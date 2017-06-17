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السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان .. فباعتها في الأسواق!

السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان .. فباعتها في الأسواق!
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BBC 21 2٬005 1 ساعة

صحيفة المرصد-BBC:اعتذرت نيجيريا للسعودية بعد بيع أكثر من نحو 200 طن من التمر أهدتها إياها في رمضان، فباعتها في السوق المحلي.

وكان التمر هدية لمن فروا من ديارهم بسبب جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية قالت إنه يتم التحقيق في الأمر. ولكن لم تتم أي اعتقالات.

وقالت وزارة الخارجية إن مفوضية نيجيريا للاجئين والمهاجرين والمهجرين إنها وضعت قائمة بالمناطق التي يجب توزيع التمور فيها، بما فيها مخيمات اللاجئين وبعض المساجد الكبيرة.

وعثر على التمور معروضة للبيع في أسواق ولاية بورنو، التي كانت أكثر المناطق تضررا من هجمات بوكو حرام.

وبعد ثمانية أعوام من الاضطرابات، يحتاج 8.5 مليون شخص لمعونات عاجلة في شمال غربي نيجيريا، حسبما قال مسؤولون.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - يمامه
2017-06-17 16:11:22
شيلوالنيجيريه الموجودين بمكة وجده ودوهم بلدهم
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20 - يمامه
2017-06-17 16:10:07
ههههههههه الحمدلله
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19 - الرياض
2017-06-17 16:04:59
يللي يقول اعطيهم قيمتها وللي يقول احفروا ابار لهم الدوله أرسلت لهم اللي ذكرتماه وزياده
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18 - loving liberal
2017-06-17 15:56:09
نيجيريا تعتبر دوله غنيع بتروليه زراعيه ولاتستحق المساعدة اي مواطن ممن يعيش نفسه منزراعة حوشه الياه متوفره ودوله في وفرة مياه لايمكن ان يحسون في الجوع
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17 -
2017-06-17 15:52:58
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16 - متمركز
2017-06-17 15:52:14
اصلا نيجيريا عندها بترول وهو مقياس تسعير عالمي ***
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15 - غريب
2017-06-17 15:51:09
مثل بلد تم توزيع البطانيات مساعدة في الشتاء للمحتاجين و تم بيعها ووجدت في احدى الفنادق
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14 - محمد الحربي
2017-06-17 15:50:09
مثلهم مثل الجمعيات الخيريه التشادين والاجانب ياخذون منها السكر والارز ويبيعونها بالبقالات بارخص الاسعار
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13 - ورقة
2017-06-17 15:49:43
تعليق مخالف
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12 - غريب
2017-06-17 15:46:23
اولا يفترض ان يكتب على التمر او اي مساعدة يوزع مجانا ولا يباع ثانيا تكلف جهة خيرية تقوم بتوزيع المعونات على للمستحقين الفعليين
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11 - محسن
2017-06-17 15:43:34
من جد لو انهم ****كان المساعدات ما وقفت
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-06-17 15:43:30
كان حفرتوا آبار لهم بدال التمر .
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9 - يستاهل البرد من ضيع دفاه
2017-06-17 15:26:55
تعليق مخالف
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8 - إستشاري صح
2017-06-17 15:23:55
نيجيريا بلد افريقي غني وليس كل بلد افريقي فقير ، الصومال والنيجر ومالي احوج .
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7 - فهد
2017-06-17 15:21:47
لو انهم ***كان طيارات المساعدات ما وقفت لاكنهم ***لهم الله ونعم بالله
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6 -
2017-06-17 15:19:48
الله يرزقنا
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5 - المنارة
2017-06-17 15:17:33
‏خاطرة :- الحياة الدنيا أقصر ...! من أن تشرح للناس ..! عن حُسن نواياك ......!
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4 - راحت البال
2017-06-17 15:16:19
لابد يكون الملصق داخل كل كيسة تمرة لاتنتزع الى بعد فتح كيسة التمرة
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3 - سمعان
2017-06-17 15:15:15
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2 - قول الحق
2017-06-17 15:13:57
بالعقل وش حاجتهم للتمر ؟ بدل 200 طن تمر .. عطوهم قيمتها ..
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1 - اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
2017-06-17 15:10:32
اكثروا من هذا الدعاء في العشر الاواخر كما قال الرسول : اللهم انك عفوا تحب العفو فاعفوا عنا
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