شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

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صحيفة المرصد : حقق فيديو التقطه مستخدم يدعى binzarah@ على تويتر انتشارا واسعا وهو يظهر الحرم المكي والطواف خلال وقت صلاة المغرب بتقنية التسارع الزمني.

وتعتمد تقنية التسارع الزمني أو TimeLapse على كاميرا في مكان ثابت وتسجيل فترة طويلة من الزمن، ثم تسريع التسجيل ليظهر بشكله النهائي.

ويظهر في الفيديو الطائفون حول الكعبة المشرفة، إلى حين أذان المغرب حيث ترصد الكاميرا اصطفاف المصلين بدقة متناهية.

ويشهد الحرم المكي في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ازدحاما استثنائيا بالمصلين والمعتمرين والمعتكفين الذين يقدرون بمئات الآلاف.