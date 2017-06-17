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تعرف على سعود بن عبد العزيز الهلال مدير الأمن العام الجديد

تعرف على سعود بن عبد العزيز الهلال مدير الأمن العام الجديد
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المرصد 11 1٬750 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قرر سعود بن عبدالعزيز الهلال خريج الشريعة في الرياض أن ينخرط في مجال العمل الأمني، بعدما أتم دورة تأهيلية مكنته من معرفة تفاصيل دورة العمل، فبدأ حياته الوظيفية ضابط شرطة، ثم خاض غمار البحث والتحري، ثم أصبح مديرًا عامًا للأمن العام.
وتقديرا لكفاءة “الهلال” ونبوغه الأمني المبكر، تولى لسنوات قيادة شرطة العليا والسليمانية أكثر أحياء المدينة نموا في حركة التجارة ونشوء المجمعات التجارية والأسواق المركزية، كما واصل مسيرة عمله الأمني بكفاءة واقتدار، فأسندت إليه قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة منطقة الرياض، وتعامل بروح لا تعرف الاستكانة مع أدق الملفات الأمنية.
وبالإضافة لذلك حظي الهلال بثقة قياداته وعين مديرا لدوريات الأمن في منطقة الرياض واشتغل بجهود ذاتية على تطوير هذا المرفق لطبيعة علاقته بالجمهور ومساسه بحياتهم اليومية، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد ليجعل من الدوريات كغيرها، بل كان طموحه أن يكون جهازا حاضرا بكل فعالية في مواجهة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن شخصية الهلال تتميز بالبساطة التي جعلت منه قريبا من أوساط مجتمع الرياض بكل شرائحهم، فضلا عن حلمه وصرامته وعدم تهاونه في تطبيق الأنظمة التي يغلفها بحميمية مفرطة وضعته صديقا للعاملين معه في كل محطاته الوظيفية، كما هو صديق لأبناء منطقته.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-06-17 10:04:02
فعلا هوا مدير شرطة العليا قبل لااذهب للدمام اتغير شكلوه اللي أعرفه ؟ !
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10 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-06-17 10:02:36
هذا مش اللي كان مدير شرطة العليا؟
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9 - منصف
2017-06-17 10:01:11
الله بوفقه .. مهام جسام الله يعينه على اداء الأمانه ويسخر له الموظفين الأكفاء
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8 - ابن جامعه الامام
2017-06-17 09:54:41
الفريق سعودالهلال احد ابناء جامعتنا العريقة جامعة الامام فهو احدخريجي المعاهدالعلمية وخريج كلية الشريعة بالرياض وهويتسنم الان منصب قيادة الامن العام كاملاً في المملكة مخرجات وقيادات نفع الله ب
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7 - الحربي
2017-06-17 09:43:29
هذا رجل دوله ماهو معين عشان اصفير وإلا ازيزق هذا رجل امن يحفظ امن دوله بعد الله الله يعينه ويقويه كثرة الأيام الماضيه السطو المسلح بشكل كبير و يضع رجال الأمن في وضع احراج
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6 -
2017-06-17 09:33:29
رجل اشوف الثناء عليه من المعلقين والناس شهداء الله ارضه لذا رصيده من الطيب عالي عسى ربي يوفقه ويستاهل المنصب
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5 - ابن بطبوطه
2017-06-17 09:26:17
زمن يجري بسرعه مريت عليه ايام شبابي يوم كان في قسم السويدي بي رتبه ملازم وحتى اليوم لم أنسى مروري عليه ذاك اليوم ياهو يكرم الي يمرونه كرم منقطع النظير
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( عدد التعليقات 1,190 )
4 - الديدحان
2017-06-17 09:21:42
اعتقد الاصيفر الصغير يذرق على نفسه من شدة الخوف وتنكيس اعلامهم الكريهه . اللهم عليك بهم . شد حيلك يابن هلال عليهم . دق الحديد ودق خشومهم .
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( عدد التعليقات 1,190 )
3 - الديدحان
2017-06-17 09:18:41
سوف يقوم باذن الله تنظيف الشوارع والازنقه من مشجعي الاصيفر الصغير المتجحفل . وتوقيفهم عند حدهم . بارك الله بجهودك ياسعود الهلال . حتى اسمه الهلال ههههههه .
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2 - ان شاء الله يكون له دور
2017-06-17 09:09:13
في تنظيف البلد من الوافدين اللي متكدسين في شوارعنا وفِي اسواقنا وفِي حارتنا لا شغله ولا عمله ( فقط فاتح محل باسم الكفيل وجايب خاله وابن عمه يشتغل ، والمصيبه ابن عمه جاب معه 4 من جماعته .
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( عدد التعليقات 1,190 )
1 - الديدحان
2017-06-17 08:57:34
هذا الرجل النشيط هذا الرجل العاقل سوف يوقف شغب وتهور جمهور الاصيفر الصغير عند حدهم وعدم دخولهم الملاعب والشوارع الرئيسيه . مع العلم ان جمهورهم كله اربعطعش باص خط البلده . بالتوفيق .
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آخر تعليق
بواسطة : عارفين منذ

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بواسطة : خطاب

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فعلا هوا مدير شرطة العليا قبل لااذهب للدمام اتغير شكلوه اللي أعرفه ؟ !...
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