قرقاش يشن هجومًا على قطر ويؤكد: “يصعب الدفاع عن موقفها”.. وهذا ما قاله عن ذراعها الإعلامي “الجزيرة”!

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صحيفة المرصد: شن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، هجومًا على “قطر” وذراعها الإعلامي “قناة الجزيرة”، قائلا: “يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له،ويسهل حين تكون صادقا شفافا”.

وأضاف قرقاش في تغريدة ثانية على حسابه الرسمي بتويتر خص بها ذراعها الإعلامي “الجزيرة” قائلا: “أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود. جوهر الإعلام المؤثر المصداقية”.

وزاد في سلسلة تغريداته اليوم السبت: “اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفاً مكرراً لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية.”

يذكر أن هذه التغريدات جاءت بعد ساعات من بث سلطات البحرين، الجمعة، تسجيلاً لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيه على إثارة الفوضى في البحرين وبثها على قناة “الجزيرة”.

يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له،ويسهل حين تكون صادقا شفافا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

إتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفا مكررا لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ يونيو، ٢٠١٧