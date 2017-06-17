السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان .. فباعتها في الأسواق!

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صحيفة المرصد-BBC:اعتذرت نيجيريا للسعودية بعد بيع أكثر من نحو 200 طن من التمر أهدتها إياها في رمضان، فباعتها في السوق المحلي.

وكان التمر هدية لمن فروا من ديارهم بسبب جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية قالت إنه يتم التحقيق في الأمر. ولكن لم تتم أي اعتقالات.

وقالت وزارة الخارجية إن مفوضية نيجيريا للاجئين والمهاجرين والمهجرين إنها وضعت قائمة بالمناطق التي يجب توزيع التمور فيها، بما فيها مخيمات اللاجئين وبعض المساجد الكبيرة.

وعثر على التمور معروضة للبيع في أسواق ولاية بورنو، التي كانت أكثر المناطق تضررا من هجمات بوكو حرام.

وبعد ثمانية أعوام من الاضطرابات، يحتاج 8.5 مليون شخص لمعونات عاجلة في شمال غربي نيجيريا، حسبما قال مسؤولون.