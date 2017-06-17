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الرئيسية / شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!
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المرصد 50 4٬957 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية لجين عمران والفنانة العراقية شذا حسون خلال، يخرج من فمهما “الدخان” خلال مشاركتهنّ في حفل إفطار.

ويظهر الفيديو تذوقت “عمران” لحلوى تتسبب في تصاعد الدخان من الفم بعد تناولها لأول مرة، وكررت “حسون” التجربة نفسها لتخرج من فمها الدخان أيضًا.

وأثار مقطع الفيديو موجة من الضحك والمزاح، وهذا ما دفع الإعلامية الإماراتية مهيرة بن عبد العزيز إلى تنال الحلوى الدخانية أيضاً لتكتشف بنفسها ما حدث.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-18 01:16:42
أعوذ بالله شيء مقزز دخان
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49 - د.جلال بن لال الكراتشي
2017-06-18 01:13:15
قسم بي الله جيبون الزغط، ***
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48 - وطني الحبيب
2017-06-18 01:08:41
اكثر الردود من الاخوان مالها داعي الخبر في وادي والتعليق في وادي وش السالفة
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47 - Ggccxx محمد الشهري
2017-06-18 01:04:41
تعليق مخالف
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46 - ابو حسام
2017-06-18 01:01:11
زين ما دامه مع ***
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45 -
2017-06-18 00:53:37
اللهم لا تجعلنا من اهل الدنيا اللهم اجعلنا من اهل الاخرة في الجنة التي لا يفنى شبابها
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44 - مرور سريع
2017-06-18 00:30:00
انها ضحكات ال*****
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43 - خالد الزهراني
2017-06-18 00:24:19
تعليق مخالف
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42 - المطنوخ
2017-06-18 00:22:53
وش دخلنا ي***
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41 - راحت البال
2017-06-18 00:20:50
ليش حفلاتهم مع***
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40 - ابواحمد
2017-06-18 00:20:27
تعليق مخالف
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39 - راحت البال
2017-06-18 00:19:34
انتي قدوة ***
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38 - جبال السراه
2017-06-18 00:12:09
باين ***
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37 - مرور سريع
2017-06-18 00:08:00
تعليق مخالف
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36 - عبدالرحمن
2017-06-18 00:03:30
تعليق مخالف
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35 - النمس
2017-06-18 00:01:34
المرأه التي تحمل مثل هذا العقل ***
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34 - النمس
2017-06-18 00:00:06
اذا راحة وجت على ظهور الدخان من فمها بسيطه ***
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33 - فارس نحد
2017-06-17 23:56:17
طيب عادي وين المشكله ا***
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32 - طارق
2017-06-17 23:55:32
ماشاء الله على هالعجايز***
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31 - سلام
2017-06-17 23:51:21
لاحول ولاقوة الابالله ***
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30 - سلام
2017-06-17 23:48:43
أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال
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29 - ابو عادل
2017-06-17 23:47:00
تعليق مخالف
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28 - ()()()()()
2017-06-17 23:45:07
18 ماذا تعتقد انهم لا يدخن العمل و السفريات تحتاج الى التدخين و اكثر المسكينات يعبون في العمل الحمد لله اللهم لا شماته سترك يارب
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27 -
2017-06-17 23:42:13
يزعمون أن الحريه والسعادة بترك** مهما أظهر السعادة
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26 - زائره
2017-06-17 23:39:47
** حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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25 - Waleed
2017-06-17 23:37:22
تعليق مخالف
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24 - ريما🌕📩Rima
2017-06-17 23:37:02
يمكن اللي يدخن لكي تدمن عليه واضراره نفس الدخان
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23 - ريما🌕📩Rima
2017-06-17 23:35:24
كل شيء يصورنه ياما شفنا صور من داخل بيوتكن مافيه خصوصية لكن هل تقدرن تصورن الحزن ببيوتكن ماتصورن إلا الفرح والطلعات والضحك!
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22 - مواطن كادح
2017-06-17 23:33:23
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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21 - 123
2017-06-17 23:31:26
من شاف برنامج الصدمه ع الانبي سي كله تمثيل حتى الكامرات والمايكات تتابع الجمهور وتتحرك معه والله مستغفلينا
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20 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-06-17 23:31:00
اللي يقول سجن وغرامه 500 الف قرار هيئة الإتصالات ياحبيبي هذا ****
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19 - معاهد ومبايع ال سعود
2017-06-17 23:28:01
تعليق مخالف
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18 - منقاش
2017-06-17 23:27:49
عندما تخرج الواحدة الدخان من فتحتي الأنف معناها في الغالب انه سبق لها التعود على تدخين السجائر لمدة طويلة
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17 - منقاش
2017-06-17 23:26:31
سألتكم بالله هل هذا من أمورنا المهمة في وقتنا الحاضر ..***
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16 - المُزن
2017-06-17 23:26:22
🍃🍁سماااااجة وثقااااالة دم 🍁🍃
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15 - سلام
2017-06-17 23:24:24
أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 -
2017-06-17 23:23:10
علينا هههههههه هذا نوع من الدخان بس بعد ما ارتفع سعر الدخان صغرى الزقارة و لفه لف للاقتصاد حركات معروفه
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13 - سلام
2017-06-17 23:22:23
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تكشف عقوبة تصوير الحياة الخاصة بكاميرا الجوال
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12 - سلام
2017-06-17 23:18:08
تصوير حياة خاصة ياهيئة الاتصالات
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11 - مواطن
2017-06-17 23:15:45
اكيد من ***
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10 - الخطاب
2017-06-17 23:14:41
لم تضطرب فتاوى المرأة والسياسة إلا بعد الاستعمار، وحينما فُتح الإعلام تسنمته نفوس مهزومة، فأخذت تُطوّع الإسلام للنظرة الغربية ولو بالتعسُّف
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9 - التاريخ
2017-06-17 23:13:46
تعليق مخالف
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8 - حسون ربسون طيسون
2017-06-17 23:12:25
تعليق مخالف
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7 - الخطاب
2017-06-17 23:12:01
كثير ممن يريدون الخروج عن التقليد والعادة يقعون في الهوى، أشغل الفرارُ عقولَهم عن حقيقة ما يستقبلون، ومن أكثر الالتفات خلفه عثر بما أمامه .
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6 -
2017-06-17 23:11:37
ت3 فعلاً فيه حلويات كذا
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5 -
2017-06-17 23:10:51
الله يهديهم ويهدينا ولا يبلينا يارب
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4 - Hero
2017-06-17 23:10:30
تعليق مخالف
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3 -
2017-06-17 23:10:11
يدخنون وتقولون حلوى!!
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2 - الخطاب
2017-06-17 23:07:28
الوحي مع العقل كالنور مع البصر، إذا زاد العلم بالوحي مشى وإذا نقص ضل وعثر (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم)
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1 -
2017-06-17 23:07:22
اي سحر هذا واي جميل هذا
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