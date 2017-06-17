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صدور عدد من الأوامر الملكية

صدور عدد من الأوامر الملكية
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المرصد 56 8٬674 3 ساعات

صحيفة المرصد:صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :

– أمر ملكي: إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

– أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد.

– أمر ملكي: يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.

-أمر ملكي: يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون “النيابة العامة” ويسمى رئيسها النائب العام.

-أمر ملكي: تعيين الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشارا في الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني.

-أمر ملكي: تعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

-أمر ملكي: تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بـ الخرج.

– أمر ملكي: تعيين عقلاء بن علي العقلاء نائبا لرئيس الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشارا في الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لـ خادم الحرمين الشريفين.

-أمر ملكي: تعيين الدكتور حمد بن محمد آل شيخ مستشارا بـ الديون الملكي.

-أمر ملكي: تعيين مساعد بن ناصر البراك مستشارا بـ الديوان الملكي.

– أمر ملكي: يرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال لرتبة فريق ويعين مديراً للأمن العام.

أمر ملكي: تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

56 -
2017-06-17 07:44:18
انا مع قرار الملك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في هذا القرار ليش في ظلم وعنصرية من بعض المحققين خاصة في هيئة التحقيق والادعاء العام وهذاي مسؤولية عظيمة امام الله فيها ارواح ناس.
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55 - سعد الزهراني الدوسي
2017-06-17 07:36:01
تصدق يامعتق انا الان اتفرج على الاخباريه بانتظار الاوامر الباقيه وان شاء الله يكون فيها فلوس لاني كل مامريت على الصرافه تلثمت لانها تناظرني باحتقار
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54 - مراقب
2017-06-17 07:24:31
سعود بن هلال والله ومليون نعم وليس مجاملة أو مدح أو من اجل انه اصبح فريق؟لاوالله وأعرفه عندما كان برتبة نقيب في قسم شرطة السويدي ونعم الرجل وصاحب وقفات تذكرله بالخيرمع كثيرين الله يوفقه ويزيده من خيره
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53 - معتق الشراري
2017-06-17 07:22:59
تراي ماني نايم انتظر الراتبين العيديه وانا عارف ان ملك الحزم والعزم قدها وقدود
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52 - عبيد البقمي
2017-06-17 07:06:07
*********
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51 - غازي بن تمباك
2017-06-17 06:52:56
خلاص النيابه زينه بس كلمونا عن العيديه الاندومي ذبحنا
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50 - بدر
2017-06-17 06:43:47
والسكن
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49 - إلى القانوني
2017-06-17 06:43:20
وهل النيابه العامه سبب في تطويل القضيه أكثر من الوقت المطلوب للبت فيها ؟؟!!
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48 - فهد العرماني
2017-06-17 06:41:47
الحمد لله ، ابشركم الامور تبي تضبط ، النيابه العام مربوطة بالملك ❤️❤️❤️❤️ راح زمن الواسطات
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47 - إلى القانوني
2017-06-17 06:32:09
ماهو الذي تختص به النيابه العامه وما الفرق بينها وبين القضاء ؟؟
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46 - محمد الجريبه
2017-06-17 06:22:59
اضم صوتي لصوت ابراهيم التويجري ايو والله العيديه لملابس العيال والبنات تكفى اطال الله بقائك يابوفهد ❤️
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45 - خذ الحكمه
2017-06-17 06:20:15
سعود الهلال وش يعود ؟
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44 - اماني العبدالله
2017-06-17 06:19:09
الف مبروك لمدير الامن العام سعود هلال ****
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43 - قانوني
2017-06-17 06:17:57
نعليق ٣٢ معظم الانظمة اجرائية ترتب القواعد والاجراءات لامر معين وهناك انظمة مستمدة من الشريعة الاسلامية تحدد بعض العقوبات التي لم يرد فيها نص من القران والسنة اما القضاء كاحكام فهو على الشرع المطهر
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42 - قانوني
2017-06-17 06:13:21
نعم في نظام الاجراءات الجزائية اي متهم له الحق ان لا يتحدث الا بحضور محامي وان عجز عن دفع التكاليف كلف محامي على حساب الدولة وانا هنا اتحدث عن القضايا الجزائية
