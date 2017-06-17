رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / سجن شاب انتزع نقاب فتاة في أحد الأسواق الشهيرة بـ “تبوك”.. بهذه الطريقة سيتم تطبيق عقوبة الجلد عليه

سجن شاب انتزع نقاب فتاة في أحد الأسواق الشهيرة بـ “تبوك”.. بهذه الطريقة سيتم تطبيق عقوبة الجلد عليه

سجن شاب انتزع نقاب فتاة في أحد الأسواق الشهيرة بـ “تبوك”.. بهذه الطريقة سيتم تطبيق عقوبة الجلد عليه
حجم الخط A A A
المرصد 15 2٬058 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قررت المحكمة الجزئية في تبوك معاقبة شاب قام بنزع نقاب إحدى الفتيات بأحد الأسواق الشهيرة.

وقضت المحكمة مؤخرًا، في حكمها الابتدائي، بجلد الشاب في مكان واقعة انتزاع نقاب الفتاة، بالإضافة إلى سجنه أيضًا، وفقًا لـ “عين اليوم”.

وتعود أحداث نزع الشاب لنقاب الفتاة بأحد الأسواق الشهيرة بحي العليا بتبوك قبل نحو شهرين، ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة محاكمة الشاب وجلده في مكان الواقعة حتى يكون عبرة لغيره.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - سعودي
2017-06-17 07:35:38
اكيد قطري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مراقب
2017-06-17 07:28:29
يستاهل الداشرالمعتدي على أعراض الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 - ابو شدا
2017-06-17 07:15:45
10 - ابويوسف 2017-06-17 07:06:29 اظهرو عورته بنفس المكان....😅😅😅😅 قطعت بطني ضحك تصور جلده مكشوف العوره.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - ضب
2017-06-17 07:13:56
ت 3 . اشوى انك منتب جاري ولا اخوي. ههههههههه الحمدلله على نعمت العقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - عابرسبيل
2017-06-17 07:09:49
بس جلد وشوي سجن ليش كان تركتو هالوضخ يخيس بالسجن الله لايبلانا /قهررر يتعدي ع بنات الناس الله لايبلانا انا لو كان قريب من عند هالوصخ يوم يسوي كذا كان والله *** الله يأخذه قاهرررني قسم بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(20)
( عدد التعليقات 12,717 )
10 - ابويوسف
2017-06-17 07:06:29
اظهرو عورته بنفس المكان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - راشد
2017-06-17 07:05:40
خذ الحكمة كما ذكر الجلد في مكان الواقعة يعني ابوها و خوانها بيراقبون ألمكان كل دقيقه بيعرفونه الا اذا في ساعة الجلد يغطون وجهه ولا الله يرحمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - خذ الحكمه
2017-06-17 06:53:24
راشد وين يجلدها ابوها او اخوها انت صاحي يعرفونه وتاركينه الدوله بيعطونه جزاه بدون أحد يعرفه ولاعملته لاعرفوه اهلها راح برجله طيرو راسه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
7 - راشد
2017-06-17 06:38:06
مجرد اقتراح المفروض الي يجلد الشاب ابو او اخو الفتاة حقيقه بينضرب ضرب بنشر في كفر خلص بعدها مايخرج من بيتهم هذا المفروض
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
6 - الخلاصه...
2017-06-17 06:36:11
ابن البلد المفروض يكون غيور وحريص ع بنت بلده يدافع عنها ويحميها ويفزع لها لو تعرضت لأذى في الشارع..اما انه يتحرش فيها او يتلفظ عليها او يلاحقها او يضايقها فاعتقد انها مايرضاها ع خواته ولاهي من الرجوله
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
5 - محمد العطوي
2017-06-17 06:25:01
رجال هذا كبره وراكب سيارة عليها الكلام وتسوي السواه ذي في بنات خلق الله من راح يزوجك نطالب بتشهير ب الإسم والصورة ليكون عبرة للغير ~ياحيف على بعض الرجاجيل ياحيف قالها بن قربه ~
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - محمد الجعيد
2017-06-17 06:22:07
كم جلدة وكم السجن حركات مالها داعي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - ابو عبدالله
2017-06-17 06:21:46
الحمدلله الذي رد للبنت اعتبارها وحفظ الله ولاه أمورنا الشباب عندنا الاخونجيه شبلوهم على الأنثى والغو كرمتها واذلوها عشان يعيشون حياه الشهوه بااسم الدين الإسلامي وهو بري منهم الكلاب الضالة
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
2 - مواطنين
2017-06-17 06:19:08
يحي العدل اللهم ادم نعمه الأمن والأمان يارب احفظ امننا والله لازم جلد وسجن وغرامه ماليه تقدم للبنت هذا اهم شيء في الموضوع ولعنه الله عليه وعلى من يتعد على أعراض المسلمين ليه هي فوضه
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
1 -
2017-06-17 06:18:21
طيب كم سنه ي سجن وكم جلده لانه مافي شي واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الارجوحة كسرت

