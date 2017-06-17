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شاهد:ماذا فعل المصلون اليمنيون بخطيب حوثي حاولت المليشيات فرضه بالقوة على مسجد بصنعاء؟!
صحيفة المرصد: تداول مغردون يمنيون مقطع فيديو يظهر رفض المصلين -في أحد مساجد حي شملان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء- محاولة ميليشيات الحوثي استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم في صلاة الجمعة.
ويوضح المقطع غضب المصلين من هذه الخطوة، ورفضهم للخطيب الحوثي وإجباره مع المسلحين على الخروج من المسجد بعد احتجاج وثورة غضب عارمة.
ووفقاً لمواقع يمنية فإن المصلين في مسجد البر بحي شملان، فوجئوا باقتحام مسلحين حوثيين المسجد لفرض خطيب بالقوة,ونقلت عن بعض السكان قولهم إن المسلحين الحوثيين حاولوا استبدال خطيب المسجد بآخر تابع لهم، إلا أن المصلين رفضوا الاستماع له وقاموا بإخراج أفراد الميليشيات والخطيب من المسجد.
يذكر أن ميليشيات الحوثي تسعى لإحكام سيطرتها على معظم مساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم في العاصمة صنعاء.
التعليقات
13 - ابو عبدالله2017-06-17 14:05:18
اليمنية ماعندهم سالفة دمرو بلدهم الحوثه الشرذمه وتركو اعراضهم وكل همهم كيف يهربون السعودية عليهم من الله مايستحقون بلد لإنسان زي العرض اذ لم تحميه لاتستحق العيش فيه ويقلون اصل العرب وتركو وطنهم😆😆
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12 - ررر2017-06-17 13:52:47
**لعنة الله على قطر هذه الدويلة ؟***
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11 - رعد الجنوب2017-06-17 13:09:22
شرذمة قليلون دمروا البلد اين رجال اليمن ؟؟؟؟!!!
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10 - 🔸️ااببووححمموودد2017-06-17 13:08:07
أثبت ابو يمن فشله الذريع عكس ما كنت متوقع ◽ثلاث سنوات ولم يستطيع تحرير بلاده رغم التغطية الجوية والإعلامية واللوجستية الكبيرة من المملكة العربية السعودية.
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9 - رحمه ⭐⭐⭐2017-06-17 12:53:23
بدعم قطري طبعا
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8 - عابد فهد2017-06-17 12:43:14
تعليق مخالف
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7 - .اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.2017-06-17 12:42:14
دين الحوثي بعيد عن دين الرسول محمد وآله
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6 - وادي العقيق2017-06-17 12:18:16
أسمع أصوات ***
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( عدد التعليقات 24,986 )5 - قلم الحقيقه
خطيب حوثي حاله حال داعية أخواني لافرق بينهم لافي العداء للأوطان ولاخيانتهم لها.
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( عدد التعليقات 12,727 )4 - ابويوسف
ت 2 تجلس معه وتبتاع منه وتفضله على السعوديين اذا لك مصلحه معه وتطالب الحكومه بسعوده بس بينى وبينك وانا في جده ذاهب مكه اختر تكسى اجنبى ضروره
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( عدد التعليقات 12,727 )3 - ابويوسف
ت 2 الاتخاف ان ياتى عليك يوم وتجلس نفس مجلسه او اردى من ذلك اتقى الله فى عاجر او مقهور ان يبليك الله واحمد النعمه واعطها حقهازمن الشكر والتواضع لمن هم دونك واسف اذا قسوت عليك
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2 - أفريقي2017-06-17 11:50:51
جلست مع شخص يمني وجلس يردد عن أمجاد اليمن وعن أفعال رجال اليمن بطولات أبناء اليمن ف كان مني سؤال له وأين أبناء اليمن حاليا وأين بطولاتهم وهم في السعوديه وتاركين أعراضهم تغتصب وهم يلهثون خلف جمع المال
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1 - مواطن كادح2017-06-17 11:44:06
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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