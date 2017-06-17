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فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!

فشل جميع محاولات الدوحة لإعادة فتح أجواء الدول المقاطعة أمام طائراتها!
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رويترز 11 1٬569 1 ساعة

صحيفة المرصد:فشلت محاولات الدوحة في فتح أجواء عدد من الدول العربية أمام الطائرات القطرية خلال اجتماعات للمنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو في مونتريال الكندية، والسبب أن الخلاف سياسي، بحسب رويترز.

وطلبت الدوحة من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التدخل بعد إغلاق دول عربية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

وقالت وكالة رويترز إن الخلاف الجوي سيطرح للنقاش في اجتماع مقرر لمجلس إدارة الإيكاو هذا الأسبوع.

ولكن مصدر رويترز توقع عدم اتخاذ أي قرار بشأن الخلاف.

واعتبر وزير النقل” سليمان الحمدان”أن الخلاف قضية سياسية أكبر من حقوق المجال الجوي ولا يمكن للإيكاو حلها.

واتهم الوفد السعودي قطر بانتهاك المادة الرابعة من الاتفاقية التي تدعو الدول الأعضاء إلى عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهدافها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - وردة
2017-06-17 16:11:00
على راحتك بس شوف من اكثر ناس استفادوا من القطرية واذا كان السوق القطري بهذا الصغر فلم تتهاتف عليه الدول وليش معظم اهلي السعوديين يبحثون عن عمل هناك وانا كنت هناك وربيت في قطر ودرست في مدارسها واعرف اك
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10 - المهندس
2017-06-17 16:10:00
تعليق مخالف
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9 - المهندس
2017-06-17 16:08:42
اللهم انصر الملك سلمان و ولي عهده الأمين و ولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ***
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8 - المهندس
2017-06-17 16:04:01
تعليق مخالف
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7 -
2017-06-17 16:00:57
حسابات قطر للتلميع الساطع شركاتنا مستقبلنا علاقتنا جيراننا وتوهم المتابع انها حسابات قطرية اي اصحوا صرتم مكشوفين اقتصاد السعودية زاد تصنيفه دوليا واقتصاد قطر فالحظيظ حتى الفنادق تعلن مجانا بس تعالوا😂
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6 - تعليق ٥ وردة
2017-06-17 16:00:39
ومن قال اننا بحاحة ليوق تعداد سكانه بالكاد عدد سكان حي السويدي. انتم من يحتاج الينا وانتم من تحتاحون منتحاتنا وانتم من ستعانون رداءة المنتحات البديلة وارتفاع ايعارها. لتستمر المقاطعه
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5 - وردة
2017-06-17 15:52:04
جميع الاجراءات تحتاج وقت وتتجازوها قطر تخرج شركة تحل محلها 10 شركات السوق مفتوح والناس تبي تربح وخروج شركاتنا لن يضر احدا غيرنا والمشكلة بعدها كيف سيكون لشركاتنا اسواق في قطر بعد تعود المستهلك على منت
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4 - الخرطوم نقطة تجميع
2017-06-17 15:29:25
نعم لركاب القطرية في افريقيا اصبحت الخرطوم نقطة تجمع وتوزيع بطائراتها التي تعبر اجوائنا من الدوحة للخرطوم وبعد ذلك تواصل نقل الركاب .
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3 - الحذر من الخطوط السودانية
2017-06-17 15:26:57
حلت محل الخطوط القطرية بالإتفاق بينهما لرحلات السودان ووسط افريقيا بحكم ان السودانية تستطيع عبور اجوائنا ولا تتكبد خسائر في طول المسافة كما لو شغلتها القطرية.
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2 - المنارة
2017-06-17 15:19:05
ستدفع ثمن التلاعب
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1 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-06-17 15:05:59
أكبر مشكلة تواجه الدوحة الآن ◽تعثر الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم ◽المقاولين في ورطة👌
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