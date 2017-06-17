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شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!
صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية لجين عمران والفنانة العراقية شذا حسون خلال، يخرج من فمهما “الدخان” خلال مشاركتهنّ في حفل إفطار.
ويظهر الفيديو تذوقت “عمران” لحلوى تتسبب في تصاعد الدخان من الفم بعد تناولها لأول مرة، وكررت “حسون” التجربة نفسها لتخرج من فمها الدخان أيضًا.
وأثار مقطع الفيديو موجة من الضحك والمزاح، وهذا ما دفع الإعلامية الإماراتية مهيرة بن عبد العزيز إلى تنال الحلوى الدخانية أيضاً لتكتشف بنفسها ما حدث.
التعليقات
50 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-18 01:16:42
أعوذ بالله شيء مقزز دخان
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49 - د.جلال بن لال الكراتشي2017-06-18 01:13:15
قسم بي الله جيبون الزغط، ***
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48 - وطني الحبيب2017-06-18 01:08:41
اكثر الردود من الاخوان مالها داعي الخبر في وادي والتعليق في وادي وش السالفة
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47 - Ggccxx محمد الشهري2017-06-18 01:04:41
تعليق مخالف
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46 - ابو حسام2017-06-18 01:01:11
زين ما دامه مع ***
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45 -2017-06-18 00:53:37
اللهم لا تجعلنا من اهل الدنيا اللهم اجعلنا من اهل الاخرة في الجنة التي لا يفنى شبابها
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44 - مرور سريع2017-06-18 00:30:00
انها ضحكات ال*****
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43 - خالد الزهراني2017-06-18 00:24:19
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42 - المطنوخ2017-06-18 00:22:53
وش دخلنا ي***
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41 - راحت البال2017-06-18 00:20:50
ليش حفلاتهم مع***
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40 - ابواحمد2017-06-18 00:20:27
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39 - راحت البال2017-06-18 00:19:34
انتي قدوة ***
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38 - جبال السراه2017-06-18 00:12:09
باين ***
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37 - مرور سريع2017-06-18 00:08:00
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36 - عبدالرحمن2017-06-18 00:03:30
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35 - النمس2017-06-18 00:01:34
المرأه التي تحمل مثل هذا العقل ***
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34 - النمس2017-06-18 00:00:06
اذا راحة وجت على ظهور الدخان من فمها بسيطه ***
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33 - فارس نحد2017-06-17 23:56:17
طيب عادي وين المشكله ا***
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32 - طارق2017-06-17 23:55:32
ماشاء الله على هالعجايز***
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31 - سلام2017-06-17 23:51:21
لاحول ولاقوة الابالله ***
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30 - سلام2017-06-17 23:48:43
أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال
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29 - ابو عادل2017-06-17 23:47:00
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28 - ()()()()()2017-06-17 23:45:07
18 ماذا تعتقد انهم لا يدخن العمل و السفريات تحتاج الى التدخين و اكثر المسكينات يعبون في العمل الحمد لله اللهم لا شماته سترك يارب
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27 -2017-06-17 23:42:13
يزعمون أن الحريه والسعادة بترك** مهما أظهر السعادة
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26 - زائره2017-06-17 23:39:47
** حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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25 - Waleed2017-06-17 23:37:22
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24 - ريما🌕📩Rima2017-06-17 23:37:02
يمكن اللي يدخن لكي تدمن عليه واضراره نفس الدخان
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23 - ريما🌕📩Rima2017-06-17 23:35:24
كل شيء يصورنه ياما شفنا صور من داخل بيوتكن مافيه خصوصية لكن هل تقدرن تصورن الحزن ببيوتكن ماتصورن إلا الفرح والطلعات والضحك!
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22 - مواطن كادح2017-06-17 23:33:23
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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21 - 1232017-06-17 23:31:26
من شاف برنامج الصدمه ع الانبي سي كله تمثيل حتى الكامرات والمايكات تتابع الجمهور وتتحرك معه والله مستغفلينا
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20 - خلك بعيد حبك يزيد2017-06-17 23:31:00
اللي يقول سجن وغرامه 500 الف قرار هيئة الإتصالات ياحبيبي هذا ****
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19 - معاهد ومبايع ال سعود2017-06-17 23:28:01
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18 - منقاش2017-06-17 23:27:49
عندما تخرج الواحدة الدخان من فتحتي الأنف معناها في الغالب انه سبق لها التعود على تدخين السجائر لمدة طويلة
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17 - منقاش2017-06-17 23:26:31
سألتكم بالله هل هذا من أمورنا المهمة في وقتنا الحاضر ..***
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16 - المُزن2017-06-17 23:26:22
🍃🍁سماااااجة وثقااااالة دم 🍁🍃
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15 - سلام2017-06-17 23:24:24
أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إساءة استخدام الهواتف النقالة، بتصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة، يعرض الأشخاص للعقوبة التي تصل للسجن لمدة سنة والغرامة مبلغ لا يزيد عن 500 ألف ريال
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14 -2017-06-17 23:23:10
علينا هههههههه هذا نوع من الدخان بس بعد ما ارتفع سعر الدخان صغرى الزقارة و لفه لف للاقتصاد حركات معروفه
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13 - سلام2017-06-17 23:22:23
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تكشف عقوبة تصوير الحياة الخاصة بكاميرا الجوال
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12 - سلام2017-06-17 23:18:08
تصوير حياة خاصة ياهيئة الاتصالات
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11 - مواطن2017-06-17 23:15:45
اكيد من ***
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10 - الخطاب2017-06-17 23:14:41
لم تضطرب فتاوى المرأة والسياسة إلا بعد الاستعمار، وحينما فُتح الإعلام تسنمته نفوس مهزومة، فأخذت تُطوّع الإسلام للنظرة الغربية ولو بالتعسُّف
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9 - التاريخ2017-06-17 23:13:46
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8 - حسون ربسون طيسون2017-06-17 23:12:25
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7 - الخطاب2017-06-17 23:12:01
كثير ممن يريدون الخروج عن التقليد والعادة يقعون في الهوى، أشغل الفرارُ عقولَهم عن حقيقة ما يستقبلون، ومن أكثر الالتفات خلفه عثر بما أمامه .
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6 -2017-06-17 23:11:37
ت3 فعلاً فيه حلويات كذا
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5 -2017-06-17 23:10:51
الله يهديهم ويهدينا ولا يبلينا يارب
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4 - Hero2017-06-17 23:10:30
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3 -2017-06-17 23:10:11
يدخنون وتقولون حلوى!!
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2 - الخطاب2017-06-17 23:07:28
الوحي مع العقل كالنور مع البصر، إذا زاد العلم بالوحي مشى وإذا نقص ضل وعثر (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم)
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1 -2017-06-17 23:07:22
اي سحر هذا واي جميل هذا
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