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قرقاش يشن هجومًا على قطر ويؤكد: “يصعب الدفاع عن موقفها”.. وهذا ما قاله عن ذراعها الإعلامي “الجزيرة”!

قرقاش يشن هجومًا على قطر ويؤكد: “يصعب الدفاع عن موقفها”.. وهذا ما قاله عن ذراعها الإعلامي “الجزيرة”!
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المرصد 27 1٬874 3 ساعات

صحيفة المرصد: شن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، هجومًا على “قطر” وذراعها الإعلامي “قناة الجزيرة”، قائلا: “يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية، ويصبح جمهورك محازبيك وذو مصلحة ومن تدفع له،ويسهل حين تكون صادقا شفافا”.

وأضاف قرقاش في تغريدة ثانية على حسابه الرسمي بتويتر خص بها ذراعها الإعلامي “الجزيرة” قائلا: “أشفق على الصوت الإعلامي الوحيد، تكرر حضوره وغاب السند، غدت مهمته أصعب في ظل أدلة تؤكد زرع الفتن ونقض العهود. جوهر الإعلام المؤثر المصداقية”.

وزاد في سلسلة تغريداته اليوم السبت: “اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تم تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفاً مكرراً لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوي الأجندات الحزبية.”

يذكر أن هذه التغريدات جاءت بعد ساعات من بث سلطات البحرين، الجمعة، تسجيلاً لمكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة سلطان، يتآمران فيه على إثارة الفوضى في البحرين وبثها على قناة “الجزيرة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 -
2017-06-17 18:04:07
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26 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-06-17 17:57:23
قرقاش ساسي محنك يعرف مصلحة الجميع وليس مصلحه بلده
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25 - سارية الجبل
2017-06-17 17:52:30
يالعتيبي بدري عليكم
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24 - وطني الحبيب
2017-06-17 17:52:15
*** اعيد واكرر ورى قطر دول معاديه للسعوديه ***
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23 - ابوعبدالله
2017-06-17 17:51:16
نريد اعلام نزيه وصادق وامين زي العربيه ومن على شاكلتها يا قرقش
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22 - طارق
2017-06-17 17:51:00
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21 - العتيبي
2017-06-17 17:40:08
لابد من أن تركع قطر للسعوديه وتعرف حجمها جيداً
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20 - العتيبي
2017-06-17 17:32:56
أتمنى بان ينهى موضوع قطر بتدخل عسكري باسرع وقت ممكن مهما كانت النتائج وياليتها تكون في العشر الاواخر . ويسلم تميم وكل المطلوبين للمحاكمه .
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19 - وطني الحبيب
2017-06-17 17:29:05
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18 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 17:15:02
لاتجدي العبادة مع الخيانة والكذب والغدر فالمنافقون يصلون ويصومون ويزكون
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17 - الغدر شيمة من شيم الخونة؟!!!
2017-06-17 17:12:56
الجزيرة اخوان قامت على الحثالة الاعلامية الخائنة للخليج الكارهة له
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16 - صنداحي
2017-06-17 17:07:43
اللهم إنا صائمون.****** كلنا واحد وخليجنا واحد
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15 - الحازم العازم
2017-06-17 17:02:43
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14 - loving liberal
2017-06-17 16:56:59
اذا ثبت هذا الكلام والعدا من قطرلجيرانهادول الخليج لاتعاد العلاقه مع قطر الافي اسقاط الحكومه الحاليه وستبدالها في حكومه جديدة في دستور مختلف عن السابق في قوانين تشمل ارئياسة وحفظ الحقوق والعهود
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13 - الطابور التاسع
