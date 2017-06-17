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“تويتر” يشارك في المقاطعة بطريقته الخاصة ويغلق الحساب الرسمي لقناة الجزيرة.. لهذا السبب! -صورة
صحيفة المرصد: أغلقت شركة “تويتر” الحساب الرسمي لقناة “الجزيرة” القطرية؛ بسبب انتهاكه الخصوصية ودعمه الإرهاب وإثارة الفتن بين المجتمعات العربية.
يأتي هذا الإيقاف بعد قيام القناة بنشر عديد من مقاطع الفيديو الخاصّة بالتنظيمات الإرهابية بشكل خاص وحصري عبر حسابها الرسمي، والذي تعده “تويتر” انتهاكاً صارخاً لأنظمة الخصوصية والنشر الدولي التي تستند إليها الشركة في عملها، وتعمل بشكل صارم على القضاء عليه.
فيما برّرت القناة القطرية، عبر أحد حساباتها الفرعية، أن إيقاف الحساب أتى بعد حملة منظّمة على القناة، وقالت إنها تعمل على استعادته. جاء ذلك متزامناً مع قرار دول عربية وخليجية مقاطعة “قطر” لدعمها للإرهاب.
التعليقات
9 - سمير نجد2017-06-17 14:09:28
كفو يا تويتر .
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( عدد التعليقات 12,727 )8 - ابويوسف
فيه حسابات كثيره ب اسماء اناس لهم ثقلهم منتحله تحتاج متابعه واغلاق لكى لا يضيع تحتها مواطن مدرعم
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7 - ابو طاقية2017-06-17 13:39:10
مدير القناة وجه اخر من وجوه اعلام الجزيرة المظلم والمضلل الناشر لاخبار المنضمات المتطرفة وجميع الارهابيين في العالم
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6 - جابر2017-06-17 13:18:21
شغل يهود وبكرى سيتم ارجاع الحساب واحفظوا كلامي هذا ,, نعم هذه هي طريقه اليهود وهي طريقة صب الزيت علي النار بهدفه البلبله والزلزله اكثر بالمنطقه لتحقيق خرائط الدم بالمنطقة التي طالما يسعون لها
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5 -2017-06-17 13:16:16
ماشاء الله نتمنى المزيد اللهم زد واكثر
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4 - ابو حنش2017-06-17 13:00:58
تعليق مخالف
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3 - بخشم الدولار2017-06-17 12:56:15
على طاري تويتر اسهم الامير الوليد بن طلال في تويتر اكثر من مؤسسها.
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2 - العتيبي2017-06-17 12:49:53
تعيش قطر الان بداية أيامها السود !! أسبوع أضافي وتسمع الولوله ( وسمعني ياقدع )
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1 - yasser2017-06-17 12:46:33
الله يعز حكومتنا ويحفظ ملكنا سلمان ويجنب البلاد الفتن وكل عام وانتم بخير
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