المتطرف السابق « عبدالله بن بجاد العتيبي » يروي قصته مع الملك سلمان عندما كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة 10 سنوات – فيديو
صحيفة المرصد : أكد الكاتب السعودي ، عبدالله بن بجاد العتيبي ، أنه كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة عشر سنوات ارتكب فيها عدة مخالفات قبل أن يتم سجنه لمدة عامين .
جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج مجموعة إنسان ، وأوضح أنه خرج بعد ذلك وهرب من المملكة بجواز سفر مزور وتنقل لمدة عامين تقريباً ثم عاد إلى المملكة مرة أخرى ، حيث كان مطلوباً أمنياً .
وكشف بن بجاد أنه ذهب لمجلس أمير الرياض وكان الملك سلمان وقتها ، وعرف نفسه و سلم على الملك سلمان ثم طلب منه أن يبلغه بكل أفعاله واتخاذ مايرى بشأنه .
فيما وجه الملك سلمان له سؤالاً عما إذا كانت أفعاله تتفق مع أفعال جده زامل مع الملك عبدالعزيز ووالده بجاد الذي يعمل مع الملك عبدالله .
وأقر بن بجاد أنه مستعد للتجاوب مع الجهات الأمنية وسلم نفسه لها من حينه ، وبعد فترة توفي والده وأمر الملك سلمان في حينها بإخراجه من السجن للصلاة على والده وتلقي العزاء ، حيث عاد للسجن ومكث سبعة أيام قبل أن يأتي توجيه بإطلاق سراحه.
عبدالله بن بجاد يتحدث عن القراءة و تأثيرها عليه في السجن #عبدالله_بن_بجاد_في_مجموعة_إنسان #مجموعة_إنسان pic.twitter.com/yNodeBKkIW— #مجموعة_انسان (@me_mbc) ١٦ يونيو، ٢٠١٧
التعليقات
كان متطرف ذات اليمين والآن متطرف ذات اليسار إذاً لازال متطرف ...ديننا وسط لاغلو في الدين ولا إنسلاخ منه .
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اول ما رفعتم اهل اللحى اللي ما يعرفون في الدين ولا يميزون بين الفقه والحديث شيء وهذا من بيضهم وانتاجهم بكل بساطة
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نفسيات الشغله مالها دخل في الدين
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يوجد حاله انشطار فكري وانحراف رهيب بين من يتشدد ثم يترك التشدد تجده ينحني منحي خطير في فكره ولبسه وهيئته يعني ياابيض يااسود...تري ديننا وسطيه ...
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زامل جده فين زامله في أي مرحله الابتدائي. المتوسط. الثانوي.
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لاحول ولاقوة الا باللة من متطرف الى ***. نسأل اللة العافية .
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سبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر . ولاحول ولا قوة إلا بالله " اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون .
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هذا معه واسطة قوية
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هذا وجه متشدد. هههههه
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من اقصى اليمين الى اقصى اليسار لا يوجد وسط
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