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41 - مها 3
2017-06-17 06:10:56
المحرج في امان الله عقبال سعيد ولد سالم..
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40 - نبيل
2017-06-17 06:09:36
تعليق مخالف
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39 - ابوسجى
2017-06-17 06:08:40
تعليق مخالف
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38 - محمد عبده
2017-06-17 06:08:20
تعليق مخالف
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37 - إلى القانوني
2017-06-17 06:07:23
ثانياً أنا سمعت من عدة أشخاص وليس من شخص واحد أنا سبب تطويل البت في القضيه هي الأنظمه الموضوعه حيث أن النظام هو سبب تطويل مدة القضيه وهو مأخوذ من النظام المصري والمصري مأخوذ من النظام الفرنسي هل صحيح؟
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36 - قانوني
2017-06-17 06:06:15
نعم اخت عواطف هناك نظام محاكمة الوزراء بعد ثبوت الادانة على الوزير المتهم تتشكل المحكمة و يختار الملك ثلاثة من الوزراء بالقرعة ويرأسها الاكبر سنا مع عضوين شرعيين بمرتبة رئيس محكمة يتولوا محاكمة الوزير
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35 - ابوسجى
2017-06-17 06:06:07
تعليق مخالف
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34 - بدر
2017-06-17 06:02:59
اللهم بحولك و قوتك أنفع بهم البلاد و العباد ولا تجعلهم علينا سو و مضره
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33 - عريف ركن
2017-06-17 06:02:09
نسال الله لمعالي الفريق سعود الهلال التوفيق تكفي يا سعود بماعرف عنك من حزم شرطة منطقة مكة تحتاج مدير قوى ولا يجامل نبيه يشبه مدير شرطة الرياض السابق الي ترقي اليوم لاخلاصه وحزمه طالبينك ياسعود تشكيل
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32 - إلى القانوني
2017-06-17 06:01:17
يعني الذي يعجز عن دفع تكاليف المحاماة يجوز للقاضي تعيين محامي له من الحكومه،،،،،،،أول مره اسمع مثل هذا الكلام طيب كيف تعرف إنه عاجز يمكنه بخيل ويدعي العجز ،،أنا سألتك لأنك قانوني
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31 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-06-17 05:58:47
الف الف مبروك لسعادة الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال يستاهل المنصب رجل مناسب في مكان مناسب الله يوفقه في عمله .
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30 - علي البراهيم التويجري
2017-06-17 05:56:32
نبي العيديه يابو فهد نبي نشتري ثياب العيد للبنيات
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29 - إلى القانوني
2017-06-17 05:55:30
عزل التحقيق عن الوزارة يسمى قصص الجنحان
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28 - قانوني
2017-06-17 05:54:13
نعليق ١٦ نظام المحاماة مطبق ومفعل وفي نظام المرافعات الشرعية الاخير من حق المتهم الاستعانة بمحامي يحضر معه جلسات التحقيق والمحاكمة ومن عجز عن دفع التكاليف تتولى المحكمة تعيين محامي على حساب الدولة
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27 - عواطف
2017-06-17 05:53:41
الحمد لله نسمع دائما باتهامات من الشعب لاي شخص له مكانه ولايهمل بل الدوله تسعى لاحقاق الحق مثل ماحدث مع وزير الخدمه المدنيه السابق والان ابا الخيل مدير الجامعه يحقق معه
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26 - عواطف
2017-06-17 05:53:40
الحمد لله نسمع دائما باتهامات من الشعب لاي شخص له مكانه ولايهمل بل الدوله تسعى لاحقاق الحق مثل ماحدث مع وزير الخدمه المدنيه السابق والان ****
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25 - السعدي
2017-06-17 05:53:38
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 12,717 )
24 - ابويوسف
2017-06-17 05:53:20
ان شاءالله تكون اومر خير وامتداد لا اوامر مفرحه للشعب السعودي العظيم
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23 - المحقق كوسه
2017-06-17 05:51:19
يا ابو فهد رمضان كريم ما ودك تعفو عن مديونيات سمة الناس متضايقة منها
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22 - طلال
2017-06-17 05:51:12
ت 14 , صح تشديد امني على غير فائده
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21 - قانوني
2017-06-17 05:50:55
ما اكتبه وادين به امام الله ان ملكنا حفظه الله حريص كل الحرص على اعادة هيكلة الادارات وتحقيق اعلى درجة من العدالة والنزاهة وهذا الخطوات سوف تتبعها خطوات تجعل السعودية من افضل الدول في العدالة الناجزة
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20 - قانوني
2017-06-17 05:47:19
القرار اللي اصدره الملك بربط النيابة بالملك امتداد لجهود بذلت من سيدي ولي العهد منذ كان مساعدا لوزير الداخلية حيث تم انشاء هيئة التحقيق وايقاف صلاحيات الضبط الجنائي بالتحقيق واحالتها لهيئة التحقيق
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19 - ابوصالح سكري
2017-06-17 05:46:34
كفوكفوكفو خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز كنزالوطن وكنزالشعب السعودية الله يحفظة والله يجعلها حياة نورفي في الدنياوالاخرة للملك سلمان بن عبدالعزيزوالشعب السعودي والغالين للملك والشعب السعودي
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18 - .لن.
2017-06-17 05:45:50
هذا المسمى افضل بدل هئية التحقيق يوحي بالاتهام قبل الدليل ..لان المجرم برئ حتى تثبت إدانته وينبغي أن يطبق نظام المحاماه بشكل أكثر فعالية ويجب حظور محامي معا المتهم وإذ ما عنده فلوس يوكل له محامي
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17 - قانوني
2017-06-17 05:43:15
فصل السلطات الداخلية تقبض والنيابة العامة تحقق ولها حصانة والقضاء فوق الجميع يصدر الاحكام هذا قرلر تاريخي بمعنى الكلمة اول الداخلية تقبض وتحقق وتدعي ولكن ولي امرنا حفظه الله فصل السلطات لتحقيق العدالة
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16 - عبدالله
2017-06-17 05:41:19
المحرج راح أحسن خبر👍👍👍👍 👏👏
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15 - محماس
2017-06-17 05:40:56
العز والمجد لوطننا وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين
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14 - قانوني
2017-06-17 05:38:34
وفق الله هذا الملك الصالح لقد اصدر قرار ينتظره السعوديون من سنين فصل التحقيق عن وزارة الداخلية نعم الان صارت النيابة العامة تتمتع بالحصانة ومرتبطة بالملك معناه تحقيق العداله يتبع
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13 - بخن بخن
2017-06-17 05:38:30
الف الف مبروك للفريق سعود الهلال . الرجل المناسب في المكان المناسب .الاخلاق والخبره والتاهيل والحزم
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12 - ابوسجى
2017-06-17 05:37:08
تعليق مخالف
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11 - مزارع رمن أرض الطيبين
2017-06-17 05:32:17
النيابة العامة ماقبل المحكمة ويعمل به في جميع الدول العربية والخليجية البحرين والكويت
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10 - مزارع رمن أرض الطيبين
2017-06-17 05:32:16
النيابة العامة ماقبل المحكمة ويعمل به في جميع الدول العربية والخليجية البحرين والكويت
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 - صالح
2017-06-17 05:31:00
موفق عثمان المحرج كم انت انسان خلوق حسبك الله يوفقك
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
8 - احمد الحارثي
2017-06-17 05:28:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-06-17 05:26:09
وين زياده الرواتب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - طلال
2017-06-17 05:23:59
اخبار مفرحه السعوديين المسلمين وغير المسلمين
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
5 -
2017-06-17 05:19:44
اللهم اجعلها اوامر خير وبركة على الدين والوطن
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4 - راحت البال
2017-06-17 05:18:37
اعجبني تغير الاسم الى النيابة العامة خفيف وسلس ومختصر
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3 - احمد بن سلمان
2017-06-17 05:14:36
اللهم اكتب لنا الخير حيث كان ووفق ولي امرنا سلمان بن عبدالعزيز لكل خير ووفق نائبيه محمد بن نايف ومحمد بن سلمان .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
2 - العتيبي
2017-06-17 05:14:23
سمعاً وطاعة سيدي
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 24,283 )
1 - برق _ الحرم
2017-06-17 05:13:04
(((((((عـــــــــــــــاجل ..... امر ملكي كريم .... تعديل مسمى الادعاء العام الي النيابة العامة واعفاء مدير الامن العام الفريق عثمان المحرج )))))
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آخر تعليق
بواسطة : الارجوحة كسرت

يوم 27...
بواسطة : صابر

و الله ذكرني بتسقيلات مسربه تتكلم عن رز و ما شابه يعني صرنا بين ***من الجهتين .....
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شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

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بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

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4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

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أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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