدهم بيد ابليس والشياطين في سبيل يؤذون ويتآمرون علينا حقد وحسد دفين وقوي ضد السعودية !! الله يحلل اليهود عندهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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2 -
2017-06-17 02:41:29
** ومع قطري ***يتآمر على اهل السنة والله ناصر سنته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واتباع السنه هم الفائزون شريكه القط
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( عدد التعليقات 24,273 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-17 02:37:01
((((((((القـــــــادم ..... أشـــــــد وأكنا ....وقد تلعنهم جميع البشر ))))))))
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