شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري
صحيفة المرصد- وكالات : أعلن موظفون في شركة “سعودي أوجيه” ومصادر مقربة منها أمس الجمعة أن الشركة قررت تسريح موظفيها واغلاق ابوابها في نهاية حزيران/يونيو الجاري.
وسيواجه الالاف من موظفي الشركة، خصوصا الاجانب منهم وضعا صعبا بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى اشهر، وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “طلب من الموظفين التقدم بكتاب انهاء خدمات، وقد تم اعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية حزيران/يونيو”.
من جهته اكد موظف سابق انه ينتظر ان يتقاضى 39 الف يورو هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له “سعودي اوجيه”، وقال لفرانس برس أن الشركة ستغلق في نهاية حزيران/يونيو.
وأضاف الموظف الذي لم يشأ ان يتم التعريف عنه سوى باسمه الاول “روبير” انه بعد “اسبوعين لن يعود هناك سعودي اوجيه”، بدوره قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس أن الموظفين “لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر”، مؤكدا أن الشركة باتت لا تقوم بأي عمل تقريبا.
واكدت وزارة العمل السعودية في بيان على تويتر انها تعمل على “نقل 600 سعودي في “سعودي اوجيه” الى منشآت اخرى، وتوجيه هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الاخرين”، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ايجاد وظائف لهم.
التعليقات
بالنسبة للسعوديين لا تخافون مهند الفلسطيني غدا ربنا يرزقه ويؤسس شركة ويوظفكم كلكم عنده الولد طيب ويكره العنصرية .
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600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشريه توظيفهم!!
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ما بني على باطل فهو باطل
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لكل شي اذا ماتم نقصانٌ فلايغر بطيب العيش انسانٌ هي الامورٌ كما عاهدتها دولٌ من سرة زمن سائتة ازمانٌ - ****
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أحسن عشان تجي شركة نسما مكانهم لأن الشعب يطالب بإحلال جميع مشاريع الدولة لشركة نسما لأنها شركة وطنية بامتياز وتحب المواطنين الوطنيين في هذا الوطن الوطني
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وأن شاء الله تحذو حذوها شركة ابن لادن بالقريب العاجل
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تاتي شركة وتكسب المليارات ثم تذهب ادراج الرياح وحنا نطالب ب سكن ولاحصل
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الله لا يبلي مسلم الحصار على قطر وعندنا تسكر الشركات وبدون رواتب للعمال
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ليست على اوجيه فقط انتظرو وسترون ماهو أكبر منها
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ارفع راسك انت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي
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بصراحة ما أفهم، ليه ما يجبر أسرة الحريري على سداد رواتب هالموظفين، التعلل بجمود الشركة غير صائب، الأسرة تملك المليارات، وكانت تتبنى الشركة، والآن نفضت يديها منها حين أفلست..
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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ربي ييسر امور المؤظفين والمهندسين والعمال الذين لم يتسلموا رواتبهم .... نأمل التحسن والمبادرة في إنهاء الإجراءات والله المستعان ....
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ساند جاء وقته لكي يساندالسعوديين الان
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ياللة روحو دورو فلوسكم ****
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هذي شركة ماعليها قاصر عشان كذا صدر فيها حكم شرعي ؟ ولو كانت تعاني كما تقول يامعاني انكان القاضي مادعاني..؟
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هناك صناعة الامل وهنا صناعة ايام النكبة شركة توظف 60 فلبيني بدل من السعودي وشركة تعمل على تهجير الموظفين السعودين من وظائفهم ان الله لا يحب الفساد حسبي الله ونعم الوكيل
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رفيق الحريري في السبعينيات الميلادية كان معلما في القنفذة!!! من أين لهم هذا؟ و من أوصلهم إلي هذا؟ و بارك الله في من ردهم إلي حجمهم و خلص البلد منهم و السلام.
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صفعة في جبين الوطن ودرس للأجيال القادمة
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قدمت خدمات للأعيان من الناس 😁😁😁
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طيب فين يروحو المواطنيين اللي ينفصلو وبيوتهم مليانه عوايل
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شركة كسب منها اللبنانيين المليارات ولم يكسب منها السعودي غير الهم والغم والطرد يعني هي عالة من انشئة الين اغلقت هم ونزاح مثل شركات التوصيل كل مخسرت جاها دعم مالي
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هل سددت مستحقات ورواتب السعوديين اللذين ظهرو ببرنامج الشريان وتكلموعن انفسهم وعن زملاءهم السعوديين بان الشركه لم تدفع مرتباتهم ومامصيررواتب الاءجانب ايضا غربه وكربه ورواتب مفيش لابد من صرف حقوق الجميع
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الحمدلله الذي فارقونا وهذا درس لأجيالنا القادمه
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سقوط امبراطورية.
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حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب,قطع الرقاب ولا قطع الارزاق,وبلذات في الشهر الكريم,الله يرزقنا ويرزقهم من واسع فضلو.
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