يوم 27...
بواسطة : صابر

و الله ذكرني بتسقيلات مسربه تتكلم عن رز و ما شابه يعني صرنا بين ***من الجهتين .....
بواسطة : الارجوحة كسرت

مات ولامامات الله ياخذه ويشل قلبة حسبي الله ونعم الوكيل...
بواسطة : مذاكر زين

الله يرحمك يالملك عبدالله الله يرحمك يالملك عبدالله عز الله انك عزيت شعبك وشعبك...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

{وافق شن طبقة}
124 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هذا المشهد !؟
147 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر رهن الانقسامات الآن
368 2
mm

خالد طاشكندي

«المعدة القطرية».. نسيتم تاريخكم !
330 2
mm

قينان الغامدي

وسقطت دولة الخلافة الحمدية: تخيل فقط يا سعودي
747 8
mm

مشعل السديري

لا تغضب لا تغضب لا تغضب
365 0
mm

خالد السليمان

تأجيل زيادة الكهرباء.. ضرورة !
506 1
mm

محمد الساعد

قطرستان.. قصور من رمال فارسية وتركية !
365 1
mm

تركي الدخيل

عصابات حيّ المسورة!
296 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

حقوق الإنسان في الإسلام لا تتجزأ ولا تختزل !؟
170 1
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

شيبان!
355 8
mm

صالح الهويريني

مسؤول قطري قال لي..
609 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

الوقوف دقيقة للحداد (بدعة)
209 0
mm

أحمد الشمراني

إعلامهم أشبه بطنين الذباب!
248 4
mm

أحمد الشمراني

الهلال قرر والاتحاد نفذ !
803 44
mm

عادل التويجري

الصملة!
731 11
mm

أحمد الشمراني

اللبن مقابل الغاز!
731 6
mm

عادل التويجري

دلعوهم!
604 4
mm

أحمد الشمراني

بيانات الشباب تموت «سادحة»
470 2
mm

عادل التويجري

الاستهتار!
656 15
الاخبار الدولية
افتتاح مسجد داخل كنيسة في ألمانيا !

افتتاح مسجد داخل كنيسة في ألمانيا !

 المرصد 7 1٬338 4 ساعات
جريمة احتيال خطيرة تلاحق قطر في بريطانيا

جريمة احتيال خطيرة تلاحق قطر في بريطانيا

 المرصد 29 8٬927 5 ساعات
تسجيلات مسربة تكشف تآمر مستشار لأمير قطر ضد البحرين .. وتفضح تورط قناة “الجزيرة”

تسجيلات مسربة تكشف تآمر مستشار لأمير قطر ضد البحرين .. وتفضح تورط قناة “الجزيرة”

 المرصد 78 5٬267 5 ساعات
تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

تسريب صوتي لضابط مخابرات قطري يكشف محاولات الدوحة لإفشال المبادرة الخليجية في اليمن

 المرصد 103 7٬730 8 ساعات
المرصد الرياضي
لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

لجنة مسابقات الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفجِّر مفاجأة بشأن “خليجي 23” في قطر

 المرصد 28 11٬845 19 ساعة
فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

فهد بن خالد رئيساً للأهلي .. وأنمار الحائلي للاتحاد

 المرصد 14 3٬755 1 يوم
رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

رسمياً..النصر يوقع مخالصة مالية نهائية مع نايف هزازي

 المرصد 48 4٬384 2 يومين
التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

التعاون يسعى لضم حارس المرمى “عصام الحضري” .. والأخير يعلن موقفه من اللعب في السعودية!

 المرصد 17 4٬488 2 يومين
اخبار فنية
شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

شاهد كيف علق القصبي في حلقة “سيلفي الغيبوبة”” على مسلسل طاش وانفصاله عن السدحان!

 المرصد 34 12٬171 17 ساعة
ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

ابنة الفنان “طارق النهري”تخرج عن صمتها وتوضح ملابسات القبض على والدها الهارب من حكم بالسجن المؤبد-صور

 المرصد 12 8٬920 2 يومين
بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

بالفيديو: ماذا قالت الفنانة “مرام” عن خلافها مع “ملاك” ووصف الأخيرة لها بالطقاقة!

 المرصد 23 8٬530 2 يومين
بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

بالفيديو.. “شمس” توضح ماهي الرجولة من وجهة نظرها .. وتحدد موقفها من تعدد الزوجات!

