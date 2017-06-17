تسجيلات مسربة تكشف تآمر مستشار لأمير قطر ضد البحرين .. وتفضح تورط قناة “الجزيرة”

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صحيفة المرصد: فضحت تسجيلات مسربة بين مستشار أمير قطر يدعى حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، خطة التآمر والتدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لدولة البحرين.

وكشف المقطع عن الدور الضليع لقناة “الجزيرة” االقطرية، في دعم خطة التآمر وإثارة الفوضى في البحرين.

وجاء في تفاصيل التسجيلات، ما أكده حمد بن خليفة بأنه لا توجد أي قوات قطرية مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع الجزيرة التي تعمل في البحرين، وهم فقط بصفة مراقب فقط.

وأوضح أن قانون درع الجزيرة يلزم قطر بالمشاركة في تلك القوات، معللاً المشاركة الإجبارية بضابطين ضمن هذه القوات.

وشدد الإرهابي البحريني في التسجيل الصوتي على حساسية المشاركة القطرية بأي شكل في تلك القوات، ويؤيد حمد العطية كلامه قائلا إن قطر متحفظة ولذلك رفضت إرسال قوات.

وهنا تطرق الإرهابي البحريني إلى الكويت، موضحا أن المعارضة الكويتية تثير قضية المشاركة بقوات كويتية ضمن “درع الجزيرة” في البرلمان الكويتي.

ويطلب حمد العطية من الإرهابي البحرين في نهاية الاتصال إبلاغه بكافة التطورات على الأرض، وييلغه باحتمال قيامه بزيارة مملكة البحرين، ويعده بمقابلته إذا حدثت الزيارة.