شاهد: لحظة اصطدام مركبة بأخرى أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله بنجران- فيديو

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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو لحظة اصطدام مركبة مُسرعة بأخرى أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات بمنطقة نجران، حيث نتج عن ذلك أضرار بالغة بإحدى المركبتين قبل تمكن المتواجدين بموقع الحادث من إنقاذ السائق.

وأوضح مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بلإحدى كاميرات المراقبة، مركبة تسير ببطء أمام قاعة الأمير مشعل بن عبد الله للمؤتمرات وذلك قبل قيام مركبة مسرعة بصدمها من الخلف بقوة، مما تسبب في فقدان قائد المركبة السيطرة عليها، ومن ثم تصاعد الدخان من الجزء الأمامي منها، وسارع المتواجدون في المكان بالتوجه للمساعدة.