2017-06-17 16:43:21
تعليق 11 الجزيرة صهيونية اخونجية خبيثة ولاعبة بحسبة اعلام اراب أيدول وابوسن وذا فويس والشاطر حسن والله لو شباب يسون قناة بيوتيوب بيمردغون الجزيرة مردغة ويلعبون بحسبتها مجانا هههههههه
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12 - بحر1
2017-06-17 16:34:35
تذكرني قطر بلمثل المصري يافطيحه بجلاجل
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11 -
2017-06-17 16:29:13
الطامة الكبري والمصيبة اﻷعظم من الطابور الخامس اﻹخونجي المندس بيننا ما زال في وجهه مزعة لحم ولم يستحي من الدفاع عن تنظيمه اﻹرهابي اﻹخونجي الخارجي وقنواته وخاصةً الجزيرة الخبيثه الصهيونية الماسونيه
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10 - ورقة
2017-06-17 16:26:56
قناة الجزيرة قناة خاصة مثلها مثل العربية بس شوف الفرق .. الجزيرة تطرح مواضيع قوية ومهنية في سياقة الخبر اما العربية تستضيف ابطال السناب واليوتيوب وابو سن الجزيرة دايم تمردغ العربية مردغة
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9 - خلف
2017-06-17 16:21:55
تسيرون خلف***سيوردوكم المهالك
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8 - ورقة
2017-06-17 16:20:46
مين يدير القناة مين يمويلها صادقة كاذبة هذا ماهو موضوعنا ياخنبوق ع غفلة الموضوع قناة وحدة مع انها عميلة وكذابة ومنافقة وتمولها دولة وحدة ماهم قادرين عليها دول ولا ينفقون اموالهم على سلفي وطونيس وجوني!
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( عدد التعليقات 24,999 )
7 - قلم الحقيقه
2017-06-17 16:11:06
4 - ورقة \\\ قناة واحدة مخزونها الكذب والدعاية لدول الارهاب في المنطقة وتبني سياساتها والوقوف مع قطيعهم من الأخونجية الارهابيين الأخوان والدواعش ومن في حكمهم.قناة يديرها قطيع من العصابة وشذاذ الأفاق.
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6 - وشلووووووووون
2017-06-17 16:04:54
وشلووون تكفى انتم لا تستطيعو ان تسمعو الى مايراد ان تسمعو او ما يملا عليكم بحكم تبعيتكم وعدم استقلاليتكم ونزاهتكم ماتفعلونه بتبعيتكم لايخدم المصلحه العامه والرقى ونهوض الأوطان نريد اعلام نزيه يخدم شعب
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5 - أحب وطني
2017-06-17 16:02:53
بيض الله وجهك وبارك الله فيك يادكتور أنور كفيت ووفيت ماهي غريبة على اهل الإمارات قول وفعل .دفاعك عن الخليج وهله شرف وانت من الشرفاء المخلصين للخليج وهله.معآضد الإخونجية ورموزهم ودولهم قطروإيران وتركيا
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4 - ورقة
2017-06-17 15:59:28
للاسف اعلام دول الخليج اعلام ضعيف لايستطيع مواجهة اي اعلام بالمنطقة قناة واحدة لاعبة بحسبة دول الخليج اعلاميا للاسف
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3 -
2017-06-17 15:44:28
المنافق إذا اجتمع فيه كل صفات المنافقين كان منافقا خالصا( إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر )فكل هذه الخصال متوفرة في اﻹخوان المتأسلمين ودولهم
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2 - خلك بعيد حبك يزيز
2017-06-17 15:43:53
نتمنى عدم ادخال المواطنين في المهاترات الإعلامية مع قطر ( كل اناء بمافيه نضح
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1 -
2017-06-17 15:41:20
***ولا ينفع معهم النصح حكام قطر عليهم الرحيل وتعيين حكام جدد دولة اصبحت بؤرة شر وفساد
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آخر تعليق
بواسطة : سار 888

كم هم كرماء معكم ومازال فيض كرمهم يهطل عليكم وعسي أن يؤتي ثمره اذا عندكم عقول تف...
بواسطة : إستشاري صح

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بواسطة :

تعليق مخالف...
بواسطة : بنت البلد

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم مايخافون الله...
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