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سجن شاب انتزع نقاب فتاة في أحد الأسواق الشهيرة بـ “تبوك”.. بهذه الطريقة سيتم تطبيق عقوبة الجلد عليه
صحيفة المرصد: قررت المحكمة الجزئية في تبوك معاقبة شاب قام بنزع نقاب إحدى الفتيات بأحد الأسواق الشهيرة.
وقضت المحكمة مؤخرًا، في حكمها الابتدائي، بجلد الشاب في مكان واقعة انتزاع نقاب الفتاة، بالإضافة إلى سجنه أيضًا، وفقًا لـ “عين اليوم”.
وتعود أحداث نزع الشاب لنقاب الفتاة بأحد الأسواق الشهيرة بحي العليا بتبوك قبل نحو شهرين، ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة محاكمة الشاب وجلده في مكان الواقعة حتى يكون عبرة لغيره.
التعليقات
15 - سعودي2017-06-17 07:35:38
اكيد قطري
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14 - مراقب2017-06-17 07:28:29
يستاهل الداشرالمعتدي على أعراض الناس
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13 - ابو شدا2017-06-17 07:15:45
10 - ابويوسف 2017-06-17 07:06:29 اظهرو عورته بنفس المكان....😅😅😅😅 قطعت بطني ضحك تصور جلده مكشوف العوره.
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12 - ضب2017-06-17 07:13:56
ت 3 . اشوى انك منتب جاري ولا اخوي. ههههههههه الحمدلله على نعمت العقل
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11 - عابرسبيل2017-06-17 07:09:49
بس جلد وشوي سجن ليش كان تركتو هالوضخ يخيس بالسجن الله لايبلانا /قهررر يتعدي ع بنات الناس الله لايبلانا انا لو كان قريب من عند هالوصخ يوم يسوي كذا كان والله *** الله يأخذه قاهرررني قسم بالله
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( عدد التعليقات 12,717 )10 - ابويوسف
اظهرو عورته بنفس المكان
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9 - راشد2017-06-17 07:05:40
خذ الحكمة كما ذكر الجلد في مكان الواقعة يعني ابوها و خوانها بيراقبون ألمكان كل دقيقه بيعرفونه الا اذا في ساعة الجلد يغطون وجهه ولا الله يرحمة
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8 - خذ الحكمه2017-06-17 06:53:24
راشد وين يجلدها ابوها او اخوها انت صاحي يعرفونه وتاركينه الدوله بيعطونه جزاه بدون أحد يعرفه ولاعملته لاعرفوه اهلها راح برجله طيرو راسه
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7 - راشد2017-06-17 06:38:06
مجرد اقتراح المفروض الي يجلد الشاب ابو او اخو الفتاة حقيقه بينضرب ضرب بنشر في كفر خلص بعدها مايخرج من بيتهم هذا المفروض
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6 - الخلاصه...2017-06-17 06:36:11
ابن البلد المفروض يكون غيور وحريص ع بنت بلده يدافع عنها ويحميها ويفزع لها لو تعرضت لأذى في الشارع..اما انه يتحرش فيها او يتلفظ عليها او يلاحقها او يضايقها فاعتقد انها مايرضاها ع خواته ولاهي من الرجوله
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5 - محمد العطوي2017-06-17 06:25:01
رجال هذا كبره وراكب سيارة عليها الكلام وتسوي السواه ذي في بنات خلق الله من راح يزوجك نطالب بتشهير ب الإسم والصورة ليكون عبرة للغير ~ياحيف على بعض الرجاجيل ياحيف قالها بن قربه ~
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4 - محمد الجعيد2017-06-17 06:22:07
كم جلدة وكم السجن حركات مالها داعي
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3 - ابو عبدالله2017-06-17 06:21:46
الحمدلله الذي رد للبنت اعتبارها وحفظ الله ولاه أمورنا الشباب عندنا الاخونجيه شبلوهم على الأنثى والغو كرمتها واذلوها عشان يعيشون حياه الشهوه بااسم الدين الإسلامي وهو بري منهم الكلاب الضالة
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2 - مواطنين2017-06-17 06:19:08
يحي العدل اللهم ادم نعمه الأمن والأمان يارب احفظ امننا والله لازم جلد وسجن وغرامه ماليه تقدم للبنت هذا اهم شيء في الموضوع ولعنه الله عليه وعلى من يتعد على أعراض المسلمين ليه هي فوضه
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1 -2017-06-17 06:18:21
طيب كم سنه ي سجن وكم جلده لانه مافي شي واضح
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بواسطة : الارجوحة كسرت
يوم 27...
بواسطة : الارجوحة كسرت
مات ولامامات الله ياخذه ويشل قلبة حسبي الله ونعم الوكيل...
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