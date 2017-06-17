في محاولة منها للخروج من الأزمة.. فنادق قطر تعلن عن إقامة مجانية بها لهؤلاء!

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صحيفة المرصد: حاولت فنادق في الدوحة الخروج من أزمة مقاطعة قطر، وذلك عن طريق دعوة السياح الكويتيين والعمانيين ومنحهم إقامة لمدة ثلاثة أيام مجانية، في محاولة منها لسد العجز في الحجوزات بعد منع السعودية والإمارات والبحرين ومصر مواطنيها من السفر لقطر.

وعلّق سعد المطرفي، الخبير في السياحة والفندقة، على مجانية الإقامة في فنادق قطر خلال فترة العيد، قائلًا: “فترة العيد تعد الذروة في الحجوزات في جميع الفنادق، خصوصا في العواصم، وفي تلك الأوقات دائما ما يكون سعر الغرفة في أعلى ثمن”، وفقًا لـ “عكاظ”.

وتابع: “الإعلان عن غرفة مجانية ما هو إلا إغراء لسد العجز الحاصل في عدم إيجار الغرف، خصوصا لو كانت تلك الغرف مستثمرة، ما يوقع المستثمرين في أزمة حقيقية.، مشيرا إلى أن غالبية سياح قطر من الخليجيين هم من السعودية سابقا، وبعد المقاطعة سيكون هناك عزوف كبير عن زيارتها.

وأكد المطرفي أن الإعلان يشير إلى عدد معين من الغرف وهو ما يدعو إلى إغراء السياح الكويتيين والعمانيين لاتخاذ الدوحة وجهة لهم، معتبرًا أنها خطة فاشلة وأن عرض هذه الفنادق سيكبد فنادق الدوحة خسارة أكبر.