سجن شاب انتزع نقاب فتاة في أحد الأسواق الشهيرة بـ “تبوك”.. بهذه الطريقة سيتم تطبيق عقوبة الجلد عليه

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صحيفة المرصد: قررت المحكمة الجزئية في تبوك معاقبة شاب قام بنزع نقاب إحدى الفتيات بأحد الأسواق الشهيرة.

وقضت المحكمة مؤخرًا، في حكمها الابتدائي، بجلد الشاب في مكان واقعة انتزاع نقاب الفتاة، بالإضافة إلى سجنه أيضًا، وفقًا لـ “عين اليوم”.

وتعود أحداث نزع الشاب لنقاب الفتاة بأحد الأسواق الشهيرة بحي العليا بتبوك قبل نحو شهرين، ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة محاكمة الشاب وجلده في مكان الواقعة حتى يكون عبرة لغيره.