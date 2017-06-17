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بالفيديو: جولة لـ”التجارة” في أسواق الذهب بالرياض.. لن تصدق ما وجدوه وكيف يتم غش الذهب
صحيفة المرصد: أوضح مقطع فيديو رصد إدارة الرقابة الميدانية بوزراة التجارة والاستثمار أمس الجمعة، عددًا من المخالفات الموجودة في محلات الذهب بأسواق طيبة في مدينة الرياض، من بينها الغش التجاري.
وأكد مفتشو الوزارة خلال مقطع الفيديو على ضرورة حساب سعر قطعة الذهب بحسب سعرها الخالص بدون أي إضافات، موضحين أن بعض الأساور يدخل في صناعاتها مواد أخرى ومع ذلك يقوم الصائغ بحساب وزنها كجزء من الذهب.
كما أوضح المقطع عملية غش تجاري في أحد المحال، حيث وجد المفتشون إسورة من عيار 18 محشوة بداخلها بسلك حديدي، وأن الذهب الموجود بها ما هو إلا إطار خارجي فقط، بالإضافة لرصدهم عدد آخر من قطع الذهب المخالفة.
التعليقات
30 - يا 25 - ابويوسف2017-06-17 12:10:12
قطع اﻷعناق !! من غشنا فليس منا .. وليش يغش باﻷساس .. والرزق الذي من غش حرام وﻻ نرضى فيه أو به .. فأسقط مقالك على مفيد . وشكرا لكما .
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29 - المصور ما غلط2017-06-17 12:00:45
بصراحه جهد تشكرون عليه 👍🏾
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28 - احمد رررررر2017-06-17 11:51:43
نرجو من وزارة التجاره ان تقوم بحملة على محلات الهاتف الجوال في جده لقد عاد الأجانب للسيطرة عليها لابد ان تنجح خطة السعوده لألا تفشل خططنا المستقبليه
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27 - الله يجمعنا2017-06-17 11:44:03
كفووووو واصلو اثابكم الله طلعو غش إلي اهمهم الفلوس وهو من جو هنا وشتغلو ولا ابناء البلد مستحيل اسون كذا
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26 - احمد الحارثي2017-06-17 11:42:59
العقوبات هزيله وضعيفه .. لذلك من حقه يغش
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( عدد التعليقات 1 )25 - ابويوسف
قطع الاعناق ولا قطع الارزاق اكثر بائعى الذهب من المانيا
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24 - كلام ورق على ورق وهو كلام ورق2017-06-17 11:29:25
ﻷنها مجرد كلام ورق .... أنا أقول بعض المسؤولين هم من يغش ﻷنه وجدة ضوابط كما سعودة اللموزين .. وبح ماهناش بح خو ليه .
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23 - بو نواس2017-06-17 11:26:42
فعلا لا يغشك ولا يسرقك وانت تشوف الا من يدعي انه مسلم والشواهد كثيرة بالداخل والخارجي .. ففي الداخل تجد التاجر **او الوافد هو من يتقصد الغش والسرقة ويسميه شطاره .. وبالخارج يغشك *** ..!
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22 - سرحان2017-06-17 11:21:05
الغش مستمر حتى تسعود المحلات وطرد الوافدين المتستر عليهم أمام اعين الجميع لأسم سعودي ولبياعين وافدن مخجل وعيب تركهم بهذاء الأستغباء هذا التستر عليهم مكشوف لماذا لم يعاقب المتستر وأعضاء الفرصه للشباب
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21 - كلام ورق على ورق وهو كلام ورق2017-06-17 11:20:26
ليش ﻻنبحث عن الحلول أو المشكلة إﻻ بعد الوقوع بمشكلة وثم ننسى أي حل وضع لها ... عندك الكثير منها سيارات اﻷجرة ومحلات بيع الذهب .. وآخرها يقال هناك غش ومهزله أين أنتم عن من أنتم .
