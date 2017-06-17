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السعودية تهدي نيجيريا 200 طن من التمر في رمضان .. فباعتها في الأسواق!
صحيفة المرصد-BBC:اعتذرت نيجيريا للسعودية بعد بيع أكثر من نحو 200 طن من التمر أهدتها إياها في رمضان، فباعتها في السوق المحلي.
وكان التمر هدية لمن فروا من ديارهم بسبب جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية قالت إنه يتم التحقيق في الأمر. ولكن لم تتم أي اعتقالات.
وقالت وزارة الخارجية إن مفوضية نيجيريا للاجئين والمهاجرين والمهجرين إنها وضعت قائمة بالمناطق التي يجب توزيع التمور فيها، بما فيها مخيمات اللاجئين وبعض المساجد الكبيرة.
وعثر على التمور معروضة للبيع في أسواق ولاية بورنو، التي كانت أكثر المناطق تضررا من هجمات بوكو حرام.
وبعد ثمانية أعوام من الاضطرابات، يحتاج 8.5 مليون شخص لمعونات عاجلة في شمال غربي نيجيريا، حسبما قال مسؤولون.
التعليقات
21 - يمامه2017-06-17 16:11:22
شيلوالنيجيريه الموجودين بمكة وجده ودوهم بلدهم
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20 - يمامه2017-06-17 16:10:07
ههههههههه الحمدلله
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19 - الرياض2017-06-17 16:04:59
يللي يقول اعطيهم قيمتها وللي يقول احفروا ابار لهم الدوله أرسلت لهم اللي ذكرتماه وزياده
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18 - loving liberal2017-06-17 15:56:09
نيجيريا تعتبر دوله غنيع بتروليه زراعيه ولاتستحق المساعدة اي مواطن ممن يعيش نفسه منزراعة حوشه الياه متوفره ودوله في وفرة مياه لايمكن ان يحسون في الجوع
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17 -2017-06-17 15:52:58
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16 - متمركز2017-06-17 15:52:14
اصلا نيجيريا عندها بترول وهو مقياس تسعير عالمي ***
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15 - غريب2017-06-17 15:51:09
مثل بلد تم توزيع البطانيات مساعدة في الشتاء للمحتاجين و تم بيعها ووجدت في احدى الفنادق
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14 - محمد الحربي2017-06-17 15:50:09
مثلهم مثل الجمعيات الخيريه التشادين والاجانب ياخذون منها السكر والارز ويبيعونها بالبقالات بارخص الاسعار
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13 - ورقة2017-06-17 15:49:43
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12 - غريب2017-06-17 15:46:23
اولا يفترض ان يكتب على التمر او اي مساعدة يوزع مجانا ولا يباع ثانيا تكلف جهة خيرية تقوم بتوزيع المعونات على للمستحقين الفعليين
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11 - محسن2017-06-17 15:43:34
من جد لو انهم ****كان المساعدات ما وقفت
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-06-17 15:43:30
كان حفرتوا آبار لهم بدال التمر .
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9 - يستاهل البرد من ضيع دفاه2017-06-17 15:26:55
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8 - إستشاري صح2017-06-17 15:23:55
نيجيريا بلد افريقي غني وليس كل بلد افريقي فقير ، الصومال والنيجر ومالي احوج .
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7 - فهد2017-06-17 15:21:47
لو انهم ***كان طيارات المساعدات ما وقفت لاكنهم ***لهم الله ونعم بالله
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6 -2017-06-17 15:19:48
الله يرزقنا
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5 - المنارة2017-06-17 15:17:33
خاطرة :- الحياة الدنيا أقصر ...! من أن تشرح للناس ..! عن حُسن نواياك ......!
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4 - راحت البال2017-06-17 15:16:19
لابد يكون الملصق داخل كل كيسة تمرة لاتنتزع الى بعد فتح كيسة التمرة
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3 - سمعان2017-06-17 15:15:15
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2 - قول الحق2017-06-17 15:13:57
بالعقل وش حاجتهم للتمر ؟ بدل 200 طن تمر .. عطوهم قيمتها ..
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1 - اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا2017-06-17 15:10:32
اكثروا من هذا الدعاء في العشر الاواخر كما قال الرسول : اللهم انك عفوا تحب العفو فاعفوا عنا
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