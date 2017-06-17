قرقاش يشن هجومًا على قطر ويؤكد: “يصعب الدفاع عن موقفها”.. وهذا ما قاله عن ذراعها الإعلامي “الجزيرة”!
صحيفة المرصد: شن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، هجومًا على “قطر” وذراعها الإعلامي “قناة الجزيرة”، قائلا: “يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له،ويسهل حين تكون صادقا شفافا”.
وأضاف قرقاش في تغريدة ثانية على حسابه الرسمي بتويتر خص بها ذراعها الإعلامي “الجزيرة” قائلا: “أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود. جوهر الإعلام المؤثر المصداقية”.
وزاد في سلسلة تغريداته اليوم السبت: “اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفاً مكرراً لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية.”
يذكر أن هذه التغريدات جاءت بعد ساعات من بث سلطات البحرين، الجمعة، تسجيلاً لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيه على إثارة الفوضى في البحرين وبثها على قناة “الجزيرة”.
يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له،ويسهل حين تكون صادقا شفافا.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
إتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفا مكررا لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود. جوهر الإعلام المؤثر المصداقية.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرقاش ساسي محنك يعرف مصلحة الجميع وليس مصلحه بلده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يالعتيبي بدري عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** اعيد واكرر ورى قطر دول معاديه للسعوديه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نريد اعلام نزيه وصادق وامين زي العربيه ومن على شاكلتها يا قرقش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لابد من أن تركع قطر للسعوديه وتعرف حجمها جيداً
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
أتمنى بان ينهى موضوع قطر بتدخل عسكري باسرع وقت ممكن مهما كانت النتائج وياليتها تكون في العشر الاواخر . ويسلم تميم وكل المطلوبين للمحاكمه .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاتجدي العبادة مع الخيانة والكذب والغدر فالمنافقون يصلون ويصومون ويزكون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجزيرة اخوان قامت على الحثالة الاعلامية الخائنة للخليج الكارهة له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم إنا صائمون.****** كلنا واحد وخليجنا واحد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا ثبت هذا الكلام والعدا من قطرلجيرانهادول الخليج لاتعاد العلاقه مع قطر الافي اسقاط الحكومه الحاليه وستبدالها في حكومه جديدة في دستور مختلف عن السابق في قوانين تشمل ارئياسة وحفظ الحقوق والعهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 11 الجزيرة صهيونية اخونجية خبيثة ولاعبة بحسبة اعلام اراب أيدول وابوسن وذا فويس والشاطر حسن والله لو شباب يسون قناة بيوتيوب بيمردغون الجزيرة مردغة ويلعبون بحسبتها مجانا هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تذكرني قطر بلمثل المصري يافطيحه بجلاجل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الطامة الكبري والمصيبة اﻷعظم من الطابور الخامس اﻹخونجي المندس بيننا ما زال في وجهه مزعة لحم ولم يستحي من الدفاع عن تنظيمه اﻹرهابي اﻹخونجي الخارجي وقنواته وخاصةً الجزيرة الخبيثه الصهيونية الماسونيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قناة الجزيرة قناة خاصة مثلها مثل العربية بس شوف الفرق .. الجزيرة تطرح مواضيع قوية ومهنية في سياقة الخبر اما العربية تستضيف ابطال السناب واليوتيوب وابو سن الجزيرة دايم تمردغ العربية مردغة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تسيرون خلف***سيوردوكم المهالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مين يدير القناة مين يمويلها صادقة كاذبة هذا ماهو موضوعنا ياخنبوق ع غفلة الموضوع قناة وحدة مع انها عميلة وكذابة ومنافقة وتمولها دولة وحدة ماهم قادرين عليها دول ولا ينفقون اموالهم على سلفي وطونيس وجوني!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ورقة \\\ قناة واحدة مخزونها الكذب والدعاية لدول الارهاب في المنطقة وتبني سياساتها والوقوف مع قطيعهم من الأخونجية الارهابيين الأخوان والدواعش ومن في حكمهم.قناة يديرها قطيع من العصابة وشذاذ الأفاق.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وشلووون تكفى انتم لا تستطيعو ان تسمعو الى مايراد ان تسمعو او ما يملا عليكم بحكم تبعيتكم وعدم استقلاليتكم ونزاهتكم ماتفعلونه بتبعيتكم لايخدم المصلحه العامه والرقى ونهوض الأوطان نريد اعلام نزيه يخدم شعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيض الله وجهك وبارك الله فيك يادكتور أنور كفيت ووفيت ماهي غريبة على اهل الإمارات قول وفعل .دفاعك عن الخليج وهله شرف وانت من الشرفاء المخلصين للخليج وهله.معآضد الإخونجية ورموزهم ودولهم قطروإيران وتركيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
للاسف اعلام دول الخليج اعلام ضعيف لايستطيع مواجهة اي اعلام بالمنطقة قناة واحدة لاعبة بحسبة دول الخليج اعلاميا للاسف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المنافق إذا اجتمع فيه كل صفات المنافقين كان منافقا خالصا( إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر )فكل هذه الخصال متوفرة في اﻹخوان المتأسلمين ودولهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نتمنى عدم ادخال المواطنين في المهاترات الإعلامية مع قطر ( كل اناء بمافيه نضح
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
***ولا ينفع معهم النصح حكام قطر عليهم الرحيل وتعيين حكام جدد دولة اصبحت بؤرة شر وفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق