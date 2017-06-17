عدنان إبراهيم يعلق على كلام ابن عثيمين حول إباحة شرب البيرة التي تحتوي على نسبة 3% من الكحول
صحيفة المرصد: اتفق الداعية عدنان إبراهيم، مع ما ذكره الراحل الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بعدم حرمة “البيرة” الموجودة في أسواق المملكة.
وعرض برنامج “صحوة” الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد العرفج تسجيل صوتي لـ”ابن عثيمين” يقول فيه إن البيرة الموجودة في أسواق السعودية كلها حلال”، مضيفًا: “أي إنسان يقلك هذا الشراب حرم هات دليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل وإن لم يات بدليل فقوله مردود عليه”.
وأكد بن عثيمين خلال التسجيل الصوتي أن القضية على النسبة فلو أثرت هذه النسبة وتسببت في غياب عقل الشارب تكون “حرام”، أما لو قليلة ولم تؤثر تكون حلال لو كانت بنسبة 1أو 2 أو3 % لا تؤثر.
من جهته وصف الداعية عدنان كلام “ابن عثيمين” بأنه في منتهى الدقة والجمل وكل ما ذكره حقيقي، مشيرًا إلى أن البيرة تستخدم في الأسواق كأدوية “التداوي بالخمر”، ولذلك “لابد أن نفتى بإباحتها”.
د. #عدنان_إبراهيم يوضح حكم شرب "البيرة" ويعلق على كلام العلامة ابن عثيمين: "البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال"@Arfaj1@DrAdnanIbrahim pic.twitter.com/ZyLlgwrmOQ
— خليجية (@Khalejiatv) ١٧ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
تحريم الخمر متواتر في الوحيين، وسُمّيت (أم الخبائث) لأنها تولّدها أكثر من بقية الكبائر، ومن علامات الساعة استحلالها ومستحلها كافر بالإجماع .
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هذا الكلام مايطلع الا على شاشة ام بي سي و روتانا
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الشيخ بن عثيمين رحمه الله كرر أكثر من مرة بأنه يقصد البيرة التي تباع في السعودية ولا يقصد التي تباع خارج السعودية حتى وإن ذكر 1 او 2 او 3% . لأن البيرة ان وصلت لهذه النسب فهي مسكرة ولا شك في ذلك .
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((((((( والخمرة مع الموسيقى .... من حلالها ياعدنان المزمار ))))))
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مثلما ذكر الاخوان هدف عدنان ابراهيم التشكيك في فتاوي الشيخ رحمه الله والنسبة لاتعد مقياسا لحرمة البيرة فهناك اشخاص لو شربوا برميل منها ما اثرت فيهم وعكسهم اشخاص لو شربوا البرة العادية حقتنا راحوا فيها
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تحريم الخمر متواتر في الوحيين، وسُمّيت (أم الخبائث) لأنها تولّدها أكثر من بقية الكبائر، ومن علامات الساعة استحلالها ومستحلها كافر بالإجماع .
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فيه واحد من علماء الأزعر :حلل الخمر وقال فقط خمر العنب هو لي حرام باقي الخمر حلال من هو ؟؟لم أرى في حياتي أفضل من رقص الصوفيه في المساجد هههههه😂😂😂😂
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ينبشون ليدلسوا على الناس فلو كان الشيخ حيا لاظهروا له العداوة والغضاء كما يفعلون مع تلاميذه الآن .الا خسروا وخابوا فلن يبيحوا الخمر ابدا ولت يشربوها إلا وهم خائفون .
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تعليق مخالف
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ماخص من عدنان ابراهيم الا العرفج
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حلولنا الدخان قبل خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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ياللاسف والحسرة هاالحين هذا الشخص مستضيفينة بقناة سعودية اماتدرون من هو هذا الاتتابعون ماينشرة بطعن للصحابة والتابعين والخلافة الاسلامية والتشكيك بشخصياتهم الا تعرفون سي في اعدائكم والله شي محير ومقزز
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٣+٣+٣×٣=😲
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يعلق على كلام العلامة ابن عثيمين؟! عدنان ابراهيم ! لاحول ولاقوة الا بالله
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افتونا في السوبيا ياجماعه ؟ وايش الفرق بين البيره والسوبيا يعني من اقوى
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الخلاصة عدنان ابراهيم يريد تشكيك الناس في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعه حسبنا الله ونعم الوكيل***
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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مشروب مصرح رسميا لبيعه ..يتم الافتاء انه جائز شربه ..عبقرية ملئت السماء والارض
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الله يرحم زمان أول كانوا طايحين في الكلونيا هههه
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ت ٢ الهاشمي، أخي شراب الشعير (البيره) الموجودة عندنا تحتوي على نسبه بسيطه من الكحول. لأنه عمليآ لا تستطيع صناعتها خاليه من الكحول. أما بخصوص فتوة بن عثيمين الله يرحمه فهو بث في الحلقة صوره و صوتآ.
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شراب الشعير الموجود بالسعوديه خالي تماما من الكحول
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عدنان ابراهيم والعرفج يحومون حول الحمي يوشك ان يقعون فيه صدق الحبيب المصطفي ان لم يكونوا واقعين اصلا ..لايبحثون الا علي الشبهات...
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اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
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اصلاً اللي بالاسواق لا تحتوي ع كحول خالية منها تماماً انَـَت كاذب تتقول ع ابن عثيمين بإجازة شرب ما تحتوي المشروبات من ٣٪ من الكحول يجب محاكمتك انت واللبرالي تبعك العرفج لقد تماديت ع العلماء كثيراً
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ما أسكر كثيره فقليله حرام ... وش هالتخبيص بالنسبه وما النسبه
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