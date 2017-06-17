شاهد.. أول ظهور لـ”سيف القذافي” بعد الإفراج عنه في أوباري جنوب ليبيا!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا فيه إن سيف الإسلام يتجول في مدينة أوباري التي يقطنها سكان من الطوارق محاطا بوجهاء المنطقة.

ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”تفيد أنباء بوصول سيف الإسلام معمر القذافي إلى مدينة أوباري جنوب ليبيا، وهي معقل اللواء علي كنه الذي عمل في الجيش الليبي في عهد القذافي ولا يزال يدين لنظامه بالولاء.

وتواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن توجه القذافي إلى أوباري لكننا في آر تي لم نتمكن من تحديد مكان تصوير الفيديو أو تاريخ تسجيله.

وتبعد مدينة أوباري التي شكّل اللواء علي كنه فيها في المدة الماضية تشكيلا مسلحا مستقلا، عن العاصمة الليبية طرابلس التي تبعد عن أوباري مسافة 933 كيلومترا.

واستند النشطاء إلى حدثين بشأن وصول سيف الإسلام للجنوب الليبي، الأول هو تحركات كتائب على كنة غير المسبوقة، والثاني حالة الاستنفار المشددة داخل مدينة أوباري.

وتؤكد عدة مواقع مناصرة للنظام السابق في ليبيا أن سيف الإسلام سيتوجه في الأيام القليلة المقبلة بخطاب مصور مسجل إلى مواطنيه، إيذانا فيما يبدو بلعب دور سياسي جديد في البلاد.