شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذاءه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو طريفاً قيل إنه ظهر على القناة الكويتية الرسمية.وأظهر فيما يبدو أنه برنامج طبخ ، “الطباخة” منهمكة بإعداد أحد الأطباق الشهية، في حين تلاحقها عدسة الكاميرا، لتظهر المفاجأة من خلف الصورة.حيث ظهر رجل كبير في السن، يلاحق هراً، رافعاً حذاءه ومهرولاً وراءه.