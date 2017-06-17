الرئيسية / مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر
مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر
صحيفة المرصد: كشف طارق غرز الدين، مدير أعمال القطري مبارك الهاجري (زوج الفنانة الإماراتية أحلام) عن مكان إقامتهما في الوقت الحالي، مؤكدًا أنهما في قطر.
وكان قد فرض اشتعال أزمة “الدوحة” مع الخليج وما نتج عنها من قطع العلاقات، تساؤلات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان تواجد أحلام وزوجها القطري، خاصة بعدما أثار “الهاجري” غضب دولة الإمارات بتغريدة دعم فيها أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح مدير أعمال الهاجري في مداخلة هاتفية لقناة “الجديد” اللبنانية، أنهما يقيمان في قطر مع أولادهما وأنهما يزوران الإمارات بين فترة وأخرى، مشيرًا إلى أنهما لم يتلقيا أية أوامر بالترحيل من الإمارات.
ووصف مدير أعمال الهاجري العلاقة بين أحلام وزوجها أنها على ما يرام، وأنها لم تتأثر بما حدث، بل بالعكس ازدادت المحبة بينهما.
التعليقات
14 -2017-06-17 10:00:14
مادرين عنهم ولا اهتمين منهم راحو او ماراحو الان مسموح لك يالهاجري الجلوس في الإمارات
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13 - عمر2017-06-17 09:39:40
الحرمه وزوجها صايمين وانتم صايمين خلاص صوموا واللهم اني صايم وصوموا تصحوا وصيام مقبول وذنب مغفور
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12 - الهنووف2017-06-17 09:35:22
ناس قطر يفتقرون للذوق عند اختيار الاشخاص المناسبين لهم كالزوجه والمفتي والأصحاب من الدول !! شعب عجيب!!
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11 - اسم2017-06-17 09:29:46
كفوها تاكل منتجات ايرانيه واسرائليه وتشرب حليب بقر طبيعي من البقره للمائده خخخخخ
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10 - فاطمه2017-06-17 09:25:58
حظها يكسر الصخخخخر ،،****
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9 - بريال طعميه2017-06-17 09:23:57
هههههههههههه قطري وامارتيه يا قلب لا تحزن هههههههههه امزح ههههههه
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8 - ياسمين2017-06-17 09:22:24
مدير أعماله ***يكشف الأسرار افرضوا إنهم متخبين في بوركينا فاسو كان فضحهم أيضا
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7 - عمران2017-06-17 09:19:27
تعليق5 فيلم هندي 😂😂😂😂😂
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6 - سالم2017-06-17 09:18:07
طبعا طائره خاصه وفلوس لا حسيب ولا رقيب
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5 - فاطمه2017-06-17 09:16:32
هذولا متزوجين عن حب شافها في مطعم وطاحت صورتها من بوكه كان مخبيها وناداها وجت عنده قالها انتي مكتوبه لي واستحت وراحت ،،،يمه منس
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4 - زائر المرصد2017-06-17 09:09:17
فرصة ذهبية...***..والله انك محظوظ.
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3 -2017-06-17 08:42:31
😂😂😂
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2 - سعودي2017-06-17 08:38:08
يابخته ما اخذ المزيونه
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1 - مراقب2017-06-17 08:36:04
قول . قسم .
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آخر تعليق
بواسطة : عارفين منذ
تعليق مخالف...
بواسطة : يمني عاشق الدمام 😘😘
فعلا هوا مدير شرطة العليا قبل لااذهب للدمام اتغير شكلوه اللي أعرفه ؟ !...
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