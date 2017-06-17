من هو النائب العام سعود بن عبد الله المعجب؟.. وماهي آخر المناصب التي تولاها؟
صحيفة المرصد: عُين سعود بن عبد الله المعجب، أول نائب عام في المملكة، بعدما صدرت اليوم أوامر ملكية بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة”، فمن هو “المعجب” وما المناصب التي تولاها وأبرز تصريحاته السابقة؟.
كان آخر المنصب التي تولاها “المعجب” بأمر ملكي هو عضو المجلس الأعلى للقضاء، بدرجة رئيس محكمة استئناف، كما كان سابقاً قاضيا في المحكمة الجزئية.
وشارك المعجب في مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم، ومشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.
وفيما يتعلق بتصريحاته كان للمعجب تصريحات واضحة ضد الإرهاب والاعتداءات، إذ سبق أن استنكر الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها الوطن ورجال الأمن البواسل الذين قدموا أنفسهم دفاعاً عن هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، بلاد العقيدة الصحيحة، بلاد تحكيم الشريعة الإسلامية.
التعليقات
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نتمنى ان يتم استقطاب قضاة من اوروبا و امريكا وايضا من الدول العربيه..لما فيه فائده في فرض النظام والبعد عن التعصب وايضا تحقيق العدل..نجد هناك الاف القضايا لها سنين كثيره لم تحل واصحابها في السجون 💚
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ما فيه شئ في القضاء على مستوى العالم اسمه توحيد الأحكام كل حكم له ملابساته وادلته لايمكن ان يحصل تطابق إلا في حالات نادره ولايوجد في العالم شئ بهذه الصيغه فالأحكام تخضع لدليل والحجه والمداوله واستئناف
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اللهم والي على القوم خيارهم وسقط قدر انذالهم سبحانك ربي الااله الا انته ولاعزه الاعزتك تعز ممن تشاء وتذل ممن تشاء
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البلاد مقبله على نقله نوعيه وتغيير جذري سينقل المملكه الى الامام،،،اعتقد ان هذا الاجراء هو بداية توحيد الاحكام.
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اسأل الله العظيم ان يكتب له التوفيق والسداد كشف الله له وجوه الحقائق و أخذ بيده في المضائق ونفع به البلاد والعباد و النيابة العامة يارب
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الله يعينة على حمل الامانة والمسؤلية
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اللهم لاخير الاخيرك ولاطير الا طيرك ولا اله غيرك .
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