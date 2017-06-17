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مصدر مسؤول: المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها
صحيفة المرصد- واس: أكد مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، موضحاً أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات
34 - الحازم العازم2017-06-17 12:14:34
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( عدد التعليقات 1,847 )33 - نبرااس
متى كانت تركيا والا اردوغان يهمهم مصالحنا او امننا،،سياسة اردوغان تذهب حيث يرى مصلحة تركيا الماديه بغض النظر مايسببه من ضرر على اي دوله والشواهد كثيره في سوريا والعراق،هذه المملكه يا اردوغان.
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32 - نوفا2017-06-17 11:49:28
هذا رد على اردوغان في مقابلة قال طلبت من السعودية اقامة قاعدة في السعودية.
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31 - نوفا2017-06-17 11:45:28
في مقابلة للرئس اردوغان قال سبق ان طلبت من السعودية اقامة قاعدة وانتظر الرد منهم ويقول هدفنا تأمين الخليج.
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( عدد التعليقات 24,986 )30 - قلم الحقيقه
يكفي عميلكم النظام القطري الخائن المارق أوجد لكم قواعد عسكرية في بلاده وحتى داخل غرف نومه لحمايته من شعبه وسمح ****تركيا خليفة الأخونجية الأخوان أن يرفع أصابع رابعة في قلب عاصمته الدوحة وهو مهان.
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29 - بدران بدران2017-06-17 11:33:34
عشان تعرفون يلي تمدحون اوردغان له اطماع في دول الخليج يبي يعيد امجاد الدوله التركيه لاكن يحلم اللي مسوي نفسه حزب اسلامي
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28 - رحمه2017-06-17 11:33:24
اروحنا فداء للممكله وليس لتركيا ***
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27 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-17 11:32:12
لا يدافع عن المملكه الا ابناءها
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26 - رحمه2017-06-17 11:30:04
**احفاد حريم السلطان يشوفون لهم مكان بعد الطرده
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( عدد التعليقات 24,295 )25 - برق _ الحرم
(((((((( سحب الجنود الاتراك .....من قطر .... شرط لمساعدة تركيا في الايام المقبلة ))))))
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24 - بو نواس2017-06-17 11:24:10
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23 - عيصو2017-06-17 11:23:17
هذا اللي ناقص وش دخل الاتراك خليهم بالشاورما
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22 - يزن الرشيدي2017-06-17 11:08:59
طيب من قال ان تركيا بتحط قواعد لها بالمملكة عشان السعودية ترد
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21 - عموري2017-06-17 11:00:13
قرارحكيم من قائد حكيم من اجل لجم الاتراك وغيرهم
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20 - مواطن كادح2017-06-17 10:47:11
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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19 - لا شك التحالف المصري السعودي يوقظ2017-06-17 10:46:24
مضاجع ايران لذلك اخذت على عاتقها السعي لتخريب او فض هذا التحالف عن طريق تركيا . تحرك تركيا في المنطقة ومحاولة الدخول عن طريق قطر فشل فشل ذريع بعد التصادم مع أمريكا . لذلك جاءت بطريقة ثانية وفشلة
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18 - زائر من الكواكب2017-06-17 10:44:59
قصدي قاعدة صلح **
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17 - زائر من الكواكب2017-06-17 10:38:16
يبغى يعمل****
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( عدد التعليقات 24,295 )16 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=gmibiWqu1Ec ...... تذكر او اذكرك ... يوم الطائرات فوق رأسك تحوم ....... قدها النار والدخنة موجودة بــ((تلال_الريان_القطرية ))) في صنعاء ان كان ماتعلم
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15 - فواصل ؟؟؟ ( سكاكا الشلهوب )2017-06-17 10:33:23
****انتبه هذا ارض الحرمين ديرة خدام الحرمين اخوان نورة 👑 راسك انت اجدادك العثمانين ابوك اتتراك عدو الاسلام. ؟؟؟
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( عدد التعليقات 24,295 )14 - برق _ الحرم
((((((( 13 - يمني عاشق الدمام 😘😘....برق الحرم تعرفوا قطر 😂😂😂😂..... تشتي تقول اشتروا طيارات ...بعدما شاهدوا فعايل المقاتلات السعودية في اليمن...تعرف اسمها تايفون أس ..اس تسلم عليكم )))))
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13 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-06-17 10:23:44
برق الحرم تعرفوا قطر 😂😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 24,295 )12 - برق _ الحرم
(((ماكل من امتلك صقر قال انا صقار ...ولا من شراله ....مقاتلة _ اجاد استخدامها .. الطيارين السعوديين ((نوادر )) و((مقاتلين_ بالفطرة)) و مشاركتهم في المناورات العالمية صقلتهم...ولهم صولات وجولات)))
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11 -2017-06-17 10:15:27
تركيا ليس بحاجه تحط قواعد وجغرافيا وعلوم في جزيرة العرب يكفي أمريكا في قطر والبحرين والكويت والخليج العربي مليان أسطول أمريكي
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10 - راحت البال2017-06-17 10:13:03
مسكين وزير خارجية التركية جاي يبي قواعد يحط عسكري على بالها نحن قطر
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9 - اللهم احفظ جنودنا البواسل2017-06-17 10:11:34
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم من أراد بهذا البلد وأهله شرا اللهم اكشف ستره وافضحه وأرنا فيه عجائب قدرتك ياقوي ياعزيز اللهم آمين
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( عدد التعليقات 24,295 )8 - برق _ الحرم
(((مصدر _الخبر .... من أراضي ابويمن ....لم تسمح المملكة لامريكا ان تقيم قاعدة ....وقبلت دويلة توابع عدو السلام ذلك.... والمملكة يحميها الله .....تتميز بما لاتتميز به جميع دول العالم ...تنوع السلاح)))
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7 - من جاب طاري قاعدة جوية تركية2017-06-17 10:08:57
اضن الله اعلم ان واشنطن رفضة دخول عسكر اتراك لقطر جت تركيا تعرض على المشروع على أراضينا ) صحيح تعاون المسلمين جيد لكن في هذا الموضع لا والف لا .
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6 -2017-06-17 09:59:35
يا يمني عاشق الحمام خلك بنفسك ولا تتطاول على اسيادك
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5 -2017-06-17 09:58:28
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4 -2017-06-17 09:58:21
هذه أماني يمنون بها انفسهم وهي ابعد عليهم من حبة شحمة اذانيهم ، دولة العز ما تهتز يابردقان ،
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3 - شاآآآايب من جبل عسير2017-06-17 09:57:27
دام عزك يا وطن. لكن كيف تجرأ الأتراك بهذا الطلب؟!؟. وهل وراء الأكمة ما ورائها؟!؟.
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2 - يمني عاشق الدمام2017-06-17 09:55:26
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1 -2017-06-17 09:53:21
لو تسمح السعوديه لتركيا بإنشاء قاعدة عسكرية تشوف الأتراك و التركيات مالين الشوارع الله لا يقوله الحمد لله قوتنا العسكريه عز و فخر مسلحة بريه جويه دفاع جوي بحريه حرس وطني امن عام مباحث و استخبارات
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