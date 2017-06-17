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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الرياض-كاريكاتير
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
23 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 12:01:47
آمين يارب العالمين. خروج وقت الصلاة. قشوووط 💛 🌷
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22 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:59:25
عنا
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21 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:58:55
فاعفو
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20 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:58:21
العفو
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19 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:57:46
تحب
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18 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:57:15
عفو
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17 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:56:03
إنك
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16 -2017-06-17 11:55:40
يارب رحمتك ورضاك والجنة.
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15 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:54:56
اللهم
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14 -2017-06-17 11:54:38
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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( عدد التعليقات 1 )13 - ابويوسف
سيأتي رمضان بدونهم وستظل الذكريات في مخيلتنا لازلنا نفتقدهم ولازلنا نتمنى أن يعودون ، اللهم أرحم من عزّ علينا فراقهم وأجمعنا بهم في جنتك 💔.
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12 -2017-06-17 11:53:27
أستغر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
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11 -2017-06-17 11:51:48
ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولاتكلني إلى نفسي طرفة عين .
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( عدد التعليقات 1 )10 - ابويوسف
لحظة إستغفار قد تُبعدك ألف ميل عن أبواب النار،"أستغفرالله العظيم وأتُوب إليه."
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9 -2017-06-17 11:49:53
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل السلام.
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8 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:47:55
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.قشوووط 💛🌷
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7 - مفتاح علبة قشطه2017-06-17 11:41:41
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا...قشوووط 💛 🌷
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6 -2017-06-17 11:29:58
❃ ربيّ إن ذنوبي لم تكن استهانةً بحقك ولا جهلاً واستخفاف بوعيدك وانما من غلبة الهوى وضعف القوى استغفرك واتوب إليك ❃
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5 -2017-06-17 10:59:16
اللهم اجعلنا بارين بوالدينا مطيعين لهما فيما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين🌹آمين يا رب اللهم أرزقنا رضاهم وبرهم🌹ربي أرحمهما أحياء وأموات..آمين 🙏🏻
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4 - احذر ✋🏼2017-06-17 10:54:36
👈🏼 أحفظ لسانك عن البهتان والغيبه .. وأغنم حياة السعد والعز من بدري .. من ينشغل في عيوب الناس عن عيبه .. زادت عيوبه وهو مشغول مايدري 👌🏼
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3 - ضرغام2017-06-17 10:49:45
ان القران والعباده في كل الشهور مش في رمضان فقط هل نمسك انفسنا في شهر وباقي الشهور نخرب ماجمعناه من حسنات !! لربما فضل الزمان وليلة القدر في رمضان@ ياربي اعيننا على حسن عبادتك مااحييتنا @
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2 - مواطن كادح2017-06-17 10:48:11
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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1 -2017-06-17 10:37:37
رمضان فرصة لقرآة القرآن وتدبره وختمه🌺 فلا تضيع وقتك بشئ لا فائدة منه اللهم اجعلنا واياكم من المقبولين اللهم تقبل صيامنا واغفر زلاتنا🌺 آمين
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