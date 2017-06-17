صدور عدد من الأوامر الملكية

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صحيفة المرصد:صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :

– أمر ملكي: إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

– أمر ملكي: إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد.

– أمر ملكي: يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.

-أمر ملكي: يعدل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون “النيابة العامة” ويسمى رئيسها النائب العام.

-أمر ملكي: تعيين الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشارا في الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني.

-أمر ملكي: تعيين سهيل بن محمد أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

-أمر ملكي: تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بـ الخرج.

– أمر ملكي: تعيين عقلاء بن علي العقلاء نائبا لرئيس الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشارا في الديوان الملكي.

-أمر ملكي: تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لـ خادم الحرمين الشريفين.

-أمر ملكي: تعيين الدكتور حمد بن محمد آل شيخ مستشارا بـ الديون الملكي.

-أمر ملكي: تعيين مساعد بن ناصر البراك مستشارا بـ الديوان الملكي.

– أمر ملكي: يرقى اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال لرتبة فريق ويعين مديراً للأمن العام.

أمر ملكي: تعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.