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تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة ومنحها الاستقلالية التامة
صحيفة المرصد-واس : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية تقضي بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة ومنحها الاستقلالية التامة عن باقي الجهات وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله المعجب نائبا عاما.
وكلف الأمر الملكي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، بما يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد دون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.
التعليقات
9 - خنبوقه الخبله2017-06-17 07:42:01
اعتقد مافيه فرق الا الاسم راح يكون فيه محسوبيات وواسطات مثلها مثل الباقي
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8 - ابن طابة2017-06-17 07:33:44
نقلة نوعية لن تنسى لهذا الملك الصارم أطال الله في عمره
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7 - الصحيح2017-06-17 07:05:06
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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6 - قانوني2017-06-17 06:35:07
بالعكس مسمى النيابة العامة افضل اول هيئة التحقيق والادعاء العام العام معناها ان المتهم مدان بينما النيابة تعني بريء حتى تثبت الادانة
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5 - قانوني2017-06-17 06:32:07
بعد هذا القرار ولى زمان افتعال القضايا وتجاوزات الانظمة واستغلال السلطة حفظ الله الملك واطال في عمره ما نتمناه التعجيل بافتتاح المحاكم المرورية والغاء لجان الفصل
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4 - قانوني2017-06-17 06:24:20
اسئل الله في هذه الايام المباركة ان يحفظ الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز لقد بريت ذمتك امام الله ثم امام شعبك جزاك الله خير الجزاء هذا القرار تاريخي بكل ما تعني الكلمة وسوف يضمن حقوق المواطن والمقيم
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3 - عسكري محنك2017-06-17 06:24:07
النيابه حسيتني بمصر
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2 - متابع2017-06-17 06:22:42
اسأل الله لهم التوفيق
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1 - ابو تركي2017-06-17 06:21:17
قرار موفق ...الارتباط ... لكن لو بقي الاسم ..
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بواسطة : الارجوحة كسرت
يوم 27...
بواسطة : الارجوحة كسرت
مات ولامامات الله ياخذه ويشل قلبة حسبي الله ونعم الوكيل...
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