شاهد:ماذا فعل المصلون اليمنيون بخطيب حوثي حاولت المليشيات فرضه بالقوة على مسجد بصنعاء؟!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون يمنيون مقطع فيديو يظهر رفض المصلين -في أحد مساجد حي شملان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء- محاولة ميليشيات الحوثي استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم في صلاة الجمعة.

ويوضح المقطع غضب المصلين من هذه الخطوة، ورفضهم للخطيب الحوثي وإجباره مع المسلحين على الخروج من المسجد بعد احتجاج وثورة غضب عارمة.

ووفقاً لمواقع يمنية فإن المصلين في مسجد البر بحي شملان، فوجئوا باقتحام مسلحين حوثيين المسجد لفرض خطيب بالقوة,ونقلت عن بعض السكان قولهم إن المسلحين الحوثيين حاولوا استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم، إلا أن المصلين رفضوا الاستماع له وقاموا بإخراج أفراد الميليشيات والخطيب من المسجد.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تسعى لإحكام سيطرتها على معظم مساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة صنعاء.