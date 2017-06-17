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الرئيسية / المتطرف السابق « عبدالله بن بجاد العتيبي » يروي قصته مع الملك سلمان عندما كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة 10 سنوات – فيديو

المتطرف السابق « عبدالله بن بجاد العتيبي » يروي قصته مع الملك سلمان عندما كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة 10 سنوات – فيديو

المتطرف السابق « عبدالله بن بجاد العتيبي » يروي قصته مع الملك سلمان عندما كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة 10 سنوات – فيديو
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المرصد 11 1٬866 1 ساعة

صحيفة المرصد : أكد الكاتب السعودي ، عبدالله بن بجاد العتيبي ، أنه كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة عشر سنوات ارتكب فيها عدة مخالفات قبل أن يتم سجنه لمدة عامين .

جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج مجموعة إنسان ، وأوضح أنه خرج بعد ذلك وهرب من المملكة بجواز سفر مزور وتنقل لمدة عامين تقريباً ثم عاد إلى المملكة مرة أخرى ، حيث كان مطلوباً أمنياً .

وكشف بن بجاد أنه ذهب لمجلس أمير الرياض وكان الملك سلمان وقتها ، وعرف نفسه و سلم على الملك سلمان ثم طلب منه أن يبلغه بكل أفعاله واتخاذ مايرى بشأنه .

فيما وجه الملك سلمان له سؤالاً عما إذا كانت أفعاله تتفق مع أفعال جده زامل مع الملك عبدالعزيز ووالده بجاد الذي يعمل مع الملك عبدالله .

وأقر بن بجاد أنه مستعد للتجاوب مع الجهات الأمنية وسلم نفسه لها من حينه ، وبعد فترة توفي والده وأمر الملك سلمان في حينها بإخراجه من السجن للصلاة على والده وتلقي العزاء ، حيث عاد للسجن ومكث سبعة أيام قبل أن يأتي توجيه بإطلاق سراحه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - إستشاري صح
2017-06-17 19:41:13
كان متطرف ذات اليمين والآن متطرف ذات اليسار إذاً لازال متطرف ...ديننا وسط لاغلو في الدين ولا إنسلاخ منه .
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10 - المحقق كوسه
2017-06-17 19:32:37
اول ما رفعتم اهل اللحى اللي ما يعرفون في الدين ولا يميزون بين الفقه والحديث شيء وهذا من بيضهم وانتاجهم بكل بساطة
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9 - سامي
2017-06-17 19:24:00
نفسيات الشغله مالها دخل في الدين
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8 - خالد
2017-06-17 19:03:46
يوجد حاله انشطار فكري وانحراف رهيب بين من يتشدد ثم يترك التشدد تجده ينحني منحي خطير في فكره ولبسه وهيئته يعني ياابيض يااسود...تري ديننا وسطيه ...
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7 - مقناص
2017-06-17 19:02:36
تعليق مخالف
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6 - و
2017-06-17 18:49:04
زامل جده فين زامله في أي مرحله الابتدائي. المتوسط. الثانوي.
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5 - Sam
2017-06-17 18:48:05
لاحول ولاقوة الا باللة من متطرف الى ***. نسأل اللة العافية .
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4 - مواطن كادح
2017-06-17 18:47:04
سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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3 - اني صايم
2017-06-17 18:46:19
هذا معه واسطة قوية
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2 - الشمري٠٩٩
2017-06-17 18:44:17
هذا وجه متشدد. هههههه
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1 -
2017-06-17 18:44:08
من اقصى اليمين الى اقصى اليسار لا يوجد وسط
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