 المرصد 83 9٬584 3 أيام
اخبار منوعة
خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

خطوبة الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان والسعودي حمود الفايز يجتاح تويتر – صور

 المرصد 92 12٬011 4 ساعات
“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

“بوتين” مثير للجدل حتى في التمثيل.. شاهد ماذا فعل مع المخرج “أوليفر ستون” أثناء تصوير فيلم معه!

 المرصد 17 3٬962 13 ساعة
بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

بالفيديو : ريهام سعيد تصمد أمام سحلية رامز جلال … شاهد ردة فعلها بعد اكتشاف المقلب !

 المرصد 19 7٬681 1 يوم
شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

شاهد بالصور: أطول طفل في العالم

 الديلي ميل 13 4٬089 2 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

شاهد .. فيديو طريف لمسن يطارد قط هارب بحذائِه أثناء بث برنامج لـ”طباخة” كويتية !

 المرصد 10 5٬243 4 ساعات
شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

شاهد.. لقطات مذهلة للطواف حول الكعبة بتقنية “تايم لابس” مع دخول صلاة المغرب

 المرصد 10 5٬201 5 ساعات
فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

فيديو: تمساح يخدع حارس حديقة حاول إدخال رأسه بين فكيه أثناء عرض للجمهور..فكانت النتيجة مرعبة

 الديلي ميل 25 9٬901 16 ساعة
شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

شاهد رقص وصراخ وعويل إيرانيات في مراسم عزاء.. والفنان فايز المالكي يعلق ساخرا!

 المرصد 80 12٬020 20 ساعة
اخبار ثقافية
عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

عالمان روسيان: نهاية العالم قريبة بسبب هذه الحقيقة حول الشمس !

 المرصد 30 6٬333 17 ساعة
خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

خطابات آينشتاين عن “الوجود.. وإسرائيل” في مزاد

 سكاي نيوز 18 2٬238 4 أيام
علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

علماء بريطانيون: نحن مصنوعون من غبار النجوم .. واحتمالات بوجود حياة على كواكب أخرى !

 المرصد 45 1٬863 أسبوع واحد
اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

اكتشاف أقدم بقايا للإنسان في التاريخ عاش قبل 300 ألف عام .. وهذه الأطعمة كان يتغذى عليها

 المرصد 12 3٬751 أسبوع واحد
اخبار صحية
خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

خلاصة البروكولي لمعالجة السكري وتخفض مخاطر إصابة سرطان الثدي عند النساء بنسبة 50%

 المرصد 44 4٬484 19 ساعة
تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

تقرير صادم.. شاهد : باحثة تحذر من منتجات ” شركة مونسانتو الأمريكية” التي تعاقدت معها وزارة التجارة السعودية

 المرصد 88 11٬430 1 يوم
علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

علاج لسرطان البروستاتا “يمكن أن يساعد المزيد من المرضى”

 BBC 3 2٬403 أسبوعين
تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

تعرف على “علامة فرانك” التي تنذر بالجلطة الدماغية

 روسيا اليوم 14 10٬879 أسبوعين
اخبار اقتصادية
ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لقطر..وما تأثيره على اقتصادها!

 المرصد 13 2٬837 2 يومين
“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

“السوق المالية” تغرم “مانع الدعجاني” بتهمة التلاعب والاحتيال في أسهم 3 شركات

 المرصد 14 4٬129 2 يومين
تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

تعرف على أغرب 3 معلومات عن الدولار الأمريكي.. الثانية ستصدمك!

 المرصد 7 7٬909 3 أيام
8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء!

 المرصد 25 4٬222 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

بالصور : “واس” تشارك المرابطين على الحد الجنوبي بنجران طعام الإفطار

 واس 24 2٬031 2 يومين
بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

بالصور : أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

 واس 22 3٬625 3 أيام
شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

شاهد بالصور: الأمير خالد الفيصل يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد الحرام

 واس 20 5٬383 3 أيام
بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

بالصور .. وزير الثقافة والإعلام يلتقي الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويشاركهم الإفطار

 واس 19 3٬745 أسبوعين
الاخيرة
قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

قانوني: النظام القطري تجاوز الأعراف الدولية ولم يحترم حقوق الجوار وحاول التعدي على سيادة المملكة

 المرصد 13 1٬625 1 يوم
هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

هنا .. أسماء 27339 ألف من المستفيدين من الدفعة الـ 5 لبرنامج سكني

 المرصد 38 12٬201 1 يوم
4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

4 أسباب وراء ظاهرة اختطاف الأطفال في المملكة.. مختصون يكشفون التفاصيل والأماكن المستهدفة!

 المرصد 46 6٬655 2 يومين
أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

أسهل مهنة بالعالم..تمنحك 1500 دولار في اليوم

 المرصد 9 6٬529 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 313 3٬320 21 ساعة