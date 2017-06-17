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عدنان إبراهيم يعلق على كلام ابن عثيمين حول إباحة شرب البيرة التي تحتوي على نسبة 3% من الكحول

عدنان إبراهيم يعلق على كلام ابن عثيمين حول إباحة شرب البيرة التي تحتوي على نسبة 3% من الكحول
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المرصد 25 2٬075 1 ساعة

صحيفة المرصد: اتفق الداعية عدنان إبراهيم، مع ما ذكره الراحل  الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بعدم حرمة “البيرة” الموجودة في أسواق المملكة.

وعرض برنامج “صحوة” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد العرفج تسجيل صوتي لـ”ابن عثيمين” يقول فيه إن البيرة الموجودة في أسواق السعودية كلها حلال”، مضيفًا: “أي إنسان يقلك هذا الشراب حرم هات دليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل وإن لم يات بدليل فقوله مردود عليه”.

وأكد بن عثيمين  خلال التسجيل الصوتي أن القضية على النسبة فلو أثرت هذه النسبة وتسببت في غياب عقل الشارب تكون “حرام”، أما لو قليلة ولم تؤثر تكون حلال لو كانت بنسبة 1أو 2 أو3 % لا تؤثر.

من جهته وصف الداعية عدنان كلام “ابن عثيمين” بأنه في منتهى الدقة والجمل وكل ما ذكره حقيقي، مشيرًا إلى أن البيرة تستخدم في الأسواق كأدوية “التداوي بالخمر”، ولذلك “لابد أن نفتى بإباحتها”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - الخطاب
2017-06-17 19:44:44
تحريم الخمر متواتر في الوحيين، وسُمّيت (أم الخبائث) لأنها تولّدها أكثر من بقية الكبائر، ومن علامات الساعة استحلالها ومستحلها كافر بالإجماع .
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24 - فــؤاد المالكي
2017-06-17 19:44:33
هذا الكلام مايطلع الا على شاشة ام بي سي و روتانا
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23 - مواطن أصلي
2017-06-17 19:43:41
الشيخ بن عثيمين رحمه الله كرر أكثر من مرة بأنه يقصد البيرة التي تباع في السعودية ولا يقصد التي تباع خارج السعودية حتى وإن ذكر 1 او 2 او 3% . لأن البيرة ان وصلت لهذه النسب فهي مسكرة ولا شك في ذلك .
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( عدد التعليقات 24,301 )
22 - برق _ الحرم
2017-06-17 19:42:17
((((((( والخمرة مع الموسيقى .... من حلالها ياعدنان المزمار ))))))
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21 - ابوعلاوي
2017-06-17 19:42:04
مثلما ذكر الاخوان هدف عدنان ابراهيم التشكيك في فتاوي الشيخ رحمه الله والنسبة لاتعد مقياسا لحرمة البيرة فهناك اشخاص لو شربوا برميل منها ما اثرت فيهم وعكسهم اشخاص لو شربوا البرة العادية حقتنا راحوا فيها
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20 - الخطاب
2017-06-17 19:41:03
تحريم الخمر متواتر في الوحيين، وسُمّيت (أم الخبائث) لأنها تولّدها أكثر من بقية الكبائر، ومن علامات الساعة استحلالها ومستحلها كافر بالإجماع .
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19 - الدب الداشر
2017-06-17 19:40:18
فيه واحد من علماء الأزعر :حلل الخمر وقال فقط خمر العنب هو لي حرام باقي الخمر حلال من هو ؟؟لم أرى في حياتي أفضل من رقص الصوفيه في المساجد هههههه😂😂😂😂
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18 - خبير
2017-06-17 19:40:15
ينبشون ليدلسوا على الناس فلو كان الشيخ حيا لاظهروا له العداوة والغضاء كما يفعلون مع تلاميذه الآن .الا خسروا وخابوا فلن يبيحوا الخمر ابدا ولت يشربوها إلا وهم خائفون .
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17 - فهد12
2017-06-17 19:34:11
تعليق مخالف
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16 - لولو
2017-06-17 19:32:17
ماخص من عدنان ابراهيم الا العرفج
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15 - الرأي العام
2017-06-17 19:32:06
حلولنا الدخان قبل خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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14 - التاريخ
2017-06-17 19:29:19
ياللاسف والحسرة هاالحين هذا الشخص مستضيفينة بقناة سعودية اماتدرون من هو هذا الاتتابعون ماينشرة بطعن للصحابة والتابعين والخلافة الاسلامية والتشكيك بشخصياتهم الا تعرفون سي في اعدائكم والله شي محير ومقزز
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13 - إنضار أخير
2017-06-17 19:28:53
٣+٣+٣×٣=😲
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12 - المجمعة
2017-06-17 19:28:33
يعلق على كلام العلامة ابن عثيمين؟! عدنان ابراهيم ! لاحول ولاقوة الا بالله
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11 -
2017-06-17 19:25:39
افتونا في السوبيا ياجماعه ؟ وايش الفرق بين البيره والسوبيا يعني من اقوى
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10 - عاصم عبدالله
2017-06-17 19:19:42
الخلاصة عدنان ابراهيم يريد تشكيك الناس في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعه حسبنا الله ونعم الوكيل***
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9 - مواطن كادح
2017-06-17 19:18:04
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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8 - 😂
2017-06-17 19:17:40
مشروب مصرح رسميا لبيعه ..يتم الافتاء انه جائز شربه ..عبقرية ملئت السماء والارض
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-06-17 19:13:08
الله يرحم زمان أول كانوا طايحين في الكلونيا هههه
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( عدد التعليقات 141 )
6 - نزود
2017-06-17 19:12:05
ت ٢ الهاشمي، أخي شراب الشعير (البيره) الموجودة عندنا تحتوي على نسبه بسيطه من الكحول. لأنه عمليآ لا تستطيع صناعتها خاليه من الكحول. أما بخصوص فتوة بن عثيمين الله يرحمه فهو بث في الحلقة صوره و صوتآ.
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5 - فيمون
2017-06-17 19:02:23
شراب الشعير الموجود بالسعوديه خالي تماما من الكحول
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4 - خالد
2017-06-17 19:01:31
عدنان ابراهيم والعرفج يحومون حول الحمي يوشك ان يقعون فيه صدق الحبيب المصطفي ان لم يكونوا واقعين اصلا ..لايبحثون الا علي الشبهات...
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3 - فيمون
2017-06-17 18:56:32
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
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2 - الهاشمي
2017-06-17 18:55:29
اصلاً اللي بالاسواق لا تحتوي ع كحول خالية منها تماماً انَـَت كاذب تتقول ع ابن عثيمين بإجازة شرب ما تحتوي المشروبات من ٣٪‏ من الكحول يجب محاكمتك انت واللبرالي تبعك العرفج لقد تماديت ع العلماء كثيراً
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1 - نور
2017-06-17 18:54:11
ما أسكر كثيره فقليله حرام ... وش هالتخبيص بالنسبه وما النسبه
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