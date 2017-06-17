تعرف على سعود بن عبد العزيز الهلال مدير الأمن العام الجديد

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صحيفة المرصد: قرر سعود بن عبدالعزيز الهلال خريج الشريعة في الرياض أن ينخرط في مجال العمل الأمني، بعدما أتم دورة تأهيلية مكنته من معرفة تفاصيل دورة العمل، فبدأ حياته الوظيفية ضابط شرطة، ثم خاض غمار البحث والتحري، ثم أصبح مديرًا عامًا للأمن العام.

وتقديرا لكفاءة “الهلال” ونبوغه الأمني المبكر، تولى لسنوات قيادة شرطة العليا والسليمانية أكثر أحياء المدينة نموا في حركة التجارة ونشوء المجمعات التجارية والأسواق المركزية، كما واصل مسيرة عمله الأمني بكفاءة واقتدار، فأسندت إليه قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة منطقة الرياض، وتعامل بروح لا تعرف الاستكانة مع أدق الملفات الأمنية.

وبالإضافة لذلك حظي الهلال بثقة قياداته وعين مديرا لدوريات الأمن في منطقة الرياض واشتغل بجهود ذاتية على تطوير هذا المرفق لطبيعة علاقته بالجمهور ومساسه بحياتهم اليومية، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد ليجعل من الدوريات كغيرها، بل كان طموحه أن يكون جهازا حاضرا بكل فعالية في مواجهة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن شخصية الهلال تتميز بالبساطة التي جعلت منه قريبا من أوساط مجتمع الرياض بكل شرائحهم، فضلا عن حلمه وصرامته وعدم تهاونه في تطبيق الأنظمة التي يغلفها بحميمية مفرطة وضعته صديقا للعاملين معه في كل محطاته الوظيفية، كما هو صديق لأبناء منطقته.