مدير أعمال “الهاجري” يكشف عن مكان إقامة أحلام وزوجها.. وهكذا أصبحت شكل العلاقات بينهما بعد قطيعة قطر

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صحيفة المرصد: كشف طارق غرز الدين، مدير أعمال القطري مبارك الهاجري (زوج الفنانة الإماراتية أحلام) عن مكان إقامتهما في الوقت الحالي، مؤكدًا أنهما في قطر.

وكان قد فرض اشتعال أزمة “الدوحة” مع الخليج وما نتج عنها من قطع العلاقات، تساؤلات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان تواجد أحلام وزوجها القطري، خاصة بعدما أثار “الهاجري” غضب دولة الإمارات بتغريدة دعم فيها أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني.

وأوضح مدير أعمال الهاجري في مداخلة هاتفية لقناة “الجديد” اللبنانية، أنهما يقيمان في قطر مع أولادهما وأنهما يزوران الإمارات بين فترة وأخرى، مشيرًا إلى أنهما لم يتلقيا أية أوامر بالترحيل من الإمارات.

ووصف مدير أعمال الهاجري العلاقة بين أحلام وزوجها أنها على ما يرام، وأنها لم تتأثر بما حدث، بل بالعكس ازدادت المحبة بينهما.