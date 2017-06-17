شركة “سعودي أوجيه” تسرح موظفيها وتغلق أبوابها نهاية يونيو الجاري

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صحيفة المرصد- وكالات : أعلن موظفون في شركة “سعودي أوجيه” ومصادر مقربة منها أمس الجمعة أن الشركة قررت تسريح موظفيها واغلاق ابوابها في نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وسيواجه الالاف من موظفي الشركة، خصوصا الاجانب منهم وضعا صعبا بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى اشهر، وقال موظف في الشركة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “طلب من الموظفين التقدم بكتاب انهاء خدمات، وقد تم اعلامهم منذ بعض الوقت بأن عليهم ترك الشركة قبل نهاية حزيران/يونيو”.

من جهته اكد موظف سابق انه ينتظر ان يتقاضى 39 الف يورو هي مجموع الرواتب التي لم تدفعها له “سعودي اوجيه”، وقال لفرانس برس أن الشركة ستغلق في نهاية حزيران/يونيو.

وأضاف الموظف الذي لم يشأ ان يتم التعريف عنه سوى باسمه الاول “روبير” انه بعد “اسبوعين لن يعود هناك سعودي اوجيه”، بدوره قال مصدر قريب من الملف لفرانس برس أن الموظفين “لديهم عقود عمل في جدة لكن ليس لديهم شيء آخر”، مؤكدا أن الشركة باتت لا تقوم بأي عمل تقريبا.

واكدت وزارة العمل السعودية في بيان على تويتر انها تعمل على “نقل 600 سعودي في “سعودي اوجيه” الى منشآت اخرى، وتوجيه هدف بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الاخرين”، وعددهم 600 عامل سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ايجاد وظائف لهم.