الرئيسية / المحكوم عليه بالإعدام في أحداث “العوامية” “علي النمر” يزور والده المصاب بطلق ناري.. والأخير يعلق!-صورة
المحكوم عليه بالإعدام في أحداث “العوامية” “علي النمر” يزور والده المصاب بطلق ناري.. والأخير يعلق!-صورة
صحيفة المرصد: سمحت وزارة الداخلية للمحكوم عليه بالإعدام في أحداث بلدة العوامية بمحافظة القطيف علي محمد النمر بزيارة والده الذي يرقد بمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج إثر إصابته بطلق ناري خلال نزوله من سيارته بالقرب من منزله بالعوامية.
وكانت المحكمة العليا قد صادقت في شهر مايو 2015 على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي قضى بالقتل تعزيراً على الشاب علي النمر، عقب توجيه عدة اتهامات له بالانضمام إلى خلية إرهابية وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف.
من جهته علق محمد النمر في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “زارني قبل قليل في مستشفى القطيف الولد علي النمر والتقى والدته وأفراد العائلة بحضور رجال الأمن، شكراً لأصحاب السمو الملكي وكل من سهل الزيارة”.
التعليقات
22 - الزول منوهو2017-06-17 12:09:25
والمشكلة شكلة يشيل خالة ويخرج العيش الصامولو زى ما هو وبعدين يسوي نفسة رجال ابو عقرب
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21 - جواد جدة2017-06-17 12:02:32
ياحسافة على الشماغ..
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20 - وادي الجن2017-06-17 12:02:31
متى بس يقطع رأس هذا العميل ؟؟
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19 - بريال طعميه2017-06-17 11:56:51
تعليق مخالف
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18 - بو نواس2017-06-17 11:56:27
لماذا يكون التعامل مع هؤلاء الرافضه المجوس بالمداهنة!؟ - هناك من يقبع خلف السجون ولم يسمح له بحضور جنازة والدته او الصلاة عليها ..! - الضرب بيد من حديد على هؤلاء الارهابيين وعدم الانسانية معهم
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17 - بريال طعميه2017-06-17 11:54:49
جالس اكتب ومسح
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16 - مراقب عام2017-06-17 11:42:42
مع الأسف كثير من المعلقين يهرف بما لا يعرف ،اعتقد من سمح له بزيارة والده لديه من المبررات ما يكفي لاتخاذ قرار مثل هذا،لنرتقي بتعليقاتنا للافضل،هداني الله و اياكم،
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15 - احمد الحارثي2017-06-17 11:35:03
تعليق مخالف
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14 -2017-06-17 11:31:00
المجوسي اتباع الهالك **الزنديق العربيد ***الخميني لابد من إقامة الحد عليه الله يحفظ لنا ولاة امرنا ووطننا
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13 - منصور2017-06-17 11:25:44
سبحااااااان الله ليه التعاطف مع هذاالإرهابي المجرم هل هوإرضاءله وهوبيقطع رأسه ام إرضاءلوالده اللذي ****المفروض اسوةبغيره مايخرج إلالساحةالقصاص
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( عدد التعليقات 24,295 )12 - برق _ الحرم
((((( وداعية ...قبل العيد )))))))
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( عدد التعليقات 24,295 )11 - برق _ الحرم
9 - يمني عاشق الدمام 😘😘......برق الحرم 767.......أخبرك بالرقم الصحيح ...والا خليها بعدين )))))
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10 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-06-17 11:16:02
دام الحكم صدر يلزم تنفيذه ، بدل تسمينه وشغل مقعد في السجن . بلاش انتظار لوّٓل يا لوّٓل . القائمة طويلة . حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يريد زعزعة أمن الوطن .
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9 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-06-17 11:15:54
برق الحرم 767
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( عدد التعليقات 1 )8 - ابويوسف
الله يرده لصوابه ويفرح اهله بتوبته والعفو عنه
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7 - الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴2017-06-17 11:03:45
حسبنا الله ونعم الوكيل على اهل الشر وعلى من أثار الفتنه بالقطيف والعواميه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
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6 -2017-06-17 11:02:42
الواجب عليه مساعدة الأمن والإدلاء بمعلومات عن زملائه المجرمين وبعدها ان صدق يخفف عليه الحكم
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( عدد التعليقات 24,295 )5 - برق _ الحرم
((((((قطو رأسه )))))
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4 - العويد2017-06-17 10:59:37
للأسف مايثمر فيهم المعروف
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3 - فلمنكوووووو2017-06-17 10:58:46
الله ما احلمكم ايها القيادة الرشيدة على هؤلاء الخنازير المجوس كلاب ايران
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2 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-06-17 10:58:46
النمر ابن عم الأسد 😂😂
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1 - مواطن كادح2017-06-17 10:56:10
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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