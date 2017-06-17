فيديو لمشاجرة نارية بين مجموعة من الشباب ودهس أحدهم أسفل مركبة.. وشرطة الرياض تعلق

حجم الخط A A A المرصد 12 2٬990 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو، تداوله مؤخرًا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بالأسلحة النارية ودهس لشاب بأحد الشوارع، موجة من الجدل خاصة بعدما انتشرت شائعات عن وقوع المشاجرة في الرياض.

بدورها، أوضحت شرطة منطقة الرياض، أن فيديو المشاجرة، لم تقع أحداثه في الرياض، ولكن تم توثيقه في دولة أخرى مجاورة.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض: “بالرجوع لسجل قيد البلاغات لم ترصد شرطة المنطقه أي بلاغ في هذا الشأن، وأنه بتحليل المقطع تم التأكد بأنه تم توثيقه في دولة مجاورة”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مشاجرة جماعية في شارع عام بين مجموعة من الشباب الذين لجأوا لاستخدام الأسلحة النارية والدهس بالسيارات، ما أسفر الحادث عن دهس أحدهم أسفل مركبة.