شاهد.. أول ظهور لـ”سيف القذافي” بعد الإفراج عنه في أوباري جنوب ليبيا!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا فيه إن سيف الإسلام يتجول في مدينة أوباري التي يقطنها سكان من الطوارق محاطا بوجهاء المنطقة.
ووفقاً لموقع”روسيا اليوم”تفيد أنباء بوصول سيف الإسلام معمر القذافي إلى مدينة أوباري جنوب ليبيا، وهي معقل اللواء علي كنه الذي عمل في الجيش الليبي في عهد القذافي ولا يزال يدين لنظامه بالولاء.
وتواترت الأنباء في الفترة الأخيرة عن توجه القذافي إلى أوباري لكننا في آر تي لم نتمكن من تحديد مكان تصوير الفيديو أو تاريخ تسجيله.
وتبعد مدينة أوباري التي شكّل اللواء علي كنه فيها في المدة الماضية تشكيلا مسلحا مستقلا، عن العاصمة الليبية طرابلس التي تبعد عن أوباري مسافة 933 كيلومترا.
واستند النشطاء إلى حدثين بشأن وصول سيف الإسلام للجنوب الليبي، الأول هو تحركات كتائب على كنة غير المسبوقة، والثاني حالة الاستنفار المشددة داخل مدينة أوباري.
وتؤكد عدة مواقع مناصرة للنظام السابق في ليبيا أن سيف الإسلام سيتوجه في الأيام القليلة المقبلة بخطاب مصور مسجل إلى مواطنيه، إيذانا فيما يبدو بلعب دور سياسي جديد في البلاد.
التعليقات
اللهم عليك بمن سعو في الارض خراب وزعزعو الأمن وخانو الأمة بدسائسهم واستعانوا بالفرس أعداء الدين والملة اللهم من عادا بلادنا وولاة امرنا فاجعله عبرة وايه
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المبكي تدمير ليبيا بلد عمر المختار تدميرها على يد قطر والمضحك ان ****** لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
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قطر شردت شعبه ودمرت ليبيا وصدقوني سوف ينتقم ولن ينسى من شتت اسرته ونكل بهم اذكر عائشة القذافي قبل مقتل والدها تستجدي الدول بعدم تدمير ليبيا بالرغم من جنون القذافي ولكن كانوا يحبوه وكان موحد صفوفهم
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حسبي الله على مجرمي قطر كم من شعوب قتلت وتهجرت وجاعت ومرضت بسببهم *** وضفو الماده في خراب الدول ولمن ولمصلحت من كل هذا الدمار والقتل اللهم انتقم منهم
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للأسف من دخلت ***في ليبيا خربت الوضع
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قطر عربيه بعقول مجوسيه وعقول عجميه اللهم عليك بهم. اللهم اجعل الدايره عليهم اللهم رد كيدهم في نحورهم كم شردو الدول العربيه كم اشترو ذمم ناس عديمين الضمير الاراهابين صارو تحت انرتهم عبده الدرهم حسبي
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كله من قطر حكومة **شردت شعوب عشان حقد في انفسهم وعملاء إيران لتدمير الدول العربية والإسلامية
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ليبيا مات الحجاج واتاكم ابن الحجاج
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