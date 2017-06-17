من هو النائب العام سعود بن عبد الله المعجب؟.. وماهي آخر المناصب التي تولاها؟

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صحيفة المرصد: عُين سعود بن عبد الله المعجب، أول نائب عام في المملكة، بعدما صدرت اليوم أوامر ملكية بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة”، فمن هو “المعجب” وما المناصب التي تولاها وأبرز تصريحاته السابقة؟.

كان آخر المنصب التي تولاها “المعجب” بأمر ملكي هو عضو المجلس الأعلى للقضاء، بدرجة رئيس محكمة استئناف، كما كان سابقاً قاضيا في المحكمة الجزئية.

وشارك المعجب في مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم، ومشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.

وفيما يتعلق بتصريحاته كان للمعجب تصريحات واضحة ضد الإرهاب والاعتداءات، إذ سبق أن استنكر الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها الوطن ورجال الأمن البواسل الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد العقيدة الصحيحة، بلاد تحكيم الشريعة الإسلامية.