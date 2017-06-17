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فيديو لمشاجرة نارية بين مجموعة من الشباب ودهس أحدهم أسفل مركبة.. وشرطة الرياض تعلق
صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو، تداوله مؤخرًا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بالأسلحة النارية ودهس لشاب بأحد الشوارع، موجة من الجدل خاصة بعدما انتشرت شائعات عن وقوع المشاجرة في الرياض.
بدورها، أوضحت شرطة منطقة الرياض، أن فيديو المشاجرة، لم تقع أحداثه في الرياض، ولكن تم توثيقه في دولة أخرى مجاورة.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض: “بالرجوع لسجل قيد البلاغات لم ترصد شرطة المنطقه أي بلاغ في هذا الشأن، وأنه بتحليل المقطع تم التأكد بأنه تم توثيقه في دولة مجاورة”.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول مشاجرة جماعية في شارع عام بين مجموعة من الشباب الذين لجأوا لاستخدام الأسلحة النارية والدهس بالسيارات، ما أسفر الحادث عن دهس أحدهم أسفل مركبة.
التعليقات
12 - مها العامري2017-06-17 07:10:49
ماعندي واتساب ولا تكذب عندي تويتر فقط
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11 - bigwill2017-06-17 07:10:36
في الكويت شارع 7
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10 - عابرسبيل2017-06-17 07:05:36
عيال خالي بالكويت ارسلو لي المقطع قبل يومين يقولون بالمنطقه الصناعيه بالكويت
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9 - عابرسبيل2017-06-17 06:57:27
مافيه مشاكل الا بالسعوديه اي شي علينا احنا يالسعوديين والله من الجرائم في دول العالم من افلام الرعب /اما المقطع ذا في الكويت بالصناعيه
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8 - حمدالربياوي2017-06-17 06:20:48
يجب معاقبة من نشر المقطع الاول لانه مصدر للفتنة وزعزعة للامن والاستقرار اللهم آدم الأمن على بلادنا
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7 - ابو عبدالله2017-06-17 06:13:23
أللهم أهدي شباب المسلمين إلى الحق إنك على كل شيء قدير .
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6 -2017-06-17 06:08:14
اقدر احطها بذمتي نسبة75% من المقاطع والصور اي كان نوعها تنسب للملكة العربية السعودية وخصوصاً في هذا الوقت والهدف معروف واضح - في النهاية لاتئسف على غدر الزمان طلما رقصت على جثث الاسود كلاب،
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5 - المحقق كوسه2017-06-17 05:55:17
الله يهديهم
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4 -2017-06-17 05:54:58
المشاجرة في دولة الكويت و بالتحديد منطقة الشويخ
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( عدد التعليقات 12,717 )3 - ابويوسف
عندنا او عند دوله مجاوره نتمنى من مدير الامن الجديد تكثيف اعمال البحث الجنائي بين الشباب والشيبان لتدارك الامور الاجراميه قبل وقوعها
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2 - فيصل مازانت له2017-06-17 05:50:42
حنا والله اشغلنا الواتس الجميع ماعندهم الا نسخ ولصق وارسال واصبح الواتس مهزلة وكبيرة فما عاد تعرف الحقيقة من الغير حقيقة
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1 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-17 05:44:54
ربي تنزل بطرتهم هذول الهمج الذي لا منهم إلا الدمار
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بواسطة : الارجوحة كسرت
يوم 27...
بواسطة : الارجوحة كسرت
مات ولامامات الله ياخذه ويشل قلبة حسبي الله ونعم الوكيل...
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