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كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول لمضاربة جماعية داخل إحدى القاعات في الكويت
صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة جماعية في إحدى القاعات، قالوا إنها وقعت بين الوفد السعودي والقطري في الكويت.
وأوضح مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع من خلال موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مجموعة من الرجال وهم يضربون بعضهم البعض، ما دفع رجال الشرطة إلى التدخل لفض المضاربة.
وفي توضيح لحقيقة مقطع الفيديو تبين أنه ليس لمضاربة بين السعوديين والقطريين في الكويت كما تداوله البعض، وإنما لمضاربة في اجتماع للاتحاد العام لعمال الكويت قبل شهرين تقريبًا.
الجدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو لاتهامها بدعم إسلاميين متشددين وإيران، كما قررت الدول الأربع إدراج أفراد وكيانات قطرية في قائمة سوداء.
التعليقات
1 - والله يعقب اللي يقول وفد سعودي وفد قطري2017-06-17 08:52:09
الشعب القطري والشعب السعودي اخوان وانساب وقرايب ) ومهما حصل من أمور سياسية فهذا على مستوى السياسة وستحل باْذن الله
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آخر تعليق
بواسطة : عارفين منذ
تعليق مخالف...
بواسطة : يمني عاشق الدمام 😘😘
فعلا هوا مدير شرطة العليا قبل لااذهب للدمام اتغير شكلوه اللي أعرفه ؟ !...
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