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20 - سرحان2017-06-17 11:14:01
ذكاء فوق العادة كأنهم يقولون الحمله وصلت تم قفل ابواب المحلات خطه فاشله لافائده منها كل محل اغلاق يجب عدم فتحه إلا بحضور مفتشين التجاره لأنه يمارس الغش يوضع قفل آخر علماً إنهم وفدين متستر عليهم
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19 - مواطن كادح2017-06-17 10:50:39
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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18 - يمني2017-06-17 10:30:14
الحمدلله حولت هوية الزياره الى اقامه والعشاء الليله عندي ههههاي
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17 - مواطن2017-06-17 10:28:33
هذا اليمني وماادراك ماليمني مستعد يبيع **عشان الفلوس كيف يرضى على نفسه يااكل فلوس حرام
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16 - بوعلي2017-06-17 10:25:59
أكيد ابو يمن معروف عنهم الغش فى كل شئ اذا ذبحو لحوم حمير وكلاب وقطط توقع الغش منهم بالذهب والى ماله خير فى بلده ماله خير فى الناس متى يستوعب الناس ان الحوثى يمنى واليمنى حوثي كلهم يمنه الله يكفنا منهم
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15 - يمني مقيم2017-06-17 10:18:26
الرازق في السماء****
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14 - تعليق 92017-06-17 10:16:25
اول شيء الله يشفيك ) ثاني شي هذولا أصحاب المحلات هنود وباكستانية وبنقالية وشوام ) يلبس شماغ ويجلس يغش الناس . الله لا يوفقهم ( وشكرا لوزارة التجارة لتحركها . ونتمنى التحرك بدون تصوير وفلاشات
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13 - سعودي أيام الزمن الجميل2017-06-17 10:16:01
تعليق 9 لماذا الضحك على الغش أو لأنك ***وغير متوقع مراقبة كما تعودتوا😕😕
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12 - سعودي أيام الزمن الجميل 💼 👓2017-06-17 10:14:33
والله كفى ياحكومتي العزيزة كفى كفى لهؤلاء ونريد توطين وسعودة مهنة الذهب ومهنة بائع😕😕😕
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11 - واحد عابر2017-06-17 10:12:20
طيب العمالة الغير السعودية الي تبيع في المحلات تأكدتو منهم
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10 -2017-06-17 10:08:37
متى يتم تنظيف البلد من هؤلاء المرتزقه المجرمين ويتم سعودة المحلات التجارية والمطاعم والخضره وسوق الأغنام والصناعيه
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-06-17 10:07:37
إيران السبب 😂😂
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8 -2017-06-17 10:04:39
السبب إيران وقطر والإخوان المسلمين
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7 -2017-06-17 10:02:43
الذهب المغشوش أهون من أكل لحم كلب بس حمار لأن الذهب لبس ولا يؤكل لذلك الضرر مادي فقط أما المطاعم الضرر صحي ونفسي ومعنوي صوره من غير تحيه لوزارة التجارة والبلديه والصحه والخنبقه
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6 - سعودي عاطل2017-06-17 09:53:21
اخت جنوبية عندك الفواتير الآن راسلي وزارة التجارة والله ملينا من الغش بكل شيء😨😨
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( عدد التعليقات 1 )5 - ابويوسف
من الى يدق ويصنع تلقونه ببيت شعبى عنده الذهب والنحاس يصقل ويورد عليهم مصنع منزلى مين يشترى مستعمل ووين يوديه 🤔حملات التفتيش مثل مصادره بياع الطرطعان لكن المصدر مغيب
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4 - سعودي عاطل2017-06-17 09:52:04
حصلوا ديرة فوضى وش بنتوقع منهم ؟!
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3 - جنوبية..🌻🌻2017-06-17 09:49:34
إلا الذهب لاتقولون فيه غش انا فلوسي كلها في الذهب 😢
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2 - سعودي أيام الزمن الجميل 💼 👓2017-06-17 09:47:28
تعبنا ونقول كفى غش نطالب بسعودة الذهب دولتنا العزيزة والله فعلا كفى لهؤلاء ✋
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1 - معادن للذهب2017-06-17 09:44:46
العالم قفلت المحلات وهربت ههههههههههه ،،، طلع الذهب اللي نشتريه كله مغشوش
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