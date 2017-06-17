عدنان إبراهيم يعلق على كلام ابن عثيمين حول إباحة شرب البيرة التي تحتوي على نسبة 3% من الكحول

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صحيفة المرصد: اتفق الداعية عدنان إبراهيم، مع ما ذكره الراحل الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بعدم حرمة “البيرة” الموجودة في أسواق المملكة.

وعرض برنامج “صحوة” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد العرفج تسجيل صوتي لـ”ابن عثيمين” يقول فيه إن البيرة الموجودة في أسواق السعودية كلها حلال”، مضيفًا: “أي إنسان يقلك هذا الشراب حرم هات دليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل وإن لم يات بدليل فقوله مردود عليه”.

وأكد بن عثيمين خلال التسجيل الصوتي أن القضية على النسبة فلو أثرت هذه النسبة وتسببت في غياب عقل الشارب تكون “حرام”، أما لو قليلة ولم تؤثر تكون حلال لو كانت بنسبة 1أو 2 أو3 % لا تؤثر.

من جهته وصف الداعية عدنان كلام “ابن عثيمين” بأنه في منتهى الدقة والجمل وكل ما ذكره حقيقي، مشيرًا إلى أن البيرة تستخدم في الأسواق كأدوية “التداوي بالخمر”، ولذلك “لابد أن نفتى بإباحتها”.