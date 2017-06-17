المتطرف السابق « عبدالله بن بجاد العتيبي » يروي قصته مع الملك سلمان عندما كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة 10 سنوات – فيديو

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صحيفة المرصد : أكد الكاتب السعودي ، عبدالله بن بجاد العتيبي ، أنه كان يعتنق التفكير المتشدد لمدة عشر سنوات ارتكب فيها عدة مخالفات قبل أن يتم سجنه لمدة عامين .

جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج مجموعة إنسان ، وأوضح أنه خرج بعد ذلك وهرب من المملكة بجواز سفر مزور وتنقل لمدة عامين تقريباً ثم عاد إلى المملكة مرة أخرى ، حيث كان مطلوباً أمنياً .

وكشف بن بجاد أنه ذهب لمجلس أمير الرياض وكان الملك سلمان وقتها ، وعرف نفسه و سلم على الملك سلمان ثم طلب منه أن يبلغه بكل أفعاله واتخاذ مايرى بشأنه .

فيما وجه الملك سلمان له سؤالاً عما إذا كانت أفعاله تتفق مع أفعال جده زامل مع الملك عبدالعزيز ووالده بجاد الذي يعمل مع الملك عبدالله .

وأقر بن بجاد أنه مستعد للتجاوب مع الجهات الأمنية وسلم نفسه لها من حينه ، وبعد فترة توفي والده وأمر الملك سلمان في حينها بإخراجه من السجن للصلاة على والده وتلقي العزاء ، حيث عاد للسجن ومكث سبعة أيام قبل أن يأتي توجيه بإطلاق سراحه.