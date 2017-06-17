خطيب المسجد الحرام يوضح العلامات الثابتة عن ليلة القدر.. وهكذا وصفها
صحيفة المرصد: وصف إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور خالد الغامدي، ليلة القدر بأنها ليلة سالمة من كل سوء وكدر، وأنها طلقة سمحة معتدلة.
وأوضح الغامدي في خطبة أمس الجمعة، القرائن والعلامات الثابتة لليلة القدر قائلًا: “هي لا حارة ولا باردة منيرة مضيئة، لا يُرمى فيها بنجم ولا ترسل فيها الشهب ولا يخرج شيطان حتى ينبلج الفجر”.
وتابع: “تطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها”، مبينًا أن هذه العلامات ثابتة عن الرسول، وفقًا لـ “الحياة”.
وبيّن الغامدي أن في هذه الليلة، يفصل الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما يكون في السنة المقبلة ويقدره الله من رزق وحياة وموت وعز وذل وغنى وفقر وغير ذلك.
وأكد الغامدي أن العبادة فيها والطاعات أفضل وأعظم أجراً من عبادة ألف شهر، يعني ما يقارب أربعة وثمانين عاماً.
وتابع الغامدي: “ليلة القدر كان يتحراها النبي وأصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح، وهي في العشر الأواخر قطعاً، والغالب أنها في الأوتار”.
التعليقات
الحث والتذكيربليلة القدرهي من امانة ونصايح المسلم لاءخيه المسلم للمثابره وتحريهالمافيها من اجركبيرعظيم ليلة القدرخيرمن الف شهر الخ الايه)وحدوالحي الدايم وثابروحتى تصيبوليلة القدرخيرعظيم//امانةالاءزد//
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قال صللى الله عليه وسلم الاءمانة بالاءزد ضمنين حديث صحيح اخرجه حمدابن حنبل وصححه الالباني خصهم امتدحهم رسولنا الكريم وصحابته على ابن ابي طالب ومعاويه والصحابه شكراعلى امانة الفعل والكلمه ايهاالاءزدي/
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ـــــ(((((( سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ))))))ـــــ
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يوم 27
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هذي الاخبار من وكالة الفضاء " ناسا "
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ماندري زين خبرتنا
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تتوقعون متى ليله القدر اكيد هي ليله معروفه وان الرسول صَل الله عليه وسلم اخبر بها .
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الجميع يعرف لا جديد
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شكرا ***
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والله إنكم ما تعرفون ليلتها
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اللهم ارزقنا ليلة القدر وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شأن اخواننا المسلمين المقاطعين والمتحاربين اللهم انصر جنودنا وقادتنا اللهم احفظ إخواننا المسلمين من بطش الأعداء يارب العالمين.
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