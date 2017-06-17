جريمة احتيال خطيرة تلاحق قطر في بريطانيا
صحيفة المرصد : من المتوقع أن يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يوم الثلاثاء القادم ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز، الجمعة.
ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 ملياردولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني ، بحسب سكاي نيوز.
وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني.
وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرغ وتوقيت إعلان الاتهامات.
واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه استرليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008.
وتحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه استرليني عن “اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب “إهماله” بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع “اتفاقات الخدمات الاستشارية” لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.
التعليقات
سبحان الله والحمدلله والله اكبرولاحول ولاقوة الابالله حسبناالله ونعم الوكيل عليكم ياحكام قطروكل من ارادبلاادنا بسوءوكفاءبالله وكيلاأ
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بالله عليكم هذه دولة ولا مجمع عصابات
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يوووووه مره خطيررررررره
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أتمنى فتح ملف استضافه كاس العام في قطر بقضيه الرشوة
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اذا الكويت انضمت للمقاطعه جهز نفسك للرحيل بدون كرسي دوار وطاوله مستديره !! أحلام قطر سنشاهدها في التلفاز مع مفسر الاحلام بعد العيد إن شاءالله ( العيد عيدين )
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من يعادي السعودية فلن يربح وأي بلد ياوي الإخوان المنافقين ستصيه الكوارث ويحل به الدمار
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والخافي أعظم يا قارون قطر .. إبشر بالخسف والعسف والنسف .. ستحاكم حكومة ( عصابة) قطر وستدفع كل التخريب في العالم العربي ، وستكون قطر مديونة لمدة مئة سنة قادمة
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ما حققو في صفقة اليمامة الي مية ضعف لذي بيحققو في ذي الغرب همهم مصالحهم والا الفساد ياكثرة لكن دعم سياسيين قطر للمنضمات الإرهابية ضد الاشقاء هذا هو المصيبة
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حكام خطر اثبتوا انهم غير مؤهلين لادارة دفة بلادهم. ضحكت عليهم سوداء الرأس والوجه كوندليزا ثم جاء اسود الرأس والوجه اوباما وفريقه ليكمل الدور والبلهاء مندفعين وهم لايعلمون انهم يرقصون رقصة الموت . سذج
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بدء يتساقط ورق التوت عليهم من غرور الاب والابن
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**** مابيقولوا اللي يتعاطف مع أي من المتخاصمين سجن 15 سنه وغرامه 3 مليون ريال ؟؟***
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300 دولار ....
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من يحاول يقلل من فضايح قطر او يقول ليه صابرين عليها هالسنوات ويغطي على فضايحها مثل اللي يغطي ** كانت الملفات تدار خلف الابواب وتعهدت قطر ولكنها نقضت فحان وقت كشف فضايح دولة الارهاب
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انا من يوم شفت شعار تلفزيون قطر على شكل حيه ونا غاسل ايديني منهم وعلى راسهم ا*** حمد بن جاسم
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هذه النبتتة ***قطر شياطين على هيئة بشر على العالم**وحاشيته الى السجن وتعقيمها من جراثيم الخيانة واقفاله وتسليم المفتاح للسعودية
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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ودي أعطي تميم واحد هد اطلع عيونه من رأسه 😂
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** تعرف تتعامل مع هؤلاء !!!!!
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حكومة قطر بضعف إدراكها وعقلها الطفولي ستقدم نفسها لقمة سائغة للدول الكبرى وستكون كالكعكة يتقاسمها الغرب إن لم تصغي لدول الخليج وتكون في صفهم . لن ينفعها التراجع إذا وقع الفأس في الراس فهل تعي ذلك؟
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هههههههه عيال موزة راحو طعام
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لا علم لي ولكن قد تكون فضيحة من جملة فضائح حكام قطر الان معظم الدول تمسك ادله واضحة على حكام قطر في السابق الجميع تستروا عليهم و الان الجميع نشروا فضايحهم لا يوجد لهم سوى الاختباء في ايران او تركيا
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اديلوه على قفاه
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هذا وقت نشر الغسيل .... كل واحد ينشر غسيل الثاني ... ***؟؟؟
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والله يا شيوخ قطر فتحتوا ابواب جهنم على انفسكم
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سواليف وما أكثرها هاليومين ....
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