تعرف على “تركي آل الشيخ” الذي تم تعيينه اليوم السبت مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير
صحيفة المرصد: اشتهر المستشار في الديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي عينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (السبت) مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير بقربه من الشباب، ومنحهم جزءًا من وقته واهتمامه.
كما قدم دعما ماليًا لعدد من الأندية الرياضية يأتي في مقدمتها نادي التعاون في بريدة، الذي أعلن النادي تنصيبه رئيسًا فخريًا له قبل نحو شهر من الآن، نظير وقوفه المستمر مع التعاون في الموسم قبل الماضي، وحقق من خلالها السكري مركزًا متقدمًا بحصوله على المركز الرابع، وظهر ندًا قويًا للأندية في المواسم الفائتة.
وبرز اسم الشاب المثقف تركي آل الشيخ منذ أعوام إبان خدمته لوطنه في عدد من المناصب، والثقة التي حصل عليها من ولاة الأمر، وهو أهٌل لها، وتميز أفكاره وأشعاره وكتاباته حبًا للوطن وقيادته، كما عرف عنه خدمة الوطن والمواطن بصدق وإخلاص، ولا يتأخر عن دعم الأعمال المتعلقة الشباب.
وارتبط اسم آل الشيخ ارتبط بالشعر الرصين والجزل، التي تنوعت أغراضه ولا يكتبه سواه، لكن معظمها رسمت لوحة من الحب والولاء للوطن وقادته، ما جعل عددا كبيرا من الفنانين يتسابقون للحصول على نصوص شعرية تعود له لغنائها، ومنهم راشد الماجد ومحمد عبده وآخرون.
التعليقات
توفيق من الله .. امه داعية له.. ***؟؟؟
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***لاحول ولاقوه الابالله
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كلنا نحب الوطن بل ودفعنا الكثير من ابناءنا شهداء من اجله
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شهاداته عليا ما شاء الله وخبرته واسعة في الحياة ما شاء الله وهذا غير انه عقليه شعرية غنائية ممتازة ماشاء الله من وين نلاقي مثله !
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أتوقع في أمل ان أصبح وزير ..... دعواتكم لي بالتوفيق.
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سيرة ذاتية مشرفة . من جد وجد و من زرع حصد
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غير مستغرب على آلِ الشيخ المناصب الوزارية و المراتب الوظيفية العالية . فهم احفاد الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
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لاحول ولاقوه الابا الله
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المطلوب تحصيله العلمي الى اي درجه وصل بكالوريس ماجستير او دكتوراه. الرياضه غير مهمة
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اهتمام رياضي وفني بس!!!!؟
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اللي قريته اهتمامه رياضي بس!!!؟
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يستاهل بس لو بوزاره الترفيه كان يبدع
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نفع الله بك دينك ووطنك
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