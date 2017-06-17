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شاهد: لحظة اصطدام مركبة بأخرى أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله بنجران- فيديو

شاهد: لحظة اصطدام مركبة بأخرى أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله بنجران- فيديو
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المرصد 2 1٬286 2 ساعتين

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام مركبة مُسرعة بأخرى أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات بمنطقة نجران، حيث نتج عن ذلك أضرار بالغة بإحدى المركبتين قبل تمكن المتواجدين بموقع الحادث من إنقاذ السائق.
وأوضح مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بلإحدى كاميرات المراقبة، مركبة تسير ببطء أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات وذلك قبل قيام مركبة مسرعة بصدمها من الخلف بقوة، مما تسبب في فقدان قائد المركبة السيطرة عليها، ومن ثم تصاعد الدخان من الجزء الأمامي منها، وسارع المتواجدون في المكان بالتوجه للمساعدة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
2 - ابويوسف
2017-06-17 11:17:43
نستغرب التفرج على الحوادث شكله حتى هنا منتشر سرطان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - مواطن كادح
2017-06-17 10:49:12
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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آخر تعليق
بواسطة : ابوحجيف

كلها فندقين وشاليه وسوق واقف الجو حر ورطوبه لانهم يدرون ما احد بجايهم بجي بطياره...
بواسطة :

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) ارجوا ألا تطلق هذه التصنيفات السخيفة...
بواسطة : الحازم العازم

تعليق مخالف...
بواسطة : الزول منوهو

فرسة هاذى الى يقول الواحد انا متزوج اخ اخ بس والله تحس انك استعجلت في الزواج يا...
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