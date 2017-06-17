شاهد: لجين عمران تخرج دخان من فمها… وهذا ما فعلته في حفل إفطار للمرة الأولى!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية لجين عمران والفنانة العراقية شذا حسون خلال، يخرج من فمهما “الدخان” خلال مشاركتهنّ في حفل إفطار.

ويظهر الفيديو تذوقت “عمران” لحلوى تتسبب في تصاعد الدخان من الفم بعد تناولها لأول مرة، وكررت “حسون” التجربة نفسها لتخرج من فمها الدخان أيضًا.

وأثار مقطع الفيديو موجة من الضحك والمزاح، وهذا ما دفع الإعلامية الإماراتية مهيرة بن عبد العزيز إلى تنال الحلوى الدخانية أيضاً لتكتشف بنفسها ما حدث.