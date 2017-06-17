خطيب المسجد الحرام يوضح العلامات الثابتة عن ليلة القدر.. وهكذا وصفها

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صحيفة المرصد: وصف إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور خالد الغامدي، ليلة القدر بأنها ليلة سالمة من كل سوء وكدر، وأنها طلقة سمحة معتدلة.

وأوضح الغامدي في خطبة أمس الجمعة، القرائن والعلامات الثابتة لليلة القدر قائلًا: “هي لا حارة ولا باردة منيرة مضيئة، لا يُرمى فيها بنجم ولا ترسل فيها الشهب ولا يخرج شيطان حتى ينبلج الفجر”.

وتابع: “تطلع الشمس في صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها”، مبينًا أن هذه العلامات ثابتة عن الرسول، وفقًا لـ “الحياة”.

وبيّن الغامدي أن في هذه الليلة، يفصل الله عز وجل في اللوح المحفوظ ما يكون في السنة المقبلة ويقدره الله من رزق وحياة وموت وعز وذل وغنى وفقر وغير ذلك.

وأكد الغامدي أن العبادة فيها والطاعات أفضل وأعظم أجراً من عبادة ألف شهر، يعني ما يقارب أربعة وثمانين عاماً.

وتابع الغامدي: “ليلة القدر كان يتحراها النبي وأصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح، وهي في العشر الأواخر قطعاً، والغالب أنها في الأوتار”.