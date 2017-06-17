تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة ومنحها الاستقلالية التامة

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صحيفة المرصد-واس : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تقضي بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة ومنحها الاستقلالية التامة عن باقي الجهات وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نائبا عاما.

وكلف الأمر الملكي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد دون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.