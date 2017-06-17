“تويتر” يشارك في المقاطعة بطريقته الخاصة ويغلق الحساب الرسمي لقناة الجزيرة.. لهذا السبب! -صورة

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صحيفة المرصد: أغلقت شركة “تويتر” الحساب الرسمي لقناة “الجزيرة” القطرية؛ بسبب انتهاكه الخصوصية ودعمه الإرهاب وإثارة الفتن بين المجتمعات العربية.

يأتي هذا الإيقاف بعد قيام القناة بنشر عديد من مقاطع الفيديو الخاصّة بالتنظيمات الإرهابية بشكل خاص وحصري عبر حسابها الرسمي، والذي تعده “تويتر” انتهاكاً صارخاً لأنظمة الخصوصية والنشر الدولي التي تستند إليها الشركة في عملها، وتعمل بشكل صارم على القضاء عليه.

فيما برّرت القناة القطرية، عبر أحد حساباتها الفرعية، أن إيقاف الحساب أتى بعد حملة منظّمة على القناة، وقالت إنها تعمل على استعادته. جاء ذلك متزامناً مع قرار دول عربية وخليجية مقاطعة “قطر” لدعمها للإرهاب.