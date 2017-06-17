المحكوم عليه بالإعدام في أحداث “العوامية” “علي النمر” يزور والده المصاب بطلق ناري.. والأخير يعلق!-صورة

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صحيفة المرصد: سمحت وزارة الداخلية للمحكوم عليه بالإعدام في أحداث بلدة العوامية بمحافظة القطيف علي محمد النمر بزيارة والده الذي يرقد بمستشفى القطيف المركزي لتلقي العلاج إثر إصابته بطلق ناري خلال نزوله من سيارته بالقرب من منزله بالعوامية.

وكانت المحكمة العليا قد صادقت في شهر مايو 2015 على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي قضى بالقتل تعزيراً على الشاب علي النمر، عقب توجيه عدة اتهامات له بالانضمام إلى خلية إرهابية وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولتوف.

من جهته علق محمد النمر في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “زارني قبل قليل في مستشفى القطيف الولد علي النمر والتقى والدته وأفراد العائلة بحضور رجال الأمن، شكراً لأصحاب السمو الملكي وكل من سهل الزيارة”.