في محاولة منها للخروج من الأزمة.. فنادق قطر تعلن عن إقامة مجانية بها لهؤلاء!
صحيفة المرصد: حاولت فنادق في الدوحة الخروج من أزمة مقاطعة قطر، وذلك عن طريق دعوة السياح الكويتيين والعمانيين ومنحهم إقامة لمدة ثلاثة أيام مجانية، في محاولة منها لسد العجز في الحجوزات بعد منع السعودية والإمارات والبحرين ومصر مواطنيها من السفر لقطر.
وعلّق سعد المطرفي، الخبير في السياحة والفندقة، على مجانية الإقامة في فنادق قطر خلال فترة العيد، قائلًا: “فترة العيد تعد الذروة في الحجوزات في جميع الفنادق، خصوصا في العواصم، وفي تلك الأوقات دائما ما يكون سعر الغرفة في أعلى ثمن”، وفقًا لـ “عكاظ”.
وتابع: “الإعلان عن غرفة مجانية ما هو إلا إغراء لسد العجز الحاصل في عدم إيجار الغرف، خصوصا لو كانت تلك الغرف مستثمرة، ما يوقع المستثمرين في أزمة حقيقية.، مشيرا إلى أن غالبية سياح قطر من الخليجيين هم من السعودية سابقا، وبعد المقاطعة سيكون هناك عزوف كبير عن زيارتها.
وأكد المطرفي أن الإعلان يشير إلى عدد معين من الغرف وهو ما يدعو إلى إغراء السياح الكويتيين والعمانيين لاتخاذ الدوحة وجهة لهم، معتبرًا أنها خطة فاشلة وأن عرض هذه الفنادق سيكبد فنادق الدوحة خسارة أكبر.
التعليقات
بريال طعميه انت ابوشيخه 😂😂
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فنادقهم اللي على البحر صارت مغبره عرفوا قيمة ربعنا كل عيد مطامر عندهم
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من كذا وازود .لقد أثبتت التهم عليها واصبحت قطر منبوذه دوليا ومجرمه لمساندة الارهاب والكل بدأ يعترف عليها لانه خلاص انكشف المستور حتى تركيا لها توجهات بالتخلي عنها وتركيا معروفه متقلبه ماترسي على بر .
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وجهوا دعواتكم للسياح الإيرانيين والاتراك خلهم ينفعونكم .. من جد المقاطعة سببت لهم ركود قاتل هذا وحنا مازلنا بالبداية .. وبعدين السائح الاجنبي يفضّل دبي اللي فيها الامن مستتب والأماكن السياحية متنوعة
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شباب سؤال ليه الكويت ما قاطعه قطر ممكن تبي تاخذ الدور في التوسط شي غريب بنسبه المغرب والشله الباقيه ما عندك احد مايقف وقت الشده اللي ولد البلد الباقين م****
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الدوحة تكابر وتتصنع الصمود واصلاً هي ليست وجهة سياحة جاذبة
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والله يا خيانة قطر ضد دول الخليج وخاصه السعوديه لا لا تغتافر الى بطرد عائلة حمد من الحكم
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قطر أصبحت الان مثل الخرائب مخربه او البيت المهجورة فعلى الكويتين و العمانيون أخذ مال كثير المواد الفذائيه غاليه و قذره ايرانيه و الزبادي التركي ب 18 ريال و اول الزباد السعودي بريال واحد لا وواصل قطر
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طولت السالفه انا طفشت ماني شايف اكشن
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الان تبدأ حسابات التلميع الساطع لقطر بالدفاع عنها وتوهم القاريء انهم سعوديين وبهم فقر وقطر غنية . ليتني اروح قطر. راح يندم المقاطعون . فكر جيرانا . ازعجونا بقطر . خلوا السياسة صرنا حافظينهم السنافر
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هذه الدويله يجب ان يأمر والدنا الملك سلمان بالقبض عليها وتحويلها للنيابة العامه . كلها ٦ ساعات ويتم القبض عليها .
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قطر هي الدجاجه التي تذرق على بيضها . القادم سئ جدا باذن الله عليكم . بلد حكومته ارهابيه بدرجة عاليه . وش خليتو لداعش والقاعده . مع العلم انتم راس الافعى لداعش والقاعده .
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وباقي ما شافوا شي بعد العيد يبدأ الحساب والكوبت رسميا وشعبيا لها توجه بالمقاطعة غير ان الازمة نقلت لمجلس الامن وهذا يجعل الاف القضايا ضد قطر تتدفق على مجلس الامن من مصر واليمن والعراق وليبيا والخليج
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اسعار المواد غالية الزبادي ب ١٨ ريال اللبن ٣٢ ريال يعني مصروف تموين ليوم واحد ٢٠٠٠ ريال غير وضع العائدين منها على قوائم الترقب دولة خائنة وعميلة كل الدول لا تثق بها لذا ابعد عن الشبهات وابعد عن